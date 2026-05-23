Meteo Gela - Previsioni per il 24 maggio 2026: giornata stabile e soleggiata

Gela, 24 maggio 2026: giornata prevalentemente soleggiata con temperature miti e venti deboli. Dettaglio orario per pianificare la giornata.

La giornata meteorologica a Gela per il 24 maggio 2026 si preannuncia tranquilla e favorevole alle attività all'aperto. Di seguito il dettaglio orario per orientarsi al meglio senza anticipare troppo il quadro complessivo.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione principale: cielo sereno.

cielo sereno. Temperatura: 19,7 °C (percepita 19,3 °C).

(percepita 19,3 °C). Umidità: 61% | Pressione: 1021 hPa.

Vento debole da NE (49°) a 2,2 m/s, raffiche fino a 2,1 m/s.

Copertura nuvolosa: 0% | Visibilità: 10 000 m.

Precipitazioni: nessuna (pop 0, 0 mm).

Prima mattina (03:00)

Condizione principale: cielo sereno.

cielo sereno. Temperatura: 18,8 °C (percepita 18,3 °C).

(percepita 18,3 °C). Umidità: 62% | Pressione: 1021 hPa.

Vento molto debole da NE (40°) a 1,9 m/s, raffiche fino a 1,8 m/s.

Copertura nuvolosa: 0% | Visibilità: 10 000 m.

Precipitazioni: nessuna (pop 0, 0 mm).

Mattina (06:00)

Condizione principale: cielo sereno e limpido.

cielo sereno e limpido. Temperatura: 20,1 °C (percepita 19,7 °C).

(percepita 19,7 °C). Umidità: 60% | Pressione: 1022 hPa.

Vento quasi calmo da NE (46°) a 0,6 m/s, raffiche contenute.

Copertura nuvolosa: 0% | Visibilità: 10 000 m.

Precipitazioni: nessuna (pop 0, 0 mm).

Mezza mattinata (09:00)

Condizione principale: giornata soleggiata, cielo sereno.

giornata soleggiata, cielo sereno. Temperatura: 21,6 °C (percepita 21,1 °C).

(percepita 21,1 °C). Umidità: 53% | Pressione: 1023 hPa.

Vento leggero da sud-ovest (219°) a 3,0 m/s, raffiche fino a 2,5 m/s.

Copertura nuvolosa: 0% | Visibilità: 10 000 m.

Precipitazioni: nessuna (pop 0, 0 mm).

Mezzogiorno (12:00)

Condizione principale: cielo sereno e temperature massime della giornata.

cielo sereno e temperature massime della giornata. Temperatura: 21,9 °C (percepita 21,7 °C) — valore massimo previsto.

(percepita 21,7 °C) — valore massimo previsto. Umidità: 58% | Pressione: 1023 hPa.

Vento moderatamente debole da sud-ovest (217°) a 3,9 m/s, raffiche fino a 3,7 m/s.

Copertura nuvolosa: 0% | Visibilità: 10 000 m.

Precipitazioni: nessuna (pop 0, 0 mm).

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione principale: ancora cielo sereno, leggere velature isolate.

ancora cielo sereno, leggere velature isolate. Temperatura: 21,5 °C (percepita 21,2 °C).

(percepita 21,2 °C). Umidità: 61% | Pressione: 1023 hPa.

Vento debole da S-SO (242°) a 1,9 m/s, raffiche fino a 2,2 m/s.

Copertura nuvolosa: 6% (isolata) | Visibilità: 10 000 m.

Precipitazioni: nessuna (pop 0, 0 mm).

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione principale: poche nuvole al crepuscolo.

poche nuvole al crepuscolo. Temperatura: 20,6 °C (percepita 20,5 °C).

(percepita 20,5 °C). Umidità: 66% | Pressione: 1023 hPa.

Vento molto debole da O-SO (261°) a 1,7 m/s, raffiche fino a 1,9 m/s.

Copertura nuvolosa: 24% (poche nubi) | Visibilità: 10 000 m.

Precipitazioni: nessuna (pop 0, 0 mm).

Sera (21:00)

Condizione principale: cielo sereno con temperature miti.

cielo sereno con temperature miti. Temperatura: 19,5 °C (percepita 19,4 °C).

(percepita 19,4 °C). Umidità: 70% | Pressione: 1024 hPa.

Vento pressoché assente da nord (341°) a 0,6 m/s, raffiche fino a 0,8 m/s.

Copertura nuvolosa: 7% | Visibilità: 10 000 m.

Precipitazioni: nessuna (pop 0, 0 mm).

Riepilogo del giorno

Gela, 24 maggio 2026: tempo stabile e in prevalenza soleggiato per l'intera giornata, con temperature comprese indicativamente tra 18,8 °C e 21,9 °C. Venti generalmente deboli e assenza di precipitazioni (pop 0). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con lievi aumenti di nuvolosità nel tardo pomeriggio ma senza fenomeni significativi.