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Meteo Gela - Previsioni per il 9 novembre 2026: giornata mite con nuvole e breve pioggia

Gela, 9 novembre 2026: giornata generalmente mite, coperta al mattino e un rapido episodio di pioggia a mezzogiorno. Dettaglio orario.

A cura di Meteorologo
08 novembre 2026 15:00
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Meteo Gela - Previsioni per il 9 novembre 2026: giornata mite con nuvole e breve pioggia -
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La giornata di lunedì 9 novembre a Gela si presenta nel complesso mite e con venti deboli: il mattino sarà ancora piuttosto coperto, mentre intorno a mezzogiorno è atteso un rapido episodio di pioggia leggera. Nel pomeriggio sono previste schiarite e condizioni più tranquille, senza variazioni termiche estreme.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)nubi sparse. Temperatura intorno a 14,9 °C, umidità 90%, pressione ~1026 hPa. Venti molto deboli da NE a ~1,4 m/s (raffiche fino a 2,5 m/s). Visibilità piena (~10000 m). Tempo tranquillo per le ore notturne, senza precipitazioni attese.

Prima mattina (03:00)cielo coperto. Temperatura circa 14,8 °C, umidità 93%, pressione 1026 hPa. Vento debole da NE a 1,8 m/s. Cielo molto nuvoloso ma senza pioggia prevista; condizioni umide.

Mattina (06:00)cielo coperto e aria ancora umida. Temperatura prevista 15,9 °C, umidità 95%, pressione 1026 hPa. Vento debole intorno a 2,2 m/s. Persistono nubi compatte: giornata che parte grigia.

Mezza mattinata (09:00)cielo coperto. Salita della temperatura a 19,9 °C, umidità in calo al 74%, pressione 1027 hPa. Vento quasi calmo (0,6 m/s). La copertura nuvolosa resta completa, possibile lieve attenuazione della nuvolosità solo localmente.

Mezzogiorno (12:00)pioggia leggera a carattere temporaneo. Massima della giornata attesa intorno a 22,1 °C; umidità 72%, pressione 1026 hPa. Probabilità di precipitazione ~35% con accumulo modesto (0,12 mm nelle tre ore). Vento da S a 2,0 m/s con raffiche fino a 4,8 m/s. Visibilità ridotta (~7942 m) durante il passaggio piovoso.

Primo pomeriggio (15:00)poche nuvole e miglioramento. Temperatura in lieve calo a 20,4 °C, umidità 76%, pressione 1025 hPa. Vento debole da S a 1,9 m/s. Tempo più soleggiato con cieli in prevalenza sereni/velati.

Tardo pomeriggio (18:00)poche nuvole. Temperatura intorno a 18,4 °C, umidità 90%, pressione 1025 hPa. Vento debole intorno a 1,4 m/s. Serata che si avvia tranquilla, con cielo poco nuvoloso.

Sera (21:00)nubi sparse. Temperatura sui 17,1 °C, umidità elevata (94%). Vento da ENE a 2,4 m/s con possibili raffiche fino a 4,2 m/s. Nessuna precipitazione attesa nella notte successiva immediata.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà un lunedì mite, con temperature comprese tra circa 15 °C e il picco di 22 °C a mezzogiorno. La mattinata sarà prevalentemente coperta, attesi invece un breve episodio di pioggia leggera intorno a mezzogiorno (accumulo marginale). Nel pomeriggio il tempo migliorerà con poche nuvole e venti deboli per l'intera giornata. Consiglio pratico: portare con sé un ombrello leggero se avete impegni verso l'ora di pranzo, ma non sono previste precipitazioni rilevanti.

Previsioni meteo 9 novembre 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +14.9° (perc. +14.8°)
Precip. -
Vento 1.4 N (max 2.5)
Umidità 90%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +14.8° (perc. +14.8°)
Precip. -
Vento 1.8 N (max 3.5)
Umidità 93%
06:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +15.9° (perc. +16.0°)
Precip. -
Vento 2.2 N (max 3.9)
Umidità 95%
09:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +19.9° (perc. +19.9°)
Precip. -
Vento 0.6 N (max 2.8)
Umidità 74%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +22.1° (perc. +22.2°)
Precip. 0.12mm (prob. 35%)
Vento 2.0 SO (max 4.8)
Umidità 72%
15:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +20.4° (perc. +20.5°)
Precip. -
Vento 1.9 S (max 3.7)
Umidità 76%
18:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +18.4° (perc. +18.7°)
Precip. -
Vento 1.4 E (max 2.3)
Umidità 90%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +17.1° (perc. +17.4°)
Precip. -
Vento 2.4 NE (max 4.2)
Umidità 94%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +17.7° (perc. +18.0°)
Precip. -
Vento 2.4 NE (max 4.1)
Umidità 94%
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