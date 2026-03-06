Meteo Gela — 7 marzo 2026: giornata mite con nubi variabili

A Gela, il 7 marzo 2026: temperature miti, vento debole-moderato e scarsa probabilità di pioggia. Previsioni orarie e consigli.

La giornata del 7 marzo 2026 a Gela si presenta generalmente tranquilla: temperature miti per il periodo, vento moderato e poche nubi alternate a schiarite. Nei paragrafi seguenti troverete il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): nubi sparse con temperatura attorno a 12,1 °C (percepita 11,6 °C). Umidità elevata (85%), pressione 1023 hPa. Vento da NE a circa 5,3 m/s con raffiche fino a 6,5 m/s. Visibilità buona (~10 km). Precipitazioni attese: 0 mm.

Prima mattina (03:00): cielo sereno e lieve diminuzione termica a 11,9 °C (feels like 11,4 °C). Umidità 87%, pressione stabile a 1023 hPa. Vento ancora da NE intorno a 5,8 m/s con raffiche prossime a 7,0 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00): cielo sereno; temperatura in lieve salita a 12,2 °C (percepita 11,7 °C). Umidità 84%, pressione 1023 hPa. Vento da NE a 5,3 m/s, raffiche fino a 6,7 m/s. Condizioni ideali per chi preferisce le prime ore della giornata all'aperto.

Mezza mattinata (09:00): sereno con un sensibile aumento termico fino a 16,1 °C (feels like 15,6 °C). Umidità scesa al 71%, pressione 1024 hPa. Vento più debole da Est a 3,1 m/s, raffiche contenute. Sole prevalente e cielo limpido.

Mezzogiorno (12:00): cielo sereno, temperatura massima di giornata nelle ore centrali intorno a 17,5 °C (percepita 17,1 °C). Umidità 69%, pressione 1023 hPa. Vento ruota a SE (137°) a 3,2 m/s con raffiche deboli. Nessuna precipitazione prevista: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00): nubi sparse in aumento, temperatura ancora mite a 17,6 °C (feels like 17,2 °C). Umidità 67%, pressione leggermente più bassa (1022 hPa). Vento da ESE a 4,9 m/s con possibili raffiche fino a 6,6 m/s. Visibilità buona; condizioni stabili senza pioggia prevista.

Tardo pomeriggio (18:00): nubi sparse e lieve calo della temperatura a 14,3 °C (percepita 13,9 °C). Umidità 80%, pressione 1024 hPa. Vento da ENE a 4,8 m/s con raffiche fino a 6,9 m/s. La copertura nuvolosa aumenta ma non sono previste precipitazioni.

Sera (21:00): nubi sparse con temperatura intorno a 12,6 °C (feels like 12,2 °C). Umidità 87%, pressione in lieve aumento a 1025 hPa. Vento da ENE a circa 4,8 m/s con raffiche fino a 5,8 m/s. Serata asciutta e visibilità regolare.

Riepilogo del giorno

Il 7 marzo 2026 a Gela sarà una giornata prevalentemente asciutta e mite: cielo sereno o con nubi sparse, temperature tra circa 12 °C nelle ore notturne e 17–18 °C durante il giorno. Vento di direzione variabile tra NE ed E/SE, generalmente debole-moderato (3–5 m/s) con qualche raffica locale. Probabilità di pioggia prossima allo zero (0 mm attesi). Condizioni generali favorevoli per attività all'aperto, con attenzione solo a qualche incremento di nuvolosità nel pomeriggio.