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Meteo Gela, 9 agosto 2026: sole pieno e caldo afoso con punte di 34°C

A Gela il 9 agosto 2026 giornata stabile e serena: cielo limpido, temperature fino a 33–34°C e afa marcata. Dettaglio orario per organizzare la giornata.

A cura di Meteorologo
08 agosto 2026 15:00
Meteo Gela, 9 agosto 2026: sole pieno e caldo afoso con punte di 34°C -
Meteo
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L'estate continua a dettare legge su Gela: per il 9 agosto 2026 è attesa una giornata sostanzialmente stabile e cielo sereno, con caldo che si farà sentire soprattutto tra tarda mattinata e primo pomeriggio. Nei paragrafi seguenti il dettaglio orario per pianificare attività all'aperto o momenti di riposo.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Cielo: sereno.
  • Temperatura: 28.5 °C, umidità 60%.
  • Percepita: feels like circa 30.2 °C.
  • Vento: debole da NE, 1.2 m/s (raffiche fino a 1.3 m/s).
  • Probabilità di precipitazioni: 0% (visibilità 10 km, pressione ~1014 hPa).

Prima mattina (03:00)

  • Cielo: sereno.
  • Temperatura: 28.3 °C, umidità 59%.
  • Percepita: circa 29.8 °C.
  • Vento: molto debole da E, 1.1 m/s (raffiche 1.3 m/s).
  • Probabilità di precipitazioni: 0%.

Mattina (06:00)

  • Cielo: sereno.
  • Temperatura: 31.2 °C, umidità 60%.
  • Percepita: circa 35.2 °C, già sensazione di afa moderata.
  • Vento: debole da SE, 1.9 m/s (raffiche 2.0 m/s).
  • Probabilità di precipitazioni: 0%.

Mezza mattinata (09:00)

  • Cielo: sereno.
  • Temperatura: 33.1 °C, umidità 62%.
  • Percepita: intorno a 40.1 °C; afa marcata.
  • Vento: debole-moderato da S-SE, 3.4 m/s (raffiche 3.0 m/s).
  • Probabilità di precipitazioni: 0%.

Mezzogiorno (12:00)

  • Cielo: sereno.
  • Temperatura: 33.7 °C, umidità 66%.
  • Percepita: circa 40.7 °C; caldo afoso.
  • Vento: debole-moderato da S-SO, 4.9 m/s (raffiche 5.0 m/s).
  • Probabilità di precipitazioni: 0% (pressione ~1015 hPa).

Primo pomeriggio (15:00)

  • Cielo: sereno.
  • Temperatura: 32.1 °C, umidità 65%.
  • Percepita: circa 38.9 °C.
  • Vento: debole da S-SO, 2.2 m/s (raffiche 2.5 m/s).
  • Probabilità di precipitazioni: 0%.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Cielo: quasi sereno (nuvolosità minima: 1%).
  • Temperatura: 30.9 °C, umidità 65%.
  • Percepita: circa 35.9 °C.
  • Vento: molto debole da O-NO, 1.3 m/s (raffiche 1.4 m/s).
  • Probabilità di precipitazioni: 1% (accumuli non previsti).

Sera (21:00)

  • Cielo: sereno, poche nubi residue.
  • Temperatura: 28.9 °C, umidità 67%.
  • Percepita: circa 32.0 °C.
  • Vento: quasi assente da N, 0.5 m/s (raffiche 0.6 m/s).
  • Probabilità di precipitazioni: 0% (visibilità 10 km).

Riepilogo del giorno

Gela, 9 agosto 2026: giornata stabile e prevalentemente soleggiata con caldo afoso soprattutto tra le ore 09:00 e 15:00. Massime attese intorno ai 33–34 °C, minime attorno ai 28–29 °C; il disagio per afa sarà marcato per l'alto valore della percezione termica (fino a ~41 °C). Venti generalmente deboli, con qualche rinforzo intorno a mezzogiorno. Probabilità di pioggia trascurabile. Consigli: programmare le attività all'aperto nelle ore più fresche e mantenere idratazione, tenendo conto del necessario buon senso in presenza di condizioni di forte caldo.

Previsioni meteo 9 agosto 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.5° (perc. +30.2°)
Precip. -
Vento 1.2 NE (max 1.3)
Umidità 60%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.3° (perc. +29.8°)
Precip. -
Vento 1.1 E (max 1.3)
Umidità 59%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.2° (perc. +35.2°)
Precip. -
Vento 1.9 SE (max 2.0)
Umidità 60%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +33.1° (perc. +40.1°)
Precip. -
Vento 3.4 SO (max 3.0)
Umidità 62%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +33.7° (perc. +40.7°)
Precip. -
Vento 4.9 SO (max 5.0)
Umidità 66%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +32.1° (perc. +38.9°)
Precip. -
Vento 2.2 SO (max 2.5)
Umidità 65%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.9° (perc. +35.9°)
Precip. -
Vento 1.3 O (max 1.4)
Umidità 65%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.9° (perc. +32.0°)
Precip. -
Vento 0.5 N (max 0.6)
Umidità 67%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.8° (perc. +31.3°)
Precip. -
Vento 1.2 N (max 1.2)
Umidità 64%
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