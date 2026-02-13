Quotidiano di Gela

Moioli bronzo nello Snowboard cross, terzo podio olimpico di fila

13 febbraio 2026 14:05
Italia
Italpress
LIVIGNO (ITALPRESS) - Michela Moioli ha vinto la medaglia di bronzo nello snowboard cross donne alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gara in programma a Livigno. L'azzurra ha conquistato la sua terza medaglia a cinque cerchi di fila dopo l'oro individuale di Pyeongchang 2018 e l'argento di snowboard cross a squadre a Pechino 2022. L'oro è andato all'australiana Josie Baff, medaglia d'argento alla ceca Eva Adamczykova.

