Meteo Gela, 4 aprile 2026: lieve instabilità pomeridiana con temperature primaverili
Previsioni per Gela, 4 aprile 2026: nottata tranquilla, aumento delle nubi e pioggia leggera tra mezzogiorno e il tardo pomeriggio.
La giornata meteorologica di domani a Gela si presenta generalmente primaverile ma con una finestra di instabilità nella seconda parte della giornata. Temperature miti e venti deboli faranno da sfondo a nubi in aumento e a brevi piovaschi: nei paragrafi che seguono i dettagli per ogni fascia oraria.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
Durante la notte la situazione resta tranquilla con poche nuvole e visibilità buone. La temperatura si attesterà intorno a 11,7 °C, umidità intorno al 74% e pressione sui 1014 hPa. Venti deboli dai quadranti settentrionali attorno a 2,8 m/s con raffiche contenute.
Prima mattina (03:00)
Ancora poche nubi e condizioni stabili: la temperatura scende lievemente a 11,0 °C, umidità al 76% e vento da NE a circa 2,8 m/s. Prestare attenzione al fresco notturno, ma non sono previste precipitazioni.
Mattina (06:00)
Al primo mattino permangono nubi sparse con temperatura intorno a 11,8 °C. Pressione in lieve aumento a 1016 hPa e vento debole, circa 2,8 m/s. Condizioni ideali per attività all'aperto nelle prime ore della mattina.
Mezza mattinata (09:00)
La temperatura sale fino a 15,2 °C con cielo a tratti nuvoloso (nubi in aumento). Il vento sarà molto debole, sotto 0,5 m/s, e non sono previste precipitazioni immediate: giornata che si fa più mite.
Mezzogiorno (12:00)
Si incrementa la copertura nuvolosa e nella fascia di mezzogiorno è attesa pioggia leggera: precipitazione prevista circa 0,19 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 15,3 °C, vento da sud a 4,3 m/s. Probabilità di pioggia moderata (pop ≈ 27%).
Primo pomeriggio (15:00)
Aumento dell'instabilità con pioggia leggera più probabile (precipitazioni previste ≈ 0,25 mm, pop ≈ 54%). Temperatura in lieve calo a 14,8 °C, cielo molto nuvoloso e vento di debole entità attorno a 3,1 m/s.
Tardo pomeriggio (18:00)
La nuvolosità rimane estesa e sono attesi ancora piovaschi deboli (precipitazioni ≈ 0,24 mm nelle tre ore). Temperatura sui 14,3 °C, umidità in aumento e vento molto debole, intorno a 0,7 m/s. Pressione in aumento intorno a 1020 hPa.
Sera (21:00)
Cielo coperto ma con assenza di precipitazioni significative. Temperatura che scende a 13,6 °C, umidità elevata e vento da NE a circa 2,0 m/s. Fine giornata con condizioni più stabili e cielo nuvoloso.
Riepilogo del giorno
Gela vedrà una nottata e mattinata tranquille e miti, con nubi in aumento da tarda mattinata e una finestra di pioggia leggera concentrata tra mezzogiorno e il tardo pomeriggio. Temperature comprese tra circa 11 °C e 15 °C, venti deboli e pressione in lieve aumento. Consigliato portare un ombrello nelle ore centrali e pomeridiane, mentre la sera torneranno condizioni più stabili.