Meteo Gela, 9 agosto 2026: sole pieno e caldo afoso con punte di 34°C

A Gela il 9 agosto 2026 giornata stabile e serena: cielo limpido, temperature fino a 33–34°C e afa marcata. Dettaglio orario per organizzare la giornata.

L'estate continua a dettare legge su Gela: per il 9 agosto 2026 è attesa una giornata sostanzialmente stabile e cielo sereno, con caldo che si farà sentire soprattutto tra tarda mattinata e primo pomeriggio. Nei paragrafi seguenti il dettaglio orario per pianificare attività all'aperto o momenti di riposo.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Cielo: sereno.

sereno. Temperatura: 28.5 °C, umidità 60%.

28.5 °C, umidità 60%. Percepita: feels like circa 30.2 °C.

feels like circa 30.2 °C. Vento: debole da NE, 1.2 m/s (raffiche fino a 1.3 m/s).

debole da NE, 1.2 m/s (raffiche fino a 1.3 m/s). Probabilità di precipitazioni: 0% (visibilità 10 km, pressione ~1014 hPa).

Prima mattina (03:00)

Cielo: sereno.

sereno. Temperatura: 28.3 °C, umidità 59%.

28.3 °C, umidità 59%. Percepita: circa 29.8 °C.

circa 29.8 °C. Vento: molto debole da E, 1.1 m/s (raffiche 1.3 m/s).

molto debole da E, 1.1 m/s (raffiche 1.3 m/s). Probabilità di precipitazioni: 0%.

Mattina (06:00)

Cielo: sereno.

sereno. Temperatura: 31.2 °C, umidità 60%.

31.2 °C, umidità 60%. Percepita: circa 35.2 °C, già sensazione di afa moderata.

circa 35.2 °C, già sensazione di afa moderata. Vento: debole da SE, 1.9 m/s (raffiche 2.0 m/s).

debole da SE, 1.9 m/s (raffiche 2.0 m/s). Probabilità di precipitazioni: 0%.

Mezza mattinata (09:00)

Cielo: sereno.

sereno. Temperatura: 33.1 °C, umidità 62%.

33.1 °C, umidità 62%. Percepita: intorno a 40.1 °C; afa marcata.

intorno a 40.1 °C; afa marcata. Vento: debole-moderato da S-SE, 3.4 m/s (raffiche 3.0 m/s).

debole-moderato da S-SE, 3.4 m/s (raffiche 3.0 m/s). Probabilità di precipitazioni: 0%.

Mezzogiorno (12:00)

Cielo: sereno.

sereno. Temperatura: 33.7 °C, umidità 66%.

33.7 °C, umidità 66%. Percepita: circa 40.7 °C; caldo afoso .

circa 40.7 °C; . Vento: debole-moderato da S-SO, 4.9 m/s (raffiche 5.0 m/s).

debole-moderato da S-SO, 4.9 m/s (raffiche 5.0 m/s). Probabilità di precipitazioni: 0% (pressione ~1015 hPa).

Primo pomeriggio (15:00)

Cielo: sereno.

sereno. Temperatura: 32.1 °C, umidità 65%.

32.1 °C, umidità 65%. Percepita: circa 38.9 °C.

circa 38.9 °C. Vento: debole da S-SO, 2.2 m/s (raffiche 2.5 m/s).

debole da S-SO, 2.2 m/s (raffiche 2.5 m/s). Probabilità di precipitazioni: 0%.

Tardo pomeriggio (18:00)

Cielo: quasi sereno (nuvolosità minima: 1%).

quasi sereno (nuvolosità minima: 1%). Temperatura: 30.9 °C, umidità 65%.

30.9 °C, umidità 65%. Percepita: circa 35.9 °C.

circa 35.9 °C. Vento: molto debole da O-NO, 1.3 m/s (raffiche 1.4 m/s).

molto debole da O-NO, 1.3 m/s (raffiche 1.4 m/s). Probabilità di precipitazioni: 1% (accumuli non previsti).

Sera (21:00)

Cielo: sereno, poche nubi residue.

sereno, poche nubi residue. Temperatura: 28.9 °C, umidità 67%.

28.9 °C, umidità 67%. Percepita: circa 32.0 °C.

circa 32.0 °C. Vento: quasi assente da N, 0.5 m/s (raffiche 0.6 m/s).

quasi assente da N, 0.5 m/s (raffiche 0.6 m/s). Probabilità di precipitazioni: 0% (visibilità 10 km).

Riepilogo del giorno

Gela, 9 agosto 2026: giornata stabile e prevalentemente soleggiata con caldo afoso soprattutto tra le ore 09:00 e 15:00. Massime attese intorno ai 33–34 °C, minime attorno ai 28–29 °C; il disagio per afa sarà marcato per l'alto valore della percezione termica (fino a ~41 °C). Venti generalmente deboli, con qualche rinforzo intorno a mezzogiorno. Probabilità di pioggia trascurabile. Consigli: programmare le attività all'aperto nelle ore più fresche e mantenere idratazione, tenendo conto del necessario buon senso in presenza di condizioni di forte caldo.