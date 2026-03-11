Minorenne aggredita, coetanee accusate sono state assolte

Le difese hanno insistito sull'assenza di riscontri effettivi per collegare le imputate all'aggressione denunciata dalla giovane presa di mira

Gela. Ancora minorenni erano accusate di aver aggredito una loro coetanea, in una delle aree cittadine della movida, a Macchitella. Nove giovani sono state assolte "per non aver commesso il fatto". La decisione è del gup del tribunale minorile di Caltanissetta. Le difese hanno insistito sull'assenza di riscontri effettivi per collegare le imputate all'aggressione denunciata dalla giovane presa di mira, che venne raggiunta da schiaffi, pugni e calci. Per la posizione di una delle imputate, il suo difensore, l'avvocato Rosario Prudenti, ha posto la questione di un palese errore di persona. Indicazione che è stata accolta dal giudice. Il magistrato ha trasmesso gli atti alla procura affinché si proceda a carico dell'omonima. I difensori hanno sollineato la sussistenza di contraddizioni nel racconto reso dalla ragazza aggredita. Il gup ha optato per l'assoluzione di tutte le imputate. Altre coinvolte avevano già definito la loro posizione, anche con la messa alla prova. Le imputate assolte sono rappresentate dagli avvocati Angelo Cafa', Rosario Prudenti, Davide Limoncello, Mariella Giordano, Giovanni Cannizzaro e Rosy Musciarelli.