Meteo Gela — Previsioni per il 9 aprile 2026: dal cielo coperto al sereno con temperature miti
Gela, 9 aprile 2026: giornata in transizione dal cielo coperto a schiarite, temperature attorno a 15–18°C e venti deboli.
La giornata di giovedì 9 aprile 2026 a Gela presenta una netta transizione dalle prime ore notturne verso un pomeriggio soleggiato: cieli chiusi nella notte, poi graduali schiarite e temperature miti per il periodo. Di seguito il quadro orario dettagliato per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — Nelle prime ore della notte a Gela il cielo si presenta coperto con temperatura intorno a 12,8 °C (sensazione termica 11,9 °C). Umidità al 66%, pressione 1019 hPa. Vento debole da NE a 43° a circa 2,2 m/s con raffiche fino a 1,9 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni assenti (probabilità 0%, accumulo 0 mm).
Prima mattina (03:00) — Ancora cielo molto nuvoloso (cielo coperto), temperatura in lieve aumento a 14,7 °C (sensazione 13,7 °C). Umidità scende al 56%, pressione 1018 hPa. Vento debole da N-NE a 25° a ~2,2 m/s, raffiche contenute. Precipitazioni assenti (0%, 0 mm).
Mattina (06:00) — Mattinata con cielo ancora coperto ma tendenza a diradamento delle nubi; temperatura 15,2 °C (sensazione 14,1 °C), umidità 51%, pressione 1018 hPa. Vento debole da N a 14° a circa 1,8 m/s. Condizioni asciutte, visibilità buona (10 km).
Mezza mattinata (09:00) — Verso metà mattina si registrano prime schiarite: cielo con poche nuvole, temperatura in aumento a 18,1 °C (sensazione 17,1 °C). Umidità 43%, pressione 1018 hPa. Vento debole da Ovest a 264° intorno a 1,8 m/s. Giornata che vira verso il soleggiamento, precipitazioni assenti.
Mezzogiorno (12:00) — A pranzo cielo prevalentemente sereno (cielo sereno), temperature intorno a 18,2 °C (sensazione 17,5 °C). Umidità risale al 54% mentre la pressione resta stabile sui 1018 hPa. Vento debole da Ovest-SudOvest a 240° a circa 3,6 m/s con raffiche fino a 3,5 m/s. Condizioni ottimali per attività all'aperto.
Primo pomeriggio (15:00) — Pomeriggio soleggiato con cielo praticamente sereno (cielo sereno), temperatura massima prevista circa 18,4 °C (sensazione 17,9 °C). Umidità 59%, pressione 1017 hPa. Vento debole da Sud-Ovest a 215° intorno a 2,7 m/s, raffiche contenute. Nessuna precipitazione attesa.
Tardo pomeriggio (18:00) — Al calar del sole si mantiene il sereno, temperatura in lieve calo a 16,3 °C (sensazione 15,9 °C). Umidità aumenta al 74%, pressione 1017 hPa. Vento molto debole e variabile attorno a 1,2 m/s proveniente da Sud-Est a 145°. Visibilità ottima, tempo asciutto.
Sera (21:00) — Serata limpida con cielo sereno, temperatura sui 15,2 °C (sensazione 14,5 °C). Umidità 67%, pressione 1018 hPa. Vento debole da Nord-Est a 61° intorno a 3,0 m/s con raffiche fino a 2,9 m/s. Tempo stabile e senza pioggia (0%, 0 mm).
Riepilogo del giorno
Gela vivrà il 9 aprile 2026 una giornata in miglioramento: dalla notte con cielo coperto si passerà a un pomeriggio prevalentemente soleggiato. Temperature miti, massima intorno a 18–18,5 °C; vento debole per tutta la giornata e precipitazioni assenti. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con lieve aumento dell'umidità solo nelle ore serali.