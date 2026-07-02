Meteo Gela, 3 luglio 2026 — Mattinata instabile, poi rasserenamenti e brezze da ovest

A Gela il 3 luglio 2026 mattina con pioggia leggera e alta probabilità; temperature tra 24°C e 29°C e vento da ovest. Scopri il dettaglio orario.

A cura di Meteorologo 02 luglio 2026 15:00

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