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Meteo Gela — Previsioni per il 9 giugno 2026: giornata calda e in gran parte soleggiata

A Gela il 9 giugno 2026: caldo estivo e cielo per lo più sereno, poche nubi e precipitazioni assenti. Dettagli orari e consigli.

A cura di Meteorologo
08 giugno 2026 15:00
Meteo Gela — Previsioni per il 9 giugno 2026: giornata calda e in gran parte soleggiata -
Meteo
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L'anticiclone rimane protagonista sul basso Tirreno e regala a Gela una giornata prevalentemente asciutta e soleggiata. Non mancheranno ore calde nelle ore centrali, con un po' di variabilità nei venti; nessuna precipitazione significativa è prevista. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)nubi sparse, temperatura intorno a 22,5 °C. Umidità relativamente alta (73%) ma senza precipitazioni attese (probabilità 0%). Vento debole da NE a 0,7 m/s (direzione 21°), pressione 1016 hPa. Serata tranquilla, cielo parzialmente coperto.

Prima mattina (03:00)cielo sereno, temperatura in lieve calo a 21,9 °C. Umidità 71%, vento molto debole 1,6 m/s da NE (48°). Zero precipitazioni previste; visibilità piena. Condizioni ideali per attività all'aperto nelle prime ore del mattino.

Mattina (06:00)cielo sereno, rialzo termico fino a 26,2 °C. Umidità 61%, vento debole 1,5 m/s da NE (38°). Ancora assenti le precipitazioni; pressione stabile a 1016 hPa. Mattinata soleggiata con temperature già gradevoli.

Mezza mattinata (09:00)sereno e caldo, temperatura massima mattutina 30,96 °C, percepita come 33,6 °C. Umidità scesa al 55%, vento leggero 3,5 m/s da SW (219°). Nessuna pioggia attesa. Attenzione al caldo nelle attività all'aperto e all'esposizione solare.

Mezzogiorno (12:00)cielo sereno, temperatura 30,4 °C con temperatura percepita fino a 34,3 °C. Umidità 63%, vento moderato 4,2 m/s da SW (224°) con raffiche fino a 4,5 m/s. Precipitazioni assenti; pressione 1015 hPa. Condizioni tipiche di una giornata estiva calda.

Primo pomeriggio (15:00)sereno, lieve calo a 29,2 °C; umidità 65%. Vento 3,0 m/s da SSW (235°) con raffiche intorno a 3,8 m/s. Nessuna pioggia prevista. Giornata ancora calda ma inizia un graduale rinfrescamento rispetto alle ore centrali.

Tardo pomeriggio (18:00)nubi sparse, temperatura in discesa a 25,5 °C, umidità 71%. Vento debole 1,5 m/s da S (200°). Probabilità di precipitazioni 0% — condizioni asciutte. Cielo parzialmente nuvoloso con temperature più confortevoli.

Sera (21:00)nubi sparse, temperatura di 24,8 °C e umidità al 71%. Vento molto debole 1,3 m/s da NE (51°). Nessuna precipitazione attesa; pressione 1015 hPa. Serata mite e tranquilla.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 9 giugno 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e asciutta con punte di calore nelle ore centrali (intorno a 31 °C) e temperature più miti la notte (intorno a 22–25 °C). Venti generalmente deboli-moderati e precipitazioni assenti: condizioni stabili ideali per attività all'aperto, con raccomandazione di proteggersi dal sole nelle ore centrali dato il percepito fino a circa 34 °C.

Previsioni meteo 9 giugno 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +22.5° (perc. +22.7°)
Precip. -
Vento 0.7 N (max 0.7)
Umidità 73%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +21.9° (perc. +22.0°)
Precip. -
Vento 1.6 NE (max 1.5)
Umidità 71%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.2° (perc. +26.2°)
Precip. -
Vento 1.5 NE (max 1.5)
Umidità 61%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.0° (perc. +33.6°)
Precip. -
Vento 3.5 SO (max 3.0)
Umidità 55%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.4° (perc. +34.3°)
Precip. -
Vento 4.2 SO (max 4.5)
Umidità 63%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +29.2° (perc. +32.3°)
Precip. -
Vento 3.0 SO (max 3.8)
Umidità 65%
18:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +25.5° (perc. +25.9°)
Precip. -
Vento 1.5 S (max 1.8)
Umidità 71%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +24.8° (perc. +25.2°)
Precip. -
Vento 1.3 NE (max 1.3)
Umidità 71%
24:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +23.1° (perc. +23.2°)
Precip. -
Vento 0.6 NE (max 0.6)
Umidità 66%
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