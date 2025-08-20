Minacce all'ex convivente, operaio sentito dal gip: potrà incontrare la figlia

L'operaio potrà comunque vedere la figlia, durante incontri monitorati dai servizi sociali

Gela. E' stato sentito questa mattina, dal gip del tribunale di Catanzaro, l'operaio gelese accusato di aver vessato l'ex convivente, che intanto ha lasciato Gela proprio per raggiungere la Calabria. Lui ha esposto la propria versione dei fatti. Il giudice ha modificato l'originario provvedimento, consentendo all'indagato di poter incontrare la figlia, a sua volta in Calabria insieme alla madre. Inizialmente, gli era stato imposto il divieto di avvicinamento all'ex e alla figlia. L'ex convivente ha riferito di minacce e atti persecutori a suo danno, anche attraverso messaggi telefonici e chat. L'ipotesi per la quale si indaga è quella di stalking. L'operaio, assistito dal legale Rosario Prudenti, potrà comunque vedere la figlia, durante incontri monitorati dai servizi sociali. L'indagine a suo carico va avanti.





