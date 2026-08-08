Meteo Gela, 9 agosto 2026: sole pieno e caldo afoso con punte di 34°C
A Gela il 9 agosto 2026 giornata stabile e serena: cielo limpido, temperature fino a 33–34°C e afa marcata. Dettaglio orario per organizzare la giornata.
L'estate continua a dettare legge su Gela: per il 9 agosto 2026 è attesa una giornata sostanzialmente stabile e cielo sereno, con caldo che si farà sentire soprattutto tra tarda mattinata e primo pomeriggio. Nei paragrafi seguenti il dettaglio orario per pianificare attività all'aperto o momenti di riposo.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Cielo: sereno.
- Temperatura: 28.5 °C, umidità 60%.
- Percepita: feels like circa 30.2 °C.
- Vento: debole da NE, 1.2 m/s (raffiche fino a 1.3 m/s).
- Probabilità di precipitazioni: 0% (visibilità 10 km, pressione ~1014 hPa).
Prima mattina (03:00)
- Cielo: sereno.
- Temperatura: 28.3 °C, umidità 59%.
- Percepita: circa 29.8 °C.
- Vento: molto debole da E, 1.1 m/s (raffiche 1.3 m/s).
- Probabilità di precipitazioni: 0%.
Mattina (06:00)
- Cielo: sereno.
- Temperatura: 31.2 °C, umidità 60%.
- Percepita: circa 35.2 °C, già sensazione di afa moderata.
- Vento: debole da SE, 1.9 m/s (raffiche 2.0 m/s).
- Probabilità di precipitazioni: 0%.
Mezza mattinata (09:00)
- Cielo: sereno.
- Temperatura: 33.1 °C, umidità 62%.
- Percepita: intorno a 40.1 °C; afa marcata.
- Vento: debole-moderato da S-SE, 3.4 m/s (raffiche 3.0 m/s).
- Probabilità di precipitazioni: 0%.
Mezzogiorno (12:00)
- Cielo: sereno.
- Temperatura: 33.7 °C, umidità 66%.
- Percepita: circa 40.7 °C; caldo afoso.
- Vento: debole-moderato da S-SO, 4.9 m/s (raffiche 5.0 m/s).
- Probabilità di precipitazioni: 0% (pressione ~1015 hPa).
Primo pomeriggio (15:00)
- Cielo: sereno.
- Temperatura: 32.1 °C, umidità 65%.
- Percepita: circa 38.9 °C.
- Vento: debole da S-SO, 2.2 m/s (raffiche 2.5 m/s).
- Probabilità di precipitazioni: 0%.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Cielo: quasi sereno (nuvolosità minima: 1%).
- Temperatura: 30.9 °C, umidità 65%.
- Percepita: circa 35.9 °C.
- Vento: molto debole da O-NO, 1.3 m/s (raffiche 1.4 m/s).
- Probabilità di precipitazioni: 1% (accumuli non previsti).
Sera (21:00)
- Cielo: sereno, poche nubi residue.
- Temperatura: 28.9 °C, umidità 67%.
- Percepita: circa 32.0 °C.
- Vento: quasi assente da N, 0.5 m/s (raffiche 0.6 m/s).
- Probabilità di precipitazioni: 0% (visibilità 10 km).
Riepilogo del giorno
Gela, 9 agosto 2026: giornata stabile e prevalentemente soleggiata con caldo afoso soprattutto tra le ore 09:00 e 15:00. Massime attese intorno ai 33–34 °C, minime attorno ai 28–29 °C; il disagio per afa sarà marcato per l'alto valore della percezione termica (fino a ~41 °C). Venti generalmente deboli, con qualche rinforzo intorno a mezzogiorno. Probabilità di pioggia trascurabile. Consigli: programmare le attività all'aperto nelle ore più fresche e mantenere idratazione, tenendo conto del necessario buon senso in presenza di condizioni di forte caldo.