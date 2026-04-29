Meteo Gela, 30 aprile 2026: giornata mite con breve pioggia a mezzogiorno

Gela, 30 aprile 2026 — tempo generalmente mite e variabile, con una breve pioggia intorno a mezzogiorno e vento in rinforzo la sera.

La giornata di giovedì 30 aprile a Gela si presenta complessivamente mite e in prevalenza stabile, ma con una possibilità di pioggia leggera nella fascia centrale della giornata. Leggi il dettaglio per conoscere le condizioni previste per ogni fascia oraria e organizzare al meglio le tue attività.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) – poche nuvole. Temperatura 15,0 °C (feels like 14,1 °C), umidità 60%, pressione 1015 hPa. Vento debole da NE a 2,7 m/s (raffiche fino a 2,3 m/s). Visibilità buona (10 km). Precipitazioni assenti.

Prima mattina (03:00) – cielo coperto. Temperatura 17,6 °C (feels like 16,8 °C), umidità 54%, pressione 1015 hPa. Vento debole da ENE a 2,6 m/s (raffiche 2,4 m/s). Probabilità di pioggia molto bassa; cielo chiuso ma senza fenomeni significativi.

Mattina (06:00) – nubi sparse. Temperatura 18,8 °C (feels like 18,0 °C), umidità 51%, pressione 1014 hPa. Vento molto debole da E a 1,9 m/s (raffiche 1,8 m/s). Cielo variabile con nubi che non dovrebbero dare fenomeni importanti.

Mezza mattinata (09:00) – poche nuvole. Temperatura 19,7 °C (feels like 19,2 °C), umidità 56%, pressione 1016 hPa. Vento calmo intorno a 0,7 m/s (raffiche 1,0 m/s) da S-SO. Giornata che tende ad aprirsi, buone condizioni per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00) – pioggia leggera. Temperatura 20,6 °C (feels like 20,3 °C), umidità 61%, pressione 1014 hPa. Vento da S a 2,6 m/s (raffiche 2,2 m/s). Precipitazione prevista 0,1 mm nelle 3 ore; probabilità di pioggia circa 20%. Breve episodio di pioggia leggera possibile attorno a mezzogiorno.

Primo pomeriggio (15:00) – cielo sereno. Temperatura 19,9 °C (feels like 19,8 °C), umidità 69%, pressione 1014 hPa. Vento debole-moderato da S a 3,6 m/s (raffiche fino a 4,4 m/s). Ripristino del sole dopo l'eventuale piovasco di metà giornata.

Tardo pomeriggio (18:00) – cielo sereno. Temperatura 18,9 °C (feels like 18,7 °C), umidità 74%, pressione 1015 hPa. Vento molto debole da SE a 0,6 m/s (raffiche 1,2 m/s). Serata tranquilla e relativamente mite.

Sera (21:00) – cielo sereno con vento in aumento. Temperatura 17,0 °C (feels like 16,9 °C), umidità 82%, pressione 1017 hPa. Vento più sostenuto da NE a 7,2 m/s con raffiche fino a 11,2 m/s. Condizioni ideali per osservare il cielo stellato, ma con ventilazione più marcata.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà un giovedì mite, con temperature tra circa 15 °C nelle ore più fredde e un massimo intorno a 20,6 °C a mezzogiorno. La giornata è per lo più stabile e soleggiata a fasi alterne, con una breve pioggia leggera prevista intorno a mezzogiorno (0,1 mm). Vento generalmente debole, ma in aumento la sera con raffiche che possono superare gli 11 m/s. Consigli: lasciare a portata di mano un leggero riparo per la possibile pioggia di metà giornata e prepararsi a condizioni più ventilate in serata.