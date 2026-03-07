Quotidiano di Gela

Meteo Gela — 8 marzo 2026: giornata variabile con piogge intermittenti e temperature miti

A Gela l'8 marzo 2026 si attende variabilità con piogge sparse nel pomeriggio/sera, temperature tra ~12,5°C e 16,6°C e vento moderato.

A cura di Meteorologo
07 marzo 2026 15:00
L'8 marzo 2026 a Gela si profila una giornata di transizione: non mancheranno nubi e piovaschi intermittenti, soprattutto nel pomeriggio e in serata. Qui di seguito il quadro orario dettagliato per orientarsi nelle attività quotidiane.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione principale: nubi sparse.
  • Temperatura: 12,6 °C (percepita 12,2 °C).
  • Umidità 87%, pressione 1024 hPa, visibilità 10 km.
  • Vento: 5,1 m/s da NE (48°), raffiche fino a 6,0 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità bassa).

Prima mattina (03:00)

  • Condizione principale: nubi sparse.
  • Temperatura: 12,5 °C.
  • Umidità 84%, pressione 1023 hPa.
  • Vento: 4,7 m/s da NE (51°), raffiche 5,9 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (prob. ~0%).

Mattina (06:00)

  • Condizione principale: nubi in aumento (copertura ~80%).
  • Temperatura: 12,7 °C.
  • Umidità 83%, pressione 1024 hPa.
  • Vento: 4,5 m/s da NE (53°), raffiche 5,3 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (prob. bassa).

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione principale: pioggia leggera (copertura molto elevata ~94%).
  • Temperatura: 15,7 °C.
  • Umidità 73%, pressione 1024 hPa.
  • Vento: 2,6 m/s da E-NE (66°).
  • Precipitazioni: 0,17 mm nelle 3 ore (probabilità ~20%).

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione principale: nubi sparse / variabile.
  • Temperatura: 16,6 °C (massima della giornata prevista).
  • Umidità 74%, pressione 1023 hPa.
  • Vento: 4,7 m/s da S (185°), raffiche 4,6 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (bassa probabilità).

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione principale: pioggia leggera probabile (copertura 40%).
  • Temperatura: 16,0 °C.
  • Umidità 79%, pressione 1022 hPa.
  • Vento: 3,9 m/s da S (175°), raffiche fino a 5,4 m/s.
  • Precipitazioni: 1,26 mm nelle 3 ore (probabilità ~99%).

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione principale: pioggia leggera con cielo più aperto successivamente.
  • Temperatura: 13,8 °C.
  • Umidità 88%, pressione 1023 hPa.
  • Vento: 1,6 m/s da E- ESE (103°).
  • Precipitazioni: 2,78 mm nelle 3 ore (probabilità ~100%).

Sera (21:00)

  • Condizione principale: pioggia leggera in graduale attenuazione.
  • Temperatura: 13,0 °C.
  • Umidità 85%, pressione 1024 hPa.
  • Vento: 3,0 m/s da NE (44°), raffiche 2,7 m/s.
  • Precipitazioni: 0,78 mm nelle 3 ore (probabilità ~90%).

Riepilogo del giorno

Per Gela l'8 marzo 2026 si prevede una giornata generalmente variabile, con temperatura minima intorno a 12,5 °C e massima vicino ai 16,6 °C. Il mattino sarà in prevalenza nuvoloso con un breve episodio di pioggia leggera verso le 09:00; il pomeriggio e il tardo pomeriggio vedranno la maggiore probabilità di precipitazioni (accumulo stimato complessivo intorno a 5,0 mm). Il vento rimarrà moderato, con direzione variabile tra NE e S ed intensità mediamente tra 1,6 e 5,1 m/s; raffiche contenute sotto 6 m/s.

Consiglio pratico: per spostamenti pomeridiani e serali portare un ombrello leggero; gli accumuli sono modesti, ma le piogge potrebbero essere intermittenti e localmente più persistenti.

