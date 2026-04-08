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Meteo Gela — Previsioni per il 9 aprile 2026: dal cielo coperto al sereno con temperature miti

Gela, 9 aprile 2026: giornata in transizione dal cielo coperto a schiarite, temperature attorno a 15–18°C e venti deboli.

A cura di Meteorologo
08 aprile 2026 15:01
Meteo Gela — Previsioni per il 9 aprile 2026: dal cielo coperto al sereno con temperature miti -
Meteo
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La giornata di giovedì 9 aprile 2026 a Gela presenta una netta transizione dalle prime ore notturne verso un pomeriggio soleggiato: cieli chiusi nella notte, poi graduali schiarite e temperature miti per il periodo. Di seguito il quadro orario dettagliato per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Nelle prime ore della notte a Gela il cielo si presenta coperto con temperatura intorno a 12,8 °C (sensazione termica 11,9 °C). Umidità al 66%, pressione 1019 hPa. Vento debole da NE a 43° a circa 2,2 m/s con raffiche fino a 1,9 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti (probabilità 0%, accumulo 0 mm).

Prima mattina (03:00) — Ancora cielo molto nuvoloso (cielo coperto), temperatura in lieve aumento a 14,7 °C (sensazione 13,7 °C). Umidità scende al 56%, pressione 1018 hPa. Vento debole da N-NE a 25° a ~2,2 m/s, raffiche contenute. Precipitazioni assenti (0%, 0 mm).

Mattina (06:00) — Mattinata con cielo ancora coperto ma tendenza a diradamento delle nubi; temperatura 15,2 °C (sensazione 14,1 °C), umidità 51%, pressione 1018 hPa. Vento debole da N a 14° a circa 1,8 m/s. Condizioni asciutte, visibilità buona (10 km).

Mezza mattinata (09:00) — Verso metà mattina si registrano prime schiarite: cielo con poche nuvole, temperatura in aumento a 18,1 °C (sensazione 17,1 °C). Umidità 43%, pressione 1018 hPa. Vento debole da Ovest a 264° intorno a 1,8 m/s. Giornata che vira verso il soleggiamento, precipitazioni assenti.

Mezzogiorno (12:00) — A pranzo cielo prevalentemente sereno (cielo sereno), temperature intorno a 18,2 °C (sensazione 17,5 °C). Umidità risale al 54% mentre la pressione resta stabile sui 1018 hPa. Vento debole da Ovest-SudOvest a 240° a circa 3,6 m/s con raffiche fino a 3,5 m/s. Condizioni ottimali per attività all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00) — Pomeriggio soleggiato con cielo praticamente sereno (cielo sereno), temperatura massima prevista circa 18,4 °C (sensazione 17,9 °C). Umidità 59%, pressione 1017 hPa. Vento debole da Sud-Ovest a 215° intorno a 2,7 m/s, raffiche contenute. Nessuna precipitazione attesa.

Tardo pomeriggio (18:00) — Al calar del sole si mantiene il sereno, temperatura in lieve calo a 16,3 °C (sensazione 15,9 °C). Umidità aumenta al 74%, pressione 1017 hPa. Vento molto debole e variabile attorno a 1,2 m/s proveniente da Sud-Est a 145°. Visibilità ottima, tempo asciutto.

Sera (21:00) — Serata limpida con cielo sereno, temperatura sui 15,2 °C (sensazione 14,5 °C). Umidità 67%, pressione 1018 hPa. Vento debole da Nord-Est a 61° intorno a 3,0 m/s con raffiche fino a 2,9 m/s. Tempo stabile e senza pioggia (0%, 0 mm).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 9 aprile 2026 una giornata in miglioramento: dalla notte con cielo coperto si passerà a un pomeriggio prevalentemente soleggiato. Temperature miti, massima intorno a 18–18,5 °C; vento debole per tutta la giornata e precipitazioni assenti. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con lieve aumento dell'umidità solo nelle ore serali.

Previsioni meteo 9 aprile 2026

00:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +12.8° (perc. +11.9°)
Precip. -
Vento 2.2 NE (max 1.9)
Umidità 66%
03:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +14.7° (perc. +13.7°)
Precip. -
Vento 2.2 NE (max 2.0)
Umidità 56%
06:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +15.2° (perc. +14.1°)
Precip. -
Vento 1.8 N (max 1.7)
Umidità 51%
09:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +18.1° (perc. +17.1°)
Precip. -
Vento 1.8 O (max 1.9)
Umidità 43%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.2° (perc. +17.5°)
Precip. -
Vento 3.6 SO (max 3.5)
Umidità 54%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.4° (perc. +17.9°)
Precip. -
Vento 2.7 SO (max 3.7)
Umidità 59%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +16.3° (perc. +15.9°)
Precip. -
Vento 1.2 SE (max 1.6)
Umidità 74%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +15.2° (perc. +14.5°)
Precip. -
Vento 3.0 NE (max 2.9)
Umidità 67%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +14.7° (perc. +13.9°)
Precip. -
Vento 2.2 N (max 2.3)
Umidità 63%
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