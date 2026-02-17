Mobilità in deroga cancellata ma Regione pubblica elenco dei destinatari dell'integrazione al reddito: 48 a Gela

Rimane invece un'incognita ciò che accadrà per l'anno in corso, dato che la legge di bilancio nazionale non prevede più la mobilità in deroga, destinata in primis a operai che nei processi di riconversione industriale si sono trovati senza collocazione

Gela. La cancellazione della mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi rimasti fuori dal ciclo produttivo è diventata un caso, anzitutto politico. La legge nazionale di bilancio depenna questa misura, unica attiva per i lavoratori di aree come quelle di Gela e Termini Imerese. Sia dal centrodestra sia dal centrosinistra, passando per il gruppo civico, ci sono state richieste per un'immediata riattivazione. In Regione, intanto, è stato invece autorizzato il riconoscimento dell'integrazione al reditto per chi ha percepito la mobilità in deroga nel 2025. A Termini Imerese spetta a 105 lavoratori. Sono invece 48 a Gela. Per il 2025, viene l'integrazione, così come indicato nella legge finanziaria varata dall'Ars. In totale, l'ammontare a disposizione è di un milione di euro. Rimane invece un'incognita ciò che accadrà per l'anno in corso, dato che la legge di bilancio nazionale non prevede più la mobilità in deroga, destinata in primis a operai che nei processi di riconversione industriale si sono trovati fuori da qualsiasi collocazione.