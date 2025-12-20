Morselli dona al liceo "Eschilo" il libro che ripensa l’economia

Il liceo “Eschilo” accoglie il volume di Morselli: un viaggio innovativo nell’economia delle convenzioni, tra Keynes, regole e nuove prospettive.

Gela. Il liceo classico “Eschilo” arricchisce il proprio patrimonio culturale con il volume “L’economia delle convenzioni. Un’alternativa al pensiero economico ortodosso” di Alessandro Morselli, docente della Sapienza di Roma. L’autore ha consegnato personalmente il testo al dirigente scolastico Maurizio Tedesco, rendendolo disponibile a studenti e appassionati di discipline economiche.

Il libro, pubblicato da Franco Angeli nella collana “Economia-Ricerche”, propone un percorso innovativo per ripensare il funzionamento dei mercati oltre i confini dell’ortodossia neoclassica. Morselli analizza l’economia delle convenzioni in chiave storica, evidenziando come i mercati non possano coordinarsi senza regole condivise, richiamando il concetto di “convenzione” introdotto da Keynes nella Teoria generale.

Il volume è stato selezionato per l’iniziativa “Nuovi Volumi 2026” dell’Associazione italiana per la storia del pensiero economico, dove sarà discusso dal professor Paolo Silvestri dell’Università di Catania.

Apprezzamenti arrivano anche dal mondo accademico: il professor Stefano Solari, dell’Università di Padova, sottolinea come l’opera chiarisca un approccio teorico poco esplorato, offrendo agli studiosi una panoramica ampia e comparata delle principali teorie sulle convenzioni. Un testo che stimola la ricerca e amplia le prospettive su razionalità, incertezza e infrastruttura sociale dell’economia.