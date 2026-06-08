Meteo Gela — Previsioni per il 9 giugno 2026: giornata calda e in gran parte soleggiata
A Gela il 9 giugno 2026: caldo estivo e cielo per lo più sereno, poche nubi e precipitazioni assenti. Dettagli orari e consigli.
L'anticiclone rimane protagonista sul basso Tirreno e regala a Gela una giornata prevalentemente asciutta e soleggiata. Non mancheranno ore calde nelle ore centrali, con un po' di variabilità nei venti; nessuna precipitazione significativa è prevista. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — nubi sparse, temperatura intorno a 22,5 °C. Umidità relativamente alta (73%) ma senza precipitazioni attese (probabilità 0%). Vento debole da NE a 0,7 m/s (direzione 21°), pressione 1016 hPa. Serata tranquilla, cielo parzialmente coperto.
Prima mattina (03:00) — cielo sereno, temperatura in lieve calo a 21,9 °C. Umidità 71%, vento molto debole 1,6 m/s da NE (48°). Zero precipitazioni previste; visibilità piena. Condizioni ideali per attività all'aperto nelle prime ore del mattino.
Mattina (06:00) — cielo sereno, rialzo termico fino a 26,2 °C. Umidità 61%, vento debole 1,5 m/s da NE (38°). Ancora assenti le precipitazioni; pressione stabile a 1016 hPa. Mattinata soleggiata con temperature già gradevoli.
Mezza mattinata (09:00) — sereno e caldo, temperatura massima mattutina 30,96 °C, percepita come 33,6 °C. Umidità scesa al 55%, vento leggero 3,5 m/s da SW (219°). Nessuna pioggia attesa. Attenzione al caldo nelle attività all'aperto e all'esposizione solare.
Mezzogiorno (12:00) — cielo sereno, temperatura 30,4 °C con temperatura percepita fino a 34,3 °C. Umidità 63%, vento moderato 4,2 m/s da SW (224°) con raffiche fino a 4,5 m/s. Precipitazioni assenti; pressione 1015 hPa. Condizioni tipiche di una giornata estiva calda.
Primo pomeriggio (15:00) — sereno, lieve calo a 29,2 °C; umidità 65%. Vento 3,0 m/s da SSW (235°) con raffiche intorno a 3,8 m/s. Nessuna pioggia prevista. Giornata ancora calda ma inizia un graduale rinfrescamento rispetto alle ore centrali.
Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse, temperatura in discesa a 25,5 °C, umidità 71%. Vento debole 1,5 m/s da S (200°). Probabilità di precipitazioni 0% — condizioni asciutte. Cielo parzialmente nuvoloso con temperature più confortevoli.
Sera (21:00) — nubi sparse, temperatura di 24,8 °C e umidità al 71%. Vento molto debole 1,3 m/s da NE (51°). Nessuna precipitazione attesa; pressione 1015 hPa. Serata mite e tranquilla.
Riepilogo del giorno
Gela vivrà il 9 giugno 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e asciutta con punte di calore nelle ore centrali (intorno a 31 °C) e temperature più miti la notte (intorno a 22–25 °C). Venti generalmente deboli-moderati e precipitazioni assenti: condizioni stabili ideali per attività all'aperto, con raccomandazione di proteggersi dal sole nelle ore centrali dato il percepito fino a circa 34 °C.