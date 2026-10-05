Meteo Gela — 6 ottobre 2026: giornata mite, brezze meridionali e basso rischio pioggia

Gela, 6 ottobre 2026: notte fresca, mattina soleggiata e pomeriggio caldo con vento da Sud; precipitazioni quasi assenti.

La giornata meteorologica prevista per Gela il 6 ottobre 2026 si presenta generalmente stabile e poco piovosa: temperature miti diurne, umidità variabile e un aumento della ventilazione a partire dalla mattina. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio lavoro e tempo libero.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Condizioni principali: nubi sparse, temperatura intorno a 18.6 °C. Umidità elevata (91%) e pressione stabile (1023 hPa). Vento debole da nord (circa 1.5 m/s, raffiche fino a 2.8 m/s). Visibilità ottima (10 km). Probabilità di precipitazione molto bassa: 0% (precipitazioni attese: 0 mm). Punto di rugiada 15.4 °C, sensazione di fresco ma non freddo.

Prima mattina (03:00) — Condizioni principali: cielo con nubi sparse, minima prevista attorno a 17.9 °C. Umidità ancora alta (90%) e pressione 1022 hPa. Vento molto debole da N–NNE (~1.7 m/s, raffiche ~3.1 m/s). Probabilità di pioggia 0% (accumuli trascurabili). Buone condizioni per spostamenti notturni.

Mattina (06:00) — Condizioni principali: cielo sereno al sorgere del sole, temperatura in aumento a 20.2 °C. Umidità in calo (75%) e pressione intorno a 1022 hPa. Vento leggero da NNE (~1.6 m/s, raffiche ~3.1 m/s). Visibilità 10 km. Nessuna precipitazione attesa.

Mezza mattinata (09:00) — Condizioni principali: aumento della nuvolosità (nubi sparse/istantanee), caldo già percepibile con 26.1 °C. Umidità scende al 60% e pressione 1023 hPa. Vento gira da Sud–SUDOvest (~2.2 m/s, raffiche fino a 5.8 m/s). Probabilità di pioggia bassa: 0%. Buone condizioni per attività all'aperto, con ventilazione in rinforzo.

Mezzogiorno (12:00) — Condizioni principali: giornata più calda, picco fino a 27.8 °C (sensazione fino a 28.6 °C). Umidità contenuta (55%) e pressione lievemente inferiore (1021 hPa). Vento da SSW in rinforzo (~4.0 m/s, raffiche fino a 8.5 m/s). Leggera possibilità di pioggia localizzata: 6% (accumuli comunque trascurabili, 0 mm attesi). Nuvolosità variabile.

Primo pomeriggio (15:00) — Condizioni principali: lieve calo termico a 26.0 °C, umidità intorno al 58% e pressione 1020 hPa. Vento ancora orientato da SSW (~3.4 m/s, raffiche ~6.8 m/s). Cielo parzialmente nuvoloso; precipitazioni improbabili (0%).

Tardo pomeriggio (18:00) — Condizioni principali: attenuazione del vento e temperatura in discesa a 23.7 °C. Umidità risale al 70% e pressione stabile a 1020 hPa. Vento debole da Sud (~1.5 m/s, raffiche ~2.7 m/s). Cielo a tratti nuvoloso; nessuna precipitazione attesa.

Sera (21:00) — Condizioni principali: serata mite con 22.6 °C, umidità intorno al 73% e pressione 1020 hPa. Vento debole da Sud (~1.8 m/s, raffiche ~3.1 m/s). Nuvolosità variabile ma spazi sereni; precipitazioni assenti (0%).

Riepilogo del giorno

Giornata complessivamente stabile e asciutta a Gela il 6 ottobre 2026: temporanee nubi sparse, massime intorno a 28 °C a mezzogiorno, umidità in diminuzione durante il giorno e aumento della ventilazione da Sud con raffiche pomeridiane fino a circa 8–9 m/s. Basso rischio di pioggia — accumuli trascurabili — e pressione atmosferica elevata, indicatori di tempo stabile. Consigli: vestiti a strati per la mattina più fresca e attenzione a raffiche durante le ore centrali.