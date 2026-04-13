Minacce e l'incendio nell'abitazione di Di Dio, già chiara l'identità di chi ha colpito

Indagini dopo il rogo

Gela. Gli agenti di polizia del commissariato, che hanno subito avviato indagini sul rogo doloso che ha danneggiato l'area esterna dell'abitazione dell'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio, hanno già identificato il responsabile delle fiamme. Si tratterebbe di uno dei componenti del nucleo familiare che vive, in via Lipari, a poca distanza dall'immobile della famiglia Di Dio, sabato scorso al centro dell'attività di sequestro che gli agenti hanno svolto sgomberando un'area pubblica trasformata in discarica a cielo aperto. Due componenti dello stesso nucleo familiare erano stati arrestati per l'aggressione agli agenti impegnati nel sequestro. Sarebbe stata la stessa famiglia a minacciare l'assessore Di Dio. Minacce, seguite, nella notte, dal danneggiamento dell'area giardino della sua abitazione.