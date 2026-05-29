Meteo Gela, 30 maggio 2026: brevi piovaschi al mattino poi prevale il sereno

Gela, 30 maggio 2026 — mattina con pioggia leggera e accumuli contenuti, poi cielo sereno e temperature intorno ai 23°C: dettagli orari.

La giornata di domani a Gela si annuncia prevalentemente tranquilla ma con una finestra di instabilità nelle ore notturne e prime della mattina. Brevi rovesci mattutini non dovrebbero causare disagi significativi: il resto del giorno sarà caratterizzato da cieli in prevalenza sereni e ventilazione debole.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): nubi sparse e temperature fresche. Temperatura intorno a 18.5 °C, umidità al 71% e pressione sui 1019 hPa. Vento debole da NE a ~2.6 m/s (raffiche fino a 2.5 m/s). Probabilità di precipitazioni bassa (pop 0); visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00): finestra di instabilità con pioggia leggera. Temperatura intorno a 20.5 °C, precipitazione prevista 0.11 mm nelle 3 ore (pop 20%). Vento molto debole ( 2.5 m/s), cielo poco nuvoloso. Accumuli contenuti e pioggia moderata per intensità: attenzione solo se siete all'aperto.

Mattina (06:00): ancora pioggia leggera nelle prime ore, poi rapido miglioramento. Temperatura circa 21.5 °C, precipitazioni previste 0.37 mm nelle 3 ore (pop 26%). Umidità diminuisce al 61%, vento quasi calmo ( 0.4 m/s).

Mezza mattinata (09:00): cielo sereno e condizioni in miglioramento netto. Temperatura in aumento a 23.3 °C, umidità scesa al 44%. Vento debole variabile, atmosfera più asciutta e soleggiata.

Mezzogiorno (12:00): sereno con temperature intorno a 23.1 °C. Pressione stabile (1018 hPa), vento da S-SW a circa 4.2 m/s con raffiche fino a 4.6 m/s. Ottime condizioni per attività all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00): giornata asciutta e cielo sereno, temperatura intorno a 22.9 °C e umidità che risale al 64% a causa dell'aria più calda. Vento generalmente debole (~1.5 m/s).

Tardo pomeriggio (18:00): lieve aumento della nuvolosità con poche nuvole (copertura 18%). Temperatura circa 22.3 °C, umidità 62% e vento debole ( 1.9 m/s). Nessuna precipitazione significativa attesa (pop 3%).

Sera (21:00): cielo con nubi sparse (copertura 64%). Temperatura intorno a 21.4 °C, umidità 67% e vento molto debole ( 0.9 m/s). Condizioni stabili e senza fenomeni di rilievo.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà una breve fase di pioggia leggera durante la notte e le prime ore del mattino (accumulo totale atteso intorno a 0.5 mm), seguita da un marcato miglioramento: prevalenza di cielo sereno per gran parte della giornata, temperature tra circa 18.5 °C nella notte e 23–23.5 °C nelle ore centrali, vento generalmente debole. Nessun rischio di fenomeni significativi per la restante parte della giornata.