Migrazioni e arte contemporanea, presentato a Palermo il libro “Crossing Borders”

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo il primo incontro a Milano, è stato presentato a Palermo il volume Crossing Borders, a cura di Alessandra Borghese e Diego Mantoan, dedicato al progetto artistico e umanistico sul tema delle migrazioni realizzato nel corso del 2

PALERMO (ITALPRESS) – Dopo il primo incontro a Milano, è stato presentato a Palermo il volume Crossing Borders, a cura di Alessandra Borghese e Diego Mantoan, dedicato al progetto artistico e umanistico sul tema delle migrazioni realizzato nel corso del 2025 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo.

Il progetto, ideato e curato da Alessandra Borghese, è stato promosso dalla Fondazione Ghenie Chapels – Mecenatismo per l’Arte, in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo e con il sostegno di Unipa Heritage.

La presentazione – che si è svolta nel luogo in cui il progetto è nato e dove sono visibili, ancora per i prossimi due anni, le opere realizzate dagli artisti coinvolti – si è tenuta venerdì 27 novembre alle 17.30 al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Palermo: tra i presenti Massimo Midiri, Magnifico Rettore Unipa; Michelangelo Gruttadauria, Presidente del Sistema Museale di Ateneo; Paolo Inglese, Delegato del Rettore Unipa; Giampiero Cannella, Sottosegretario di Stato alla Cultura e di Catherine Castillon, Amministratore Delegato Skira. La serata si è svolta con una conversazione tra Alessandra Borghese, curatrice del progetto, autrice del volume e presidente FGC, Diego Mantoan, autore del volume e professore di Storia di Arte Contemporanea, e l’artista Claire Fontaine.

Più che un catalogo, il libro conserva la memoria di un percorso collettivo di ricerca, restituendo il dialogo sviluppatosi intorno a sei opere commissionate a grandi artisti contemporanei – Claire Fontaine, Yuri Ancarani, Paolo Pellegrin, Francesco Vezzoli, Loredana Longo, Adrian Ghenie – attraverso fotografie, testi e conversazioni che ampliano la riflessione sul tema. La collezione temporanea Crossing Borders, Popoli in movimento rimarrà per tre anni all’Università di Palermo, trasformando gli spazi universitari in un luogo di riflessione aperto anche al pubblico.

Il libro è arricchito da sette ritratti d’autore realizzati, appositamente per il volume, dalla fotografa Alessandra d’Urso. Il volume diventa così uno spazio permanente di confronto e riflessione prolungando l’esperienza temporanea di un progetto concepito per abitare l’Aula Magna e la Sala dei Busti della storica Università di Palermo, mantenendo vivo il dialogo tra le opere, gli studenti, la comunità universitaria e cittadina.

Popoli in Movimento affronta uno dei temi più urgenti e universali del nostro tempo – le migrazioni – riconoscendolo non solo come emergenza, ma come fenomeno primordiale e strutturale della storia umana. Migrare significa trasformare, contaminare, creare nuove comunità.

Eppure, quando si parla di migrazione, sia essa dovuta a guerre, persecuzioni, gravi squilibri economici, carestie o cambiamenti climatici, si percepisce quasi sempre una certa paura verso quei popoli coinvolti. Mentre bisognerebbe riportare le persone e i loro diritti al centro della nostra attenzione.

“L’arte ha sempre avuto la capacità e la forza di comprendere e immaginare il futuro, costituendo un potente strumento di conoscenza e riflessione nei secoli, capace di promuovere l’integrazione e la crescita culturale. Il progetto espositivo ha reso possibile l’incontro e il confronto tra gli artisti su temi cruciali del nostro tempo, offrendo altre prospettive alle nuove generazioni. Il volume edito da Skira diventa la testimonianza di una collezione temporanea e accompagna il lettore in un viaggio senza tempo, fatto di dialogo, ascolto e immagini”, ha detto Alessandra Borghese, curatrice del progetto.

Il volume si apre con un’introduzione di Alessandra Borghese e Diego Mantoan in dialogo sul rapporto tra arte e migrazione, e si sviluppa in sei capitoli dedicati ciascuno al racconto di ogni opera realizzata dagli artisti coinvolti.

La descrizione del lavoro è accompagnata da una conversazione tra gli autori che ne interpretano il significato, e dalle riflessioni di professori, ospiti e studenti emerse nelle aule dell’Università in occasione delle presentazioni.

Chiude il libro il testo poetico del cardinale José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, dal titolo Semi invece di crepuscoli. Una teoria dello sguardo.

-Foto ufficio stampa Skira-

(ITALPRESS).