Meteo Gela, 3 luglio 2026 — Mattinata instabile, poi rasserenamenti e brezze da ovest
A Gela il 3 luglio 2026 mattina con pioggia leggera e alta probabilità; temperature tra 24°C e 29°C e vento da ovest. Scopri il dettaglio orario.
Prima di addentrarci nei dettagli orari, un rapido avviso per chi programma attività all'aperto: la mattinata può riservare un passaggio di pioggia leggera con elevata probabilità; nel corso della giornata il sole tornerà a farsi vedere, ma con brezze sostenute dalla direzione occidentale. Leggi il dettaglio per sapere quando uscire senza ombrello.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00)
- Condizione: cielo sereno.
- Temperatura: 25.1 °C, umidità 84%.
- Vento: Ovest a 6.33 m/s, raffiche fino a 6.96 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità bassa).
- Note: visibilità buona (10 km). Notte calda e umida, con ventilazione moderata da ponente.
Prima mattina (03:00)
- Condizione: nubi sparse.
- Temperatura: 24.4 °C, umidità 85%.
- Vento: Ovest a 3.74 m/s, raffiche 4.32 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità bassa).
- Note: leggero aumento della nuvolosità ma tempo sostanzialmente asciutto.
Mattina (06:00)
- Condizione: poche nuvole.
- Temperatura: 25.0 °C, umidità 81%.
- Vento: Ovest a 1.44 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità bassa).
- Note: mattinata avviata in maniera tranquilla; sensazione di caldo contenuta ma umida.
Mezza mattinata (09:00)
- Condizione: pioggia leggera (passaggio atteso).
- Temperatura: 27.2 °C, umidità 69%.
- Vento: provenienza WSW a 4.71 m/s, raffiche 3.77 m/s.
- Precipitazioni: circa 0.51 mm nelle 3 ore (probabilità 97%).
- Note: alto rischio di rovesci deboli o pioggia intermittente; portare un riparo se si esce.
Mezzogiorno (12:00)
- Condizione: poche nuvole, tendenza a schiarite.
- Temperatura: 28.6 °C, umidità 67%.
- Vento: Ovest a 6.63 m/s, raffiche fino a 6.11 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm segnalati per la finestra delle 3 ore (probabilità 32%).
- Note: temperatura massima del giorno vicino ai 29 °C; sensazione di afa mitigata dal vento.
Primo pomeriggio (15:00)
- Condizione: pioggia leggera possibile.
- Temperatura: 27.1 °C, umidità 69%.
- Vento: WSW a 4.16 m/s, raffiche 3.58 m/s.
- Precipitazioni: 0.14 mm nelle 3 ore (probabilità 32%).
- Note: alternanza di sole e brevi piovaschi; attività all'aperto possibili ma con attenzione a improvvisi rovesci.
Tardo pomeriggio (18:00)
- Condizione: pioggia leggera a tratti.
- Temperatura: 25.6 °C, umidità 69%.
- Vento: Ovest a 2.16 m/s, raffiche 2.48 m/s.
- Precipitazioni: 0.20 mm nelle 3 ore (probabilità 42%).
- Note: lieve calo termico e presenza di scrosci deboli; sera in miglioramento attesa dopo il tramonto.
Sera (21:00)
- Condizione: nubi sparse, tendenza a rasserenare.
- Temperatura: 24.9 °C, umidità 71%.
- Vento: debole NE a 0.55 m/s, raffica 0.81 m/s.
- Precipitazioni: 0 mm (probabilità bassa).
- Note: serata calda e più stabile, con venti deboli e cielo parzialmente nuvoloso.
Riepilogo del giorno
Gela per il 3 luglio 2026 vedrà una mattinata la più instabile della giornata, con elevata probabilità di pioggia leggera intorno alle 09:00; successivamente si attendono schiarite e condizioni più stabili, pur con qualche piovasco residuo nel pomeriggio. Le temperature varieranno tra circa 24 °C e 29 °C, con umidità significativa e brezze prevalenti da ovest che attenueranno leggermente la percezione dell'afa. Consiglio pratico: portare un ombrello o un impermeabile per la mattina, sfruttare il pomeriggio per le attività all'aperto quando le precipitazioni saranno meno probabili.