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Meteo Gela - Previsioni per il 24 maggio 2026: giornata stabile e soleggiata

Gela, 24 maggio 2026: giornata prevalentemente soleggiata con temperature miti e venti deboli. Dettaglio orario per pianificare la giornata.

A cura di Meteorologo
23 maggio 2026 15:00
Meteo Gela - Previsioni per il 24 maggio 2026: giornata stabile e soleggiata -
Meteo
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La giornata meteorologica a Gela per il 24 maggio 2026 si preannuncia tranquilla e favorevole alle attività all'aperto. Di seguito il dettaglio orario per orientarsi al meglio senza anticipare troppo il quadro complessivo.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione principale: cielo sereno.
  • Temperatura: 19,7 °C (percepita 19,3 °C).
  • Umidità: 61% | Pressione: 1021 hPa.
  • Vento debole da NE (49°) a 2,2 m/s, raffiche fino a 2,1 m/s.
  • Copertura nuvolosa: 0% | Visibilità: 10 000 m.
  • Precipitazioni: nessuna (pop 0, 0 mm).

Prima mattina (03:00)

  • Condizione principale: cielo sereno.
  • Temperatura: 18,8 °C (percepita 18,3 °C).
  • Umidità: 62% | Pressione: 1021 hPa.
  • Vento molto debole da NE (40°) a 1,9 m/s, raffiche fino a 1,8 m/s.
  • Copertura nuvolosa: 0% | Visibilità: 10 000 m.
  • Precipitazioni: nessuna (pop 0, 0 mm).

Mattina (06:00)

  • Condizione principale: cielo sereno e limpido.
  • Temperatura: 20,1 °C (percepita 19,7 °C).
  • Umidità: 60% | Pressione: 1022 hPa.
  • Vento quasi calmo da NE (46°) a 0,6 m/s, raffiche contenute.
  • Copertura nuvolosa: 0% | Visibilità: 10 000 m.
  • Precipitazioni: nessuna (pop 0, 0 mm).

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione principale: giornata soleggiata, cielo sereno.
  • Temperatura: 21,6 °C (percepita 21,1 °C).
  • Umidità: 53% | Pressione: 1023 hPa.
  • Vento leggero da sud-ovest (219°) a 3,0 m/s, raffiche fino a 2,5 m/s.
  • Copertura nuvolosa: 0% | Visibilità: 10 000 m.
  • Precipitazioni: nessuna (pop 0, 0 mm).

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione principale: cielo sereno e temperature massime della giornata.
  • Temperatura: 21,9 °C (percepita 21,7 °C) — valore massimo previsto.
  • Umidità: 58% | Pressione: 1023 hPa.
  • Vento moderatamente debole da sud-ovest (217°) a 3,9 m/s, raffiche fino a 3,7 m/s.
  • Copertura nuvolosa: 0% | Visibilità: 10 000 m.
  • Precipitazioni: nessuna (pop 0, 0 mm).

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione principale: ancora cielo sereno, leggere velature isolate.
  • Temperatura: 21,5 °C (percepita 21,2 °C).
  • Umidità: 61% | Pressione: 1023 hPa.
  • Vento debole da S-SO (242°) a 1,9 m/s, raffiche fino a 2,2 m/s.
  • Copertura nuvolosa: 6% (isolata) | Visibilità: 10 000 m.
  • Precipitazioni: nessuna (pop 0, 0 mm).

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione principale: poche nuvole al crepuscolo.
  • Temperatura: 20,6 °C (percepita 20,5 °C).
  • Umidità: 66% | Pressione: 1023 hPa.
  • Vento molto debole da O-SO (261°) a 1,7 m/s, raffiche fino a 1,9 m/s.
  • Copertura nuvolosa: 24% (poche nubi) | Visibilità: 10 000 m.
  • Precipitazioni: nessuna (pop 0, 0 mm).

Sera (21:00)

  • Condizione principale: cielo sereno con temperature miti.
  • Temperatura: 19,5 °C (percepita 19,4 °C).
  • Umidità: 70% | Pressione: 1024 hPa.
  • Vento pressoché assente da nord (341°) a 0,6 m/s, raffiche fino a 0,8 m/s.
  • Copertura nuvolosa: 7% | Visibilità: 10 000 m.
  • Precipitazioni: nessuna (pop 0, 0 mm).

Riepilogo del giorno

Gela, 24 maggio 2026: tempo stabile e in prevalenza soleggiato per l'intera giornata, con temperature comprese indicativamente tra 18,8 °C e 21,9 °C. Venti generalmente deboli e assenza di precipitazioni (pop 0). Condizioni favorevoli per attività all'aperto, con lievi aumenti di nuvolosità nel tardo pomeriggio ma senza fenomeni significativi.

Previsioni meteo 24 maggio 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.7° (perc. +19.3°)
Precip. -
Vento 2.2 NE (max 2.1)
Umidità 61%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +18.8° (perc. +18.3°)
Precip. -
Vento 1.9 NE (max 1.8)
Umidità 62%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +20.1° (perc. +19.7°)
Precip. -
Vento 0.6 NE (max 0.7)
Umidità 60%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +21.6° (perc. +21.1°)
Precip. -
Vento 3.0 SO (max 2.5)
Umidità 53%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +21.9° (perc. +21.7°)
Precip. -
Vento 3.9 SO (max 3.7)
Umidità 58%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +21.5° (perc. +21.2°)
Precip. -
Vento 1.9 SO (max 2.2)
Umidità 61%
18:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +20.6° (perc. +20.5°)
Precip. -
Vento 1.7 O (max 1.9)
Umidità 66%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.5° (perc. +19.4°)
Precip. -
Vento 0.6 N (max 0.8)
Umidità 70%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.1° (perc. +18.8°)
Precip. -
Vento 1.2 NE (max 1.2)
Umidità 67%
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