Meteo Gela - Previsioni per il 9 novembre 2026: giornata mite con nuvole e breve pioggia

Gela, 9 novembre 2026: giornata generalmente mite, coperta al mattino e un rapido episodio di pioggia a mezzogiorno. Dettaglio orario.

La giornata di lunedì 9 novembre a Gela si presenta nel complesso mite e con venti deboli: il mattino sarà ancora piuttosto coperto, mentre intorno a mezzogiorno è atteso un rapido episodio di pioggia leggera. Nel pomeriggio sono previste schiarite e condizioni più tranquille, senza variazioni termiche estreme.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) – nubi sparse. Temperatura intorno a 14,9 °C, umidità 90%, pressione ~1026 hPa. Venti molto deboli da NE a ~1,4 m/s (raffiche fino a 2,5 m/s). Visibilità piena (~10000 m). Tempo tranquillo per le ore notturne, senza precipitazioni attese.

Prima mattina (03:00) – cielo coperto. Temperatura circa 14,8 °C, umidità 93%, pressione 1026 hPa. Vento debole da NE a 1,8 m/s. Cielo molto nuvoloso ma senza pioggia prevista; condizioni umide.

Mattina (06:00) – cielo coperto e aria ancora umida. Temperatura prevista 15,9 °C, umidità 95%, pressione 1026 hPa. Vento debole intorno a 2,2 m/s. Persistono nubi compatte: giornata che parte grigia.

Mezza mattinata (09:00) – cielo coperto. Salita della temperatura a 19,9 °C, umidità in calo al 74%, pressione 1027 hPa. Vento quasi calmo (0,6 m/s). La copertura nuvolosa resta completa, possibile lieve attenuazione della nuvolosità solo localmente.

Mezzogiorno (12:00) – pioggia leggera a carattere temporaneo. Massima della giornata attesa intorno a 22,1 °C; umidità 72%, pressione 1026 hPa. Probabilità di precipitazione ~35% con accumulo modesto (0,12 mm nelle tre ore). Vento da S a 2,0 m/s con raffiche fino a 4,8 m/s. Visibilità ridotta (~7942 m) durante il passaggio piovoso.

Primo pomeriggio (15:00) – poche nuvole e miglioramento. Temperatura in lieve calo a 20,4 °C, umidità 76%, pressione 1025 hPa. Vento debole da S a 1,9 m/s. Tempo più soleggiato con cieli in prevalenza sereni/velati.

Tardo pomeriggio (18:00) – poche nuvole. Temperatura intorno a 18,4 °C, umidità 90%, pressione 1025 hPa. Vento debole intorno a 1,4 m/s. Serata che si avvia tranquilla, con cielo poco nuvoloso.

Sera (21:00) – nubi sparse. Temperatura sui 17,1 °C, umidità elevata (94%). Vento da ENE a 2,4 m/s con possibili raffiche fino a 4,2 m/s. Nessuna precipitazione attesa nella notte successiva immediata.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà un lunedì mite, con temperature comprese tra circa 15 °C e il picco di 22 °C a mezzogiorno. La mattinata sarà prevalentemente coperta, attesi invece un breve episodio di pioggia leggera intorno a mezzogiorno (accumulo marginale). Nel pomeriggio il tempo migliorerà con poche nuvole e venti deboli per l'intera giornata. Consiglio pratico: portare con sé un ombrello leggero se avete impegni verso l'ora di pranzo, ma non sono previste precipitazioni rilevanti.