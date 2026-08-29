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Meteo Gela — 30 agosto 2026: giornata molto calda con cielo generalmente sereno

Previsioni per Gela il 30 agosto 2026: temperature elevate, poche nubi e brezze variabili; picco di caldo a metà giornata con sensazione termica marcata.

A cura di Meteorologo
29 agosto 2026 15:00
Meteo Gela — 30 agosto 2026: giornata molto calda con cielo generalmente sereno -
Meteo
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L'aria estiva resta protagonista su Gela per il 30 agosto 2026: non aspettate piogge diffuse ma preparatevi a temperature elevate e a una sensazione di caldo accentuata nelle ore centrali. Di seguito il quadro ore per ora per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)nubi sparse. Temperatura intorno a 29,9 °C con umidità al 53% e punto di rugiada a 18,0 °C. Vento debole da NW a ~310° a 1,9 m/s (raffiche fino a 2,1 m/s). Pressione 1016 hPa, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni bassa (0%): precipitazioni attese 0 mm.

Prima mattina (03:00)poche nuvole. Leggera diminuzione della temperatura a 29,1 °C, umidità al 48% e punto di rugiada 16,4 °C. Vento da ENE ~70° a 2,3 m/s (raffiche 2,4 m/s). Cielo generalmente sereno, nessuna pioggia attesa.

Mattina (06:00)poche nuvole. Mattinata calda con 31,1 °C, umidità 45% e sensazione termica intorno a 31,8 °C. Vento debole da NNW (~330°) a 1,9 m/s. Condizioni stabili e ventilazione contenuta; precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00)nubi sparse. Aumento marcato della temperatura a 35,2 °C, umidità 60% e punto di rugiada 19,8 °C. Sensazione di caldo più intensa (feels like 42,2 °C). Vento debole-moderato da SW (~227°) a 2,2 m/s. Ancora nessuna probabilità di pioggia.

Mezzogiorno (12:00)nubi sparse ma caldo intenso. Picco termico della giornata: 37,9 °C con umidità al 59% e sensazione termica molto elevata (44,9 °C). Vento rinforza da WSW (~249°) a 4,6 m/s con raffiche fino a 5,5 m/s. Prestare attenzione al rischio di stress da calore durante le ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00)cielo sereno. Leggero calo termico a 35,6 °C, umidità 61% e feels like 42,6 °C. Vento da ovest (~260°) moderato a 7,1 m/s con raffiche fino a 9,5 m/s: la ventilazione aumenta, utile per mitigare parzialmente la sensazione di caldo.

Tardo pomeriggio (18:00)cielo sereno. Temperatura in diminuzione a 30,8 °C, umidità al 75% e sensazione termica ancora calda (37,8 °C). Vento da Ovest intorno a 5,0 m/s (raffiche 6,9 m/s). Serata che si rinfrescherà gradualmente ma con valori ancora sopra la media.

Sera (21:00)cielo sereno. Notte che si prospetta relativamente calda: 28,1 °C, umidità 80% e vento debole da WSW a 1,7 m/s (raffiche 2,5 m/s). Nessuna precipitazione prevista; condizioni tranquille per la notte.

Riepilogo del giorno

Gela registra per il 30 agosto 2026 una giornata molto calda e prevalentemente soleggiata, con picco termico vicino a 38 °C a mezzogiorno e sensazione di calore molto elevata (indice di calore oltre i 40 °C nelle ore centrali). Ventilazione debole al mattino, in rinforzo nel pomeriggio (fino a ~7 m/s con raffiche). Probabilità di pioggia praticamente nulla (0%): giornata da gestire con precauzioni per il caldo nelle ore centrali.

Previsioni meteo 30 agosto 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +29.9° (perc. +31.4°)
Precip. -
Vento 1.9 NO (max 2.1)
Umidità 53%
03:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +29.1° (perc. +29.6°)
Precip. -
Vento 2.3 E (max 2.4)
Umidità 48%
06:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +31.1° (perc. +31.8°)
Precip. -
Vento 1.9 NO (max 1.9)
Umidità 45%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +35.2° (perc. +42.2°)
Precip. -
Vento 2.2 SO (max 2.1)
Umidità 60%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +37.9° (perc. +44.9°)
Precip. -
Vento 4.6 O (max 5.5)
Umidità 59%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +35.6° (perc. +42.6°)
Precip. -
Vento 7.1 O (max 9.5)
Umidità 61%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.8° (perc. +37.8°)
Precip. -
Vento 5.0 O (max 6.9)
Umidità 75%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.1° (perc. +32.4°)
Precip. -
Vento 1.7 SO (max 2.5)
Umidità 80%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.7° (perc. +26.7°)
Precip. -
Vento 3.9 O (max 4.7)
Umidità 79%
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