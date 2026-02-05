Quotidiano di Gela

Mira apre le porte alla città: formazione e opportunità nel mondo del lavoro

Normative che cambiano, maggiori controlli e investimenti che spingono le imprese a ricercare professionisti preparati e certificati.

05 febbraio 2026 15:00
Attualità
Gela. In un mercato in continua evoluzione, cresce in modo sempre più massiccio la richiesta di figure qualificate in ambito HSE, oggi sempre più centrali in ogni settore. Normative che cambiano, maggiori controlli e investimenti che spingono le imprese a ricercare professionisti preparati e certificati.

È in questo contesto che Mira apre le porte alla città, invitando cittadini, giovani e professionisti a visitare la sede per conoscere da vicino i corsi professionalizzanti dedicati alla sicurezza sul lavoro, all’ambiente e alle competenze tecniche più richieste dal mercato.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un ponte diretto tra formazione e occupazione, offrendo percorsi pratici e orientati allo sviluppo di profili professionali oggi tra i più richiesti, come ASPP-RSPP, CSE-CSP e addetto all'ambiente.

Durante la giornata di apertura sarà possibile ricevere informazioni, confrontarsi con i formatori e orientarsi tra le diverse opportunità formative.

In un momento storico in cui la specializzazione fa la differenza, aprire le porte alla formazione significa aprire nuove prospettive di lavoro e di futuro.

Per maggiori informazioni scrivici a [email protected] o al 3279853884.

