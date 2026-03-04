Meteo Gela, 5 marzo 2026: giornata prevalentemente nuvolosa e asciutta

Gela, 5 marzo 2026 — Tempo stabile con cielo generalmente coperto, venti da E/SE intermittenti: il dettaglio orario per organizzare la giornata.

Il promontorio di alta pressione che interessa la Sicilia mantiene condizioni stabili su Gela per il 5 marzo 2026. Non sono attese precipitazioni significative: sarà una giornata caratterizzata soprattutto da nuvolosità variabile e venti che tenderanno a rinforzare nella prima parte del pomeriggio. Qui di seguito il quadro orario per pianificare spostamenti e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Temperature contenute intorno a 10,1 °C (percepita 9,2 °C). Cielo con poche nuvole (copertura ~23%), umidità al 77% e pressione su 1026 hPa. Vento debole da NE intorno a 3,5 m/s con raffiche fino a 3,6 m/s. Visibilità buona, precipitazioni assenti (0 mm).

Prima mattina (03:00) — Leggero aumento della temperatura a 11,8 °C (percepita 10,95 °C). Cielo coperto (100%), umidità 73% e pressione 1024 hPa. Vento moderato da NE a 3,7 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Mattina (06:00) — Temperatura intorno a 12,0 °C (percepita 11,0 °C), cielo coperto e umidità in calo al 67%. Pressione 1024 hPa. Vento debole-moderato da ENE a circa 3,1 m/s. Condizioni asciutte con visibilità regolare.

Mezza mattinata (09:00) — Cielo coperto e temperature in aumento fino a 15,3 °C (percepita 14,3 °C). Umidità 55% e pressione stabile a 1024 hPa. Vento ruota verso ENE/E con intensità ridotta, intorno a 2,5 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Mezzogiorno (12:00) — Massima diurna prevista vicino a 16,5 °C (percepita 15,9 °C). Persistente cielo coperto (98%), umidità 65% e pressione 1023 hPa. Vento in rinforzo da SSE intorno a 7,1 m/s con raffiche fino a 7,8 m/s: attenzione a possibili raffiche sul litorale.

Primo pomeriggio (15:00) — Leggero calo a 15,9 °C (percepita 15,3 °C). Ancora cielo coperto (96%) e pressione 1021 hPa. Vento sostenuto da S/SSW sui 7,1 m/s con raffiche fino a 8,2 m/s, sarà la fascia con i maggiori venti della giornata.

Tardo pomeriggio (18:00) — Temperatura intorno a 14,3 °C (percepita 13,8 °C). Cielo coperto (98%), umidità 77% e pressione 1021 hPa. Vento in attenuazione ma comunque presente da SE su 5,2 m/s con raffiche fino a 6,9 m/s. Tempo asciutto, visibilità buona.

Sera (21:00) — Calo a 12,6 °C (percepita 11,9 °C). Cielo coperto (100%), umidità 76% e pressione 1022 hPa. Vento debole da NE a 3,3 m/s con raffiche fino a 4,3 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Riepilogo del giorno

In sintesi, il 5 marzo 2026 a Gela sarà una giornata stabile e prevalentemente nuvolosa, con assenza di pioggia e temperature tra circa 10 °C e 16,5 °C. Il vento sarà più significativo nelle ore centrali del giorno (S/SSW fino a ~7 m/s con raffiche maggiori), mentre la pressione relativamente alta (1021–1026 hPa) sostiene condizioni asciutte. Consigliato portare una giacca leggera per le ore serali e prestare attenzione alle raffiche durante il pomeriggio, in particolare lungo la costa.