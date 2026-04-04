Meteo Gela — 5 aprile 2026: giornata stabile con cielo per lo più sereno e ventilazione debole
A Gela il 5 aprile 2026 tempo generalmente stabile: cieli tra sereno e poche nubi, venti deboli e massime intorno a 16 °C. Nessuna precipitazione attesa.
Domani a Gela, 5 aprile 2026, è prevista una giornata stabile e favorevole: non aspettatevi sorprese dal meteo, ma qualche sviluppo nuvoloso locale può rendere il cielo variabile nel pomeriggio. Leggete i dettagli orari per organizzarvi al meglio.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): nubi sparse con temperatura intorno a 11.8 °C e umidità al 76%. Pressione elevata (1022 hPa). Vento debole da NNE a ~2.7 m/s con raffiche fino a 2.6 m/s. Visibilità buona (10 km). Precipitazioni previste: 0 mm (0%).
Prima mattina (03:00): cielo sereno e temperatura stabile su 11.9 °C, umidità in calo al 70% e pressione ancora 1022 hPa. Vento molto debole da NNE (~2.7 m/s). Condizioni buone per chi deve muoversi nelle prime ore.
Mattina (06:00): Alba con cielo sereno e lieve aumento termico a 12.4 °C; umidità 66% e pressione 1023 hPa. Vento debole da nord (~2.6 m/s). Atmosfera fresca al risveglio, sensazione termica intorno a 11.4 °C.
Mezza mattinata (09:00): cielo sereno e primo aumento significativo delle temperature: 15.7 °C, umidità 56% e pressione 1024 hPa. Vento teso leggermente variabile da WNW ma comunque debole (~1.5 m/s). Giornata che prende rapidamente luce.
Mezzogiorno (12:00): sereno con massima prevista intorno a 16.3 °C; umidità 60% e pressione 1024 hPa. Vento da SO con intensità contenuta (~3.8 m/s) e raffiche fino a 3.4 m/s. Condizioni ideali per attività all'aperto.
Primo pomeriggio (15:00): poche nuvole (copertura ~22%) e temperature intorno a 16.0 °C; umidità risale al 65% e pressione 1024–1025 hPa. Vento debole da SSW a ~2.9 m/s con raffiche fino a 3.6 m/s. Leggera variabilità del cielo ma senza fenomeni significativi.
Tardo pomeriggio (18:00): Aumentano le nubi a nubi sparse (copertura ~61%) con temperatura intorno a 15.3 °C, umidità 72% e pressione 1025 hPa. Vento molto debole da SE (~1.5 m/s). Serata che si annuncia più nuvolosa ma asciutta.
Sera (21:00): nubi sparse con temperatura sui 14.0 °C, umidità 70% e pressione in lieve aumento a 1026 hPa. Vento debole da NE (~2.3 m/s). Visibilità buona e precipitazioni assenti: 0 mm (0%).
Riepilogo del giorno
Giornata prevalentemente stabile per Gela il 5 aprile 2026: cielo sereno o al più parzialmente nuvoloso, temperature tra circa 11.8 °C nelle ore più fredde e picco intorno a 16 °C a metà giornata. Venti deboli (generalmente sotto i 4 m/s) con direzioni variabili nel corso della giornata. Nessuna precipitazione attesa; pressione atmosferica alta e condizioni favorevoli per attività all'aperto.