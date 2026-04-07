Meteo Gela, 8 aprile 2026: giornata stabile e soleggiata con brezze leggere
A Gela l'8 aprile 2026 tempo generalmente stabile: cieli sereni di giorno, aumento delle nubi in serata. Temperature tra 12,7°C e 17,9°C.
L'aria primaverile resta protagonista su Gela per la giornata dell'8 aprile 2026: condizioni in prevalenza stabili e ventilazione debole, con un lieve aumento delle nubi solo nelle ore serali. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio la tua giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): cielo sereno. Temperatura intorno a 12,7 °C (percepita 11,8 °C), umidità 68%, pressione 1023 hPa. Vento debole da nord-nordest a circa 1,7 m/s con raffiche fino a 1,5 m/s. Visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni: 0% (precipitazioni assenti).
Prima mattina (03:00): cielo sereno e lieve aumento termico a 13,6 °C (percepita 12,7 °C). Umidità 64%, pressione 1022 hPa. Vento molto debole da nord (≈18°) a 1,4 m/s. Tempo asciutto, visibilità buona.
Mattina (06:00): bel tempo soleggiato con 14,5 °C. Umidità in diminuzione (57%), pressione 1022 hPa. Vento molto debole da nord-nordovest (≈345°) a 1,1 m/s. Condizioni ideali per attività all'aperto nelle prime ore del mattino.
Mezza mattinata (09:00): cielo sereno, temperatura in aumento a 16,7 °C, umidità 54% e pressione 1022 hPa. Vento leggero da ovest-sud-ovest (≈261°) attorno a 2,4 m/s con raffiche fino a 2,8 m/s. Sole prevalente e bassa probabilità di fenomeni.
Mezzogiorno (12:00): cielo sereno, massima parziale intorno a 17,6 °C (percepita 17,1 °C). Umidità 62%, pressione 1021 hPa. Vento da ovest-sud-ovest (≈246°) in lieve aumento a 4,1 m/s, raffiche fino a 5,1 m/s. Giornata piacevole ma con una ventilazione un po' più sostenuta rispetto al mattino.
Primo pomeriggio (15:00): Ancora cielo sereno e temperatura massima della giornata a 17,9 °C. Umidità 64%, pressione 1020 hPa. Vento moderato da ovest-sud-ovest (≈257°) a 4,7 m/s con raffiche fino a 6,7 m/s: attenzione se si pianificano attività in mare o all'aperto che risentono del vento.
Tardo pomeriggio (18:00): Transizione verso condizioni più nuvolose con nubi sparse; temperatura intorno a 16,0 °C, umidità 74% e pressione 1020 hPa. Vento in calo a 2,2 m/s (direzione ≈257°), raffiche fino a 2,9 m/s. Nessuna precipitazione attesa (probabilità 0%).
Sera (21:00): cielo coperto con temperature sui 15,5 °C, umidità 73% e pressione 1020 hPa. Vento debole da est-nordest (≈63°) a 1,8 m/s. Serata più grigia ma asciutta, visibilità stabile a 10 km.
Riepilogo del giorno
Gela vedrà l'8 aprile 2026 una giornata complessivamente stabile e soleggiata fino al pomeriggio, con massime intorno ai 18 °C e ventilazione da debole a moderata soprattutto nel primo pomeriggio. Nessuna precipitazione significativa prevista; aumento della nuvolosità dalla sera con cielo che diventerà coperto ma senza pioggia significativa.