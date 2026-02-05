Mira apre le porte alla città: formazione e opportunità nel mondo del lavoro

Normative che cambiano, maggiori controlli e investimenti che spingono le imprese a ricercare professionisti preparati e certificati.

Gela. In un mercato in continua evoluzione, cresce in modo sempre più massiccio la richiesta di figure qualificate in ambito HSE, oggi sempre più centrali in ogni settore. Normative che cambiano, maggiori controlli e investimenti che spingono le imprese a ricercare professionisti preparati e certificati.

È in questo contesto che Mira apre le porte alla città, invitando cittadini, giovani e professionisti a visitare la sede per conoscere da vicino i corsi professionalizzanti dedicati alla sicurezza sul lavoro, all’ambiente e alle competenze tecniche più richieste dal mercato.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un ponte diretto tra formazione e occupazione, offrendo percorsi pratici e orientati allo sviluppo di profili professionali oggi tra i più richiesti, come ASPP-RSPP, CSE-CSP e addetto all'ambiente.

Durante la giornata di apertura sarà possibile ricevere informazioni, confrontarsi con i formatori e orientarsi tra le diverse opportunità formative.

In un momento storico in cui la specializzazione fa la differenza, aprire le porte alla formazione significa aprire nuove prospettive di lavoro e di futuro.

Per maggiori informazioni scrivici a [email protected] o al 3279853884.