Meteo Gela, 6 aprile 2026: giornata prevalentemente serena e temperature miti

A Gela il 6 aprile 2026 cielo sereno per tutta la giornata, nessuna precipitazione prevista e venti deboli: i dettagli ora per ora.

L'atmosfera a Gela per il 6 aprile 2026 sarà dominata da un campo di alta pressione: poche nubi e tempo stabile accompagneranno la giornata. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio attività all'aperto o spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo sereno con temperatura intorno a 11.9 °C (percepita 10.9 °C). Umidità al 67%, pressione 1026 hPa. Vento debole da NE a 2.7 m/s (direzione 42°), raffiche fino a 2.7 m/s. Visibilità 10 km. Precipitazioni: 0 mm.

Prima mattina (03:00) — Ancora cielo sereno, leggero aumento termico a 12.8 °C (feels like 11.9 °C). Umidità 67%, pressione 1025 hPa. Vento debole da NNE a 2.5 m/s (34°), raffiche 2.5 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Mattina (06:00) — Mattinata limpida con 13.4 °C e umidità in calo al 64%; pressione 1026 hPa. Vento molto debole da N a 2.0 m/s (24°), raffiche fino a 2.0 m/s. Condizioni ideali per attività all'aperto. Precipitazioni: 0 mm.

Mezza mattinata (09:00) — Sole prevalente e clima più mite: 15.6 °C (percepito ~14.6 °C), umidità 53%, pressione 1027 hPa. Vento da Ovest moderatamente debole a 2.5 m/s (261°). Precipitazioni: 0 mm.

Mezzogiorno (12:00) — Cielo sereno e picco termico della giornata con 16.0 °C; umidità 58%, pressione 1026 hPa. Vento in lieve aumento da O-OSO a 4.1 m/s (248°), raffiche fino a 4.4 m/s. Precipitazioni: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00) — Tempo stabile, 15.98 °C, umidità 65% e pressione 1025 hPa. Vento debole-moderato da OSO a 4.3 m/s (244°), raffiche fino a 5.0 m/s. Cielo per lo più sereno con trasparenze molto limitate. Precipitazioni: 0 mm.

Tardo pomeriggio (18:00) — Leggero calo termico a 14.7 °C, umidità 75%, pressione 1025 hPa. Vento molto debole da Ovest a 1.5 m/s (258°), raffiche 2.3 m/s. Cielo sereno con locali innocue velature. Precipitazioni: 0 mm.

Sera (21:00) — Chiusura della giornata con 14.0 °C, umidità 76% e pressione 1026 hPa. Vento calmo da NE a 1.5 m/s (41°), raffiche 1.3 m/s. Cielo sereno e condizioni favorevoli per chi resta in città. Precipitazioni: 0 mm.

Riepilogo del giorno

In sintesi, a Gela il 6 aprile 2026 si prevede una giornata stabile e molto soleggiata con zero precipitazioni previste. Le temperature varieranno tra circa 11.9 °C nelle ore notturne e 16.0 °C intorno a mezzogiorno/pomeriggio. I venti resteranno deboli (generalmente sotto i 5 m/s) con qualche raffica moderata nel primo pomeriggio; la pressione elevata favorisce tempo asciutto e cielo sereno. Consigli: attività all'aperto possibili senza limitazioni, portare una giacca leggera per la sera/notte.