Meteo Gela — 8 marzo 2026: giornata variabile con piogge intermittenti e temperature miti
A Gela l'8 marzo 2026 si attende variabilità con piogge sparse nel pomeriggio/sera, temperature tra ~12,5°C e 16,6°C e vento moderato.
L'8 marzo 2026 a Gela si profila una giornata di transizione: non mancheranno nubi e piovaschi intermittenti, soprattutto nel pomeriggio e in serata. Qui di seguito il quadro orario dettagliato per orientarsi nelle attività quotidiane.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione principale: nubi sparse.
- Temperatura: 12,6 °C (percepita 12,2 °C).
- Umidità 87%, pressione 1024 hPa, visibilità 10 km.
- Vento: 5,1 m/s da NE (48°), raffiche fino a 6,0 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità bassa).
Prima mattina (03:00)
- Condizione principale: nubi sparse.
- Temperatura: 12,5 °C.
- Umidità 84%, pressione 1023 hPa.
- Vento: 4,7 m/s da NE (51°), raffiche 5,9 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm (prob. ~0%).
Mattina (06:00)
- Condizione principale: nubi in aumento (copertura ~80%).
- Temperatura: 12,7 °C.
- Umidità 83%, pressione 1024 hPa.
- Vento: 4,5 m/s da NE (53°), raffiche 5,3 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm (prob. bassa).
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione principale: pioggia leggera (copertura molto elevata ~94%).
- Temperatura: 15,7 °C.
- Umidità 73%, pressione 1024 hPa.
- Vento: 2,6 m/s da E-NE (66°).
- Precipitazioni: 0,17 mm nelle 3 ore (probabilità ~20%).
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione principale: nubi sparse / variabile.
- Temperatura: 16,6 °C (massima della giornata prevista).
- Umidità 74%, pressione 1023 hPa.
- Vento: 4,7 m/s da S (185°), raffiche 4,6 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm (bassa probabilità).
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione principale: pioggia leggera probabile (copertura 40%).
- Temperatura: 16,0 °C.
- Umidità 79%, pressione 1022 hPa.
- Vento: 3,9 m/s da S (175°), raffiche fino a 5,4 m/s.
- Precipitazioni: 1,26 mm nelle 3 ore (probabilità ~99%).
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione principale: pioggia leggera con cielo più aperto successivamente.
- Temperatura: 13,8 °C.
- Umidità 88%, pressione 1023 hPa.
- Vento: 1,6 m/s da E- ESE (103°).
- Precipitazioni: 2,78 mm nelle 3 ore (probabilità ~100%).
Sera (21:00)
- Condizione principale: pioggia leggera in graduale attenuazione.
- Temperatura: 13,0 °C.
- Umidità 85%, pressione 1024 hPa.
- Vento: 3,0 m/s da NE (44°), raffiche 2,7 m/s.
- Precipitazioni: 0,78 mm nelle 3 ore (probabilità ~90%).
Riepilogo del giorno
Per Gela l'8 marzo 2026 si prevede una giornata generalmente variabile, con temperatura minima intorno a 12,5 °C e massima vicino ai 16,6 °C. Il mattino sarà in prevalenza nuvoloso con un breve episodio di pioggia leggera verso le 09:00; il pomeriggio e il tardo pomeriggio vedranno la maggiore probabilità di precipitazioni (accumulo stimato complessivo intorno a 5,0 mm). Il vento rimarrà moderato, con direzione variabile tra NE e S ed intensità mediamente tra 1,6 e 5,1 m/s; raffiche contenute sotto 6 m/s.
Consiglio pratico: per spostamenti pomeridiani e serali portare un ombrello leggero; gli accumuli sono modesti, ma le piogge potrebbero essere intermittenti e localmente più persistenti.