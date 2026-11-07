Meteo Gela — 8 novembre 2026: giornata prevalentemente nuvolosa con temperature miti

Previsioni per Gela, 8 novembre 2026: cielo per lo più coperto, temperature tra 13.9 °C e 18.9 °C, vento generalmente debole.

La giornata di domenica 8 novembre 2026 a Gela si presenta con condizioni stabili e senza precipitazioni previste: nuvolosità predominante nelle ore diurne e parziale attenuazione delle nubi in serata. Temperature miti e venti deboli caratterizzeranno il giorno, con una pressione atmosferica elevata che mantiene l'atmosfera piuttosto calma.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo coperto con temperatura intorno a 14.4 °C (sensazione termica ~14.3 °C). Umidità alta (94%) e punto di rugiada sui 10.9 °C indicano aria umida ma stabile. Vento debole da NE a ~1.7 m/s con raffiche fino a 3.3 m/s. Pressione attorno a 1023 hPa. Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%).

Prima mattina (03:00) — Persistono le condizioni di cielo coperto e temperature lievemente in calo a 13.9 °C; umidità 94% e sensazione termica ~13.8 °C. Vento molto debole (~1.5 m/s, raffiche fino a 3.1 m/s). Visibilità buona (10 km). Nessuna precipitazione attesa.

Mattina (06:00) — Ancora cielo coperto con temperatura che si riporta a 14.3 °C e umidità prossima al 97%; l'aria resta umida (punto di rugiada ~11.4 °C). Vento orientale molto leggero (~1.6 m/s). Pressione leggermente in aumento (circa 1024 hPa). Precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00) — Giornata che mantiene un aspetto molto nuvoloso: cielo quasi completamente coperto e temperatura in aumento a 18.4 °C. Umidità scende al 74%, sensazione termica gradevole (~18.2 °C). Vento debole da SSE a ~1.3 m/s con raffiche fino a 3.9 m/s. Pressione 1025 hPa. Nessuna pioggia prevista.

Mezzogiorno (12:00) — cielo coperto e massimo termico di giornata a circa 18.9 °C; umidità ridotta al 65% e punto di rugiada intorno a 12.5 °C. Vento leggero da S-SO a ~2.5 m/s, con raffiche che possono raggiungere ~5.7 m/s: sarà la fascia con le raffiche più consistenti. Visibilità buona, precipitazioni non previste.

Primo pomeriggio (15:00) — Condizioni sostanzialmente invariate: cielo coperto, temperatura intorno a 18.7 °C, umidità ~63%. Vento debole da Ovest a ~1.9 m/s, raffiche fino a 3.5 m/s. Pressione stabile (circa 1024 hPa). Nessuna precipitazione attesa.

Tardo pomeriggio (18:00) — Tendenza a parziale diminuzione della copertura nuvolosa con nubi sparse (circa 83%): temperatura in lieve calo a 17.2 °C, umidità 75%. Vento quasi calmo da N (~0.3 m/s), raffiche deboli. Sensazione termica intorno a 16.9 °C. Precipitazioni assenti.

Sera (21:00) — Cieli via via più sereni con poche nuvole e temperatura in ulteriore diminuzione a 15.0 °C; umidità 82%. Vento debole da NE a ~1.2 m/s, raffiche fino a 2.3 m/s. Pressione stabile (circa 1025 hPa). Nessuna pioggia prevista e visibilità ottima.

Riepilogo del giorno

Condizione generale: giornata prevalentemente nuvolosa con tendenza a parziale schiarita in serata.

giornata prevalentemente con tendenza a parziale schiarita in serata. Temperature: tra 13.9 °C (minima notturna) e 18.9 °C (massima a metà giornata).

tra (minima notturna) e (massima a metà giornata). Vento: generalmente debole (0.3–2.5 m/s), con raffiche locali fino a ~5.7 m/s a mezzogiorno.

generalmente (0.3–2.5 m/s), con raffiche locali fino a ~5.7 m/s a mezzogiorno. Precipitazioni: assenti (0 mm, probabilità 0%).

(0 mm, probabilità 0%). Pressione: elevata e stabile (circa 1023–1025 hPa), condizione che favorisce tempo stabile.

Conclusione: per Gela l'8 novembre 2026 si prevede una giornata tranquilla dal punto di vista meteorologico — senza piogge e con temperature miti per il periodo — utile per attività all'aperto purché si considerino le nubi e le possibili raffiche deboli a metà giornata.