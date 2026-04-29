Morta dopo la lotta contro il tumore, familiari di Salvatrice Di Martino: "All'hospice profonda umanità"

Ha fatto volontariato con l'associazione Ados per dieci anni

Gela. La sua è stata una lunga lotto contro il tumore, che riuscì a superare ma che si è poi ripresentato, questa volta avendo la meglio. Salvatrice Di Martino è morta a 73 anni. Aveva affrontato il primo tumore al seno diciannove anni fa, superato grazie all'aiuto del dottor Giuseppe Di Martino, primario del reparto senologia dell'ospedale Vittorio Emanuele. Ha fatto volontariato con l'associazione Ados per dieci anni. Dopo diciannove anni la malattia è riapparsa in un'altra zona del suo corpo, senza lasciarle scampo. Salvatrice ha trascorso gli ultimi tre mesi di vita nel reparto hospice del Vittorio Emanuele, dove è stata accolta con amore, umanità e professionalità, facendosi amare da tutti. I familiari ringraziano pubblicamente il primario Giampaolo Alario e i dottori Spinello e Palmeri, la dottoressa Emanuela Cascino, il caposala Orazio Maganuco, Giuseppe Tuccio e tutta l'equipe del reparto, compresi Oss e infermieri.