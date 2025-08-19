Minacce e stalking, operaio sottoposto a misura: l'ex convivente ha lasciato la città

Domani, l'operaio sarà sentito per l'interrogatorio di garanzia

Gela. L'indagine è coordinata dai pm calabresi di Catanzaro. A un operaio gelese quarantenne è stata applicata la misura del divieto di avvicinamento all'ex convivente. La donna, di recente, ha lasciato Gela per raggiungere proprio la Calabria. Sarebbe stata vittima di minacce e vere e proprie persecuzioni, soprattutto attraverso messaggi telefonici e via chat. Le accuse vengono mosse a lui mentre l'ex convinvente ha portato con sé la figlia nata dalla loro relazione. Domani, l'operaio sarà sentito per l'interrogatorio di garanzia, davati al gip del tribunale di Catanzaro. E' difeso dall'avvocato Rosario Prudenti. Tutto il materiale investigativo è nelle mani dei pm di Catanzaro, a partire dai messaggi di minaccia che la donna avrebbe costantemente ricevuto dal suo ex, che pare abbia cercato di raggiungerla pure in Calabria, dove lei avrebbe trovato ospitatlità da una parente. Tutti aspetti che gli inquirenti stanno vagliando.