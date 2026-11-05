Meteo Gela — 6 novembre 2026: giornata mite e a tratti nuvolosa

Previsioni per Gela il 6 novembre 2026: clima mite, nuvolosità variabile e venti deboli; breve probabilità di pioggia a mezzogiorno.

La giornata a Gela del 6 novembre 2026 si presenta nel complesso mite e prevalentemente asciutta, con alternanza di nubi e schiarite e venti generalmente deboli. Di seguito il dettaglio per le fasce orarie principali.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): cielo coperto con temperatura intorno a 17,5 °C, umidità alta (89%) e pressione attorno a 1022 hPa. Vento debole da NE a circa 2,5 m/s con raffiche fino a 4,4 m/s. Visibilità circa 10.000 m. Probabilità di precipitazioni trascurabile (0%).

Prima mattina (03:00): nubi sparse e temperatura in lieve calo a 17,1 °C, umidità al 90% e pressione 1021 hPa. Vento debole da NE intorno a 2,6 m/s con raffiche fino a 4,6 m/s. Condizioni asciutte, visibilità 10.000 m.

Mattina (06:00): ancora nubi sparse ma senza precipitazioni previste; temperatura circa 17,2 °C, umidità 92% e dew point 13,4 °C. Vento leggero da NE a 2,4 m/s (raffiche ~4,2 m/s). Pressione 1021 hPa, visibilità piena.

Mezza mattinata (09:00): si apre una fase più soleggiata con cielo sereno, temperatura che sale a 19,3 °C e umidità che scende al 70%. Vento molto debole da SE attorno a 1,6 m/s (raffiche fino a 4,3 m/s). Pressione stabile a 1022 hPa.

Mezzogiorno (12:00): alternanza di nubi sparse e schiarite, temperatura massima del giorno attesa intorno a 20,8 °C. Umidità circa 68%, pressione 1021 hPa. Vento debole da S-SO a 2,4 m/s con raffiche fino a 5,7 m/s. Leggera possibilità di precipitazioni isolate (5%), quindi prevale la probabilità di tempo asciutto.

Primo pomeriggio (15:00): cielo con nubi sparse, temperatura in lieve calo a 19,6 °C e umidità al 72%. Vento debole da SO a 2,1 m/s (raffiche ~4,1 m/s). Pressione 1020 hPa; condizioni generalmente asciutte e confortevoli.

Tardo pomeriggio (18:00): torna il cielo sereno o poco nuvoloso, temperatura intorno a 18,8 °C, umidità in aumento all'85%. Vento quasi calmo da N a 0,3 m/s con raffiche sotto 1 m/s. Buona visibilità e assenza di fenomeni significativi.

Sera (21:00): nubi sparse con temperatura sui 17,9 °C, umidità elevata (91%) e pressione 1021 hPa. Vento molto debole da N-NE a 0,8 m/s (raffiche ~1,7 m/s). Occasionalmente cielo parzialmente coperto; probabilità di pioggia trascurabile (~1%).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà un 6 novembre 2026 mite e per lo più asciutto: temperature tra ~17 °C e ~21 °C, venti deboli e alternanza di tratti sereni e nubi sparse. Solo una minima probabilità di precipitazioni isolata a mezzogiorno (circa 5%). Condizioni generali favorevoli per le attività all'aperto, con umidità più alta nelle ore notturne e serali.