Meteo Gela — 30 agosto 2026: giornata molto calda con cielo generalmente sereno
Previsioni per Gela il 30 agosto 2026: temperature elevate, poche nubi e brezze variabili; picco di caldo a metà giornata con sensazione termica marcata.
L'aria estiva resta protagonista su Gela per il 30 agosto 2026: non aspettate piogge diffuse ma preparatevi a temperature elevate e a una sensazione di caldo accentuata nelle ore centrali. Di seguito il quadro ore per ora per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — nubi sparse. Temperatura intorno a 29,9 °C con umidità al 53% e punto di rugiada a 18,0 °C. Vento debole da NW a ~310° a 1,9 m/s (raffiche fino a 2,1 m/s). Pressione 1016 hPa, visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni bassa (0%): precipitazioni attese 0 mm.
Prima mattina (03:00) — poche nuvole. Leggera diminuzione della temperatura a 29,1 °C, umidità al 48% e punto di rugiada 16,4 °C. Vento da ENE ~70° a 2,3 m/s (raffiche 2,4 m/s). Cielo generalmente sereno, nessuna pioggia attesa.
Mattina (06:00) — poche nuvole. Mattinata calda con 31,1 °C, umidità 45% e sensazione termica intorno a 31,8 °C. Vento debole da NNW (~330°) a 1,9 m/s. Condizioni stabili e ventilazione contenuta; precipitazioni assenti.
Mezza mattinata (09:00) — nubi sparse. Aumento marcato della temperatura a 35,2 °C, umidità 60% e punto di rugiada 19,8 °C. Sensazione di caldo più intensa (feels like 42,2 °C). Vento debole-moderato da SW (~227°) a 2,2 m/s. Ancora nessuna probabilità di pioggia.
Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse ma caldo intenso. Picco termico della giornata: 37,9 °C con umidità al 59% e sensazione termica molto elevata (44,9 °C). Vento rinforza da WSW (~249°) a 4,6 m/s con raffiche fino a 5,5 m/s. Prestare attenzione al rischio di stress da calore durante le ore centrali.
Primo pomeriggio (15:00) — cielo sereno. Leggero calo termico a 35,6 °C, umidità 61% e feels like 42,6 °C. Vento da ovest (~260°) moderato a 7,1 m/s con raffiche fino a 9,5 m/s: la ventilazione aumenta, utile per mitigare parzialmente la sensazione di caldo.
Tardo pomeriggio (18:00) — cielo sereno. Temperatura in diminuzione a 30,8 °C, umidità al 75% e sensazione termica ancora calda (37,8 °C). Vento da Ovest intorno a 5,0 m/s (raffiche 6,9 m/s). Serata che si rinfrescherà gradualmente ma con valori ancora sopra la media.
Sera (21:00) — cielo sereno. Notte che si prospetta relativamente calda: 28,1 °C, umidità 80% e vento debole da WSW a 1,7 m/s (raffiche 2,5 m/s). Nessuna precipitazione prevista; condizioni tranquille per la notte.
Riepilogo del giorno
Gela registra per il 30 agosto 2026 una giornata molto calda e prevalentemente soleggiata, con picco termico vicino a 38 °C a mezzogiorno e sensazione di calore molto elevata (indice di calore oltre i 40 °C nelle ore centrali). Ventilazione debole al mattino, in rinforzo nel pomeriggio (fino a ~7 m/s con raffiche). Probabilità di pioggia praticamente nulla (0%): giornata da gestire con precauzioni per il caldo nelle ore centrali.