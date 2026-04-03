Meteo Gela, 4 aprile 2026: lieve instabilità pomeridiana con temperature primaverili

Previsioni per Gela, 4 aprile 2026: nottata tranquilla, aumento delle nubi e pioggia leggera tra mezzogiorno e il tardo pomeriggio.

La giornata meteorologica di domani a Gela si presenta generalmente primaverile ma con una finestra di instabilità nella seconda parte della giornata. Temperature miti e venti deboli faranno da sfondo a nubi in aumento e a brevi piovaschi: nei paragrafi che seguono i dettagli per ogni fascia oraria.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Durante la notte la situazione resta tranquilla con poche nuvole e visibilità buone. La temperatura si attesterà intorno a 11,7 °C, umidità intorno al 74% e pressione sui 1014 hPa. Venti deboli dai quadranti settentrionali attorno a 2,8 m/s con raffiche contenute.

Prima mattina (03:00)

Ancora poche nubi e condizioni stabili: la temperatura scende lievemente a 11,0 °C, umidità al 76% e vento da NE a circa 2,8 m/s. Prestare attenzione al fresco notturno, ma non sono previste precipitazioni.

Mattina (06:00)

Al primo mattino permangono nubi sparse con temperatura intorno a 11,8 °C. Pressione in lieve aumento a 1016 hPa e vento debole, circa 2,8 m/s. Condizioni ideali per attività all'aperto nelle prime ore della mattina.

Mezza mattinata (09:00)

La temperatura sale fino a 15,2 °C con cielo a tratti nuvoloso (nubi in aumento). Il vento sarà molto debole, sotto 0,5 m/s, e non sono previste precipitazioni immediate: giornata che si fa più mite.

Mezzogiorno (12:00)

Si incrementa la copertura nuvolosa e nella fascia di mezzogiorno è attesa pioggia leggera: precipitazione prevista circa 0,19 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 15,3 °C, vento da sud a 4,3 m/s. Probabilità di pioggia moderata (pop ≈ 27%).

Primo pomeriggio (15:00)

Aumento dell'instabilità con pioggia leggera più probabile (precipitazioni previste ≈ 0,25 mm, pop ≈ 54%). Temperatura in lieve calo a 14,8 °C, cielo molto nuvoloso e vento di debole entità attorno a 3,1 m/s.

Tardo pomeriggio (18:00)

La nuvolosità rimane estesa e sono attesi ancora piovaschi deboli (precipitazioni ≈ 0,24 mm nelle tre ore). Temperatura sui 14,3 °C, umidità in aumento e vento molto debole, intorno a 0,7 m/s. Pressione in aumento intorno a 1020 hPa.

Sera (21:00)

Cielo coperto ma con assenza di precipitazioni significative. Temperatura che scende a 13,6 °C, umidità elevata e vento da NE a circa 2,0 m/s. Fine giornata con condizioni più stabili e cielo nuvoloso.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà una nottata e mattinata tranquille e miti, con nubi in aumento da tarda mattinata e una finestra di pioggia leggera concentrata tra mezzogiorno e il tardo pomeriggio. Temperature comprese tra circa 11 °C e 15 °C, venti deboli e pressione in lieve aumento. Consigliato portare un ombrello nelle ore centrali e pomeridiane, mentre la sera torneranno condizioni più stabili.