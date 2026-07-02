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Meteo Gela, 3 luglio 2026 — Mattinata instabile, poi rasserenamenti e brezze da ovest

A Gela il 3 luglio 2026 mattina con pioggia leggera e alta probabilità; temperature tra 24°C e 29°C e vento da ovest. Scopri il dettaglio orario.

A cura di Meteorologo
02 luglio 2026 15:00
Meteo Gela, 3 luglio 2026 — Mattinata instabile, poi rasserenamenti e brezze da ovest -
Meteo
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Prima di addentrarci nei dettagli orari, un rapido avviso per chi programma attività all'aperto: la mattinata può riservare un passaggio di pioggia leggera con elevata probabilità; nel corso della giornata il sole tornerà a farsi vedere, ma con brezze sostenute dalla direzione occidentale. Leggi il dettaglio per sapere quando uscire senza ombrello.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione: cielo sereno.
  • Temperatura: 25.1 °C, umidità 84%.
  • Vento: Ovest a 6.33 m/s, raffiche fino a 6.96 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità bassa).
  • Note: visibilità buona (10 km). Notte calda e umida, con ventilazione moderata da ponente.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione: nubi sparse.
  • Temperatura: 24.4 °C, umidità 85%.
  • Vento: Ovest a 3.74 m/s, raffiche 4.32 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità bassa).
  • Note: leggero aumento della nuvolosità ma tempo sostanzialmente asciutto.

Mattina (06:00)

  • Condizione: poche nuvole.
  • Temperatura: 25.0 °C, umidità 81%.
  • Vento: Ovest a 1.44 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità bassa).
  • Note: mattinata avviata in maniera tranquilla; sensazione di caldo contenuta ma umida.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione: pioggia leggera (passaggio atteso).
  • Temperatura: 27.2 °C, umidità 69%.
  • Vento: provenienza WSW a 4.71 m/s, raffiche 3.77 m/s.
  • Precipitazioni: circa 0.51 mm nelle 3 ore (probabilità 97%).
  • Note: alto rischio di rovesci deboli o pioggia intermittente; portare un riparo se si esce.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione: poche nuvole, tendenza a schiarite.
  • Temperatura: 28.6 °C, umidità 67%.
  • Vento: Ovest a 6.63 m/s, raffiche fino a 6.11 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm segnalati per la finestra delle 3 ore (probabilità 32%).
  • Note: temperatura massima del giorno vicino ai 29 °C; sensazione di afa mitigata dal vento.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione: pioggia leggera possibile.
  • Temperatura: 27.1 °C, umidità 69%.
  • Vento: WSW a 4.16 m/s, raffiche 3.58 m/s.
  • Precipitazioni: 0.14 mm nelle 3 ore (probabilità 32%).
  • Note: alternanza di sole e brevi piovaschi; attività all'aperto possibili ma con attenzione a improvvisi rovesci.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione: pioggia leggera a tratti.
  • Temperatura: 25.6 °C, umidità 69%.
  • Vento: Ovest a 2.16 m/s, raffiche 2.48 m/s.
  • Precipitazioni: 0.20 mm nelle 3 ore (probabilità 42%).
  • Note: lieve calo termico e presenza di scrosci deboli; sera in miglioramento attesa dopo il tramonto.

Sera (21:00)

  • Condizione: nubi sparse, tendenza a rasserenare.
  • Temperatura: 24.9 °C, umidità 71%.
  • Vento: debole NE a 0.55 m/s, raffica 0.81 m/s.
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità bassa).
  • Note: serata calda e più stabile, con venti deboli e cielo parzialmente nuvoloso.

Riepilogo del giorno

Gela per il 3 luglio 2026 vedrà una mattinata la più instabile della giornata, con elevata probabilità di pioggia leggera intorno alle 09:00; successivamente si attendono schiarite e condizioni più stabili, pur con qualche piovasco residuo nel pomeriggio. Le temperature varieranno tra circa 24 °C e 29 °C, con umidità significativa e brezze prevalenti da ovest che attenueranno leggermente la percezione dell'afa. Consiglio pratico: portare un ombrello o un impermeabile per la mattina, sfruttare il pomeriggio per le attività all'aperto quando le precipitazioni saranno meno probabili.

Previsioni meteo 3 luglio 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.1° (perc. +25.9°)
Precip. -
Vento 6.3 O (max 7.0)
Umidità 84%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +24.4° (perc. +25.2°)
Precip. -
Vento 3.7 O (max 4.3)
Umidità 85%
06:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +25.0° (perc. +25.7°)
Precip. -
Vento 1.4 O (max 1.8)
Umidità 81%
09:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +27.2° (perc. +29.0°)
Precip. 0.51mm (prob. 97%)
Vento 4.7 SO (max 3.8)
Umidità 69%
12:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +28.6° (perc. +31.4°)
Precip. -
Vento 6.6 SO (max 6.1)
Umidità 67%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +27.1° (perc. +28.9°)
Precip. 0.14mm (prob. 32%)
Vento 4.2 SO (max 3.6)
Umidità 69%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +25.6° (perc. +26.0°)
Precip. 0.2mm (prob. 42%)
Vento 2.2 O (max 2.5)
Umidità 69%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +24.9° (perc. +25.3°)
Precip. -
Vento 0.6 NE (max 0.8)
Umidità 71%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +25.9° (perc. +26.4°)
Precip. -
Vento 2.9 N (max 3.1)
Umidità 69%
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