Meteo Gela, 3 aprile 2026: nubi compatte e piovaschi a metà giornata, ventilazione moderata
A Gela il 3 aprile 2026 cieli per lo più coperti, pioggia leggera tra mezzogiorno e primo pomeriggio e venti da nord-ovest con raffiche fino a 10 m/s.
La giornata meteorologica del 3 aprile 2026 a Gela si presenta con un'alternanza di nubi compatte e brevi schiarite, e con la possibilità di pioggia leggera attorno alle ore centrali. Venti sostenuti dai quadranti nord-occidentali potrebbero rendere la sensazione termica un po' più fresca lungo la costa. Di seguito il quadro orario dettagliato.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — Cielo coperto: temperatura intorno a 11,3 °C (sensazione 10,5 °C), umidità 74% e pressione 1001 hPa. Venti da Ovest-Nordovest intorno a 7,5 m/s con raffiche fino a 9,8 m/s. Nessuna precipitazione prevista nelle prime ore della notte.
Prima mattina (03:00) — Cielo ancora coperto: temperatura 12,7 °C, umidità 74% e pressione 1002 hPa. Vento da Nord-Ovest a circa 6,6 m/s con raffiche fino a 8,3 m/s. Visibilità buona, condizioni stabili ma grigie.
Mattina (06:00) — Cielo coperto: temperature in lieve aumento a 13,0 °C, pressione 1004 hPa e umidità 73%. Vento in calo a circa 4,9 m/s, raffiche fino a 7,0 m/s. Giornata che parte con nuvolosità diffusa e tempo asciutto.
Mezza mattinata (09:00) — Nubi sparse: temperature attorno a 14,9 °C, umidità 65% e pressione 1006 hPa. Vento da NW intorno a 4,7 m/s con raffiche fino a 5,6 m/s. Possibili schiarite tra le nubi, condizioni in lieve miglioramento prima del peggioramento diurno.
Mezzogiorno (12:00) — Pioggia leggera possibile: temperatura massima intorno a 15,8 °C, pressione 1007 hPa e umidità 66%. Probabilità di precipitazioni moderata (circa 30%); accumulo previsto circa 0,28 mm nelle tre ore. Venti da NW a 5,9 m/s, raffiche intorno a 6,1 m/s. Consigliato portare un ombrello se si esce.
Primo pomeriggio (15:00) — Pioggia leggera: temperatura 15,6 °C, umidità 65% e pressione 1008 hPa. Pioggia leggera stimata intorno a 0,25 mm nelle tre ore e probabilità di precipitazione intorno al 25%. Venti in aumento a circa 7,6 m/s con raffiche fino a 7,9 m/s provenienti da Nord-Ovest/Nord. Mare localmente mosso.
Tardo pomeriggio (18:00) — Cielo molto nuvoloso: temperatura in calo a 13,9 °C, pressione in rialzo a 1011 hPa e umidità 72%. Venti ancora moderati da N-NW a circa 6,5 m/s con raffiche fino a 7,6 m/s. L'attività precipitativa diminuisce e il tempo torna verso condizioni asciutte.
Sera (21:00) — Cielo coperto con tendenza a rasserenare: temperatura 12,8 °C, umidità 74% e pressione 1013 hPa. Vento in attenuazione a circa 3,3 m/s con raffiche minori (3,9 m/s) da N-NO. Tempo asciutto e visibilità buona per la notte.
Riepilogo del giorno
- Condizioni principali: giornata prevalentemente nuvolosa con pioggia leggera attesa tra mezzogiorno e primo pomeriggio (accumuli molto contenuti, ~0,25-0,28 mm).
- Temperature: fra circa 11–16 °C, massima intorno a 15,8 °C.
- Venti: dispersi da Nord-Ovest/Nord-Nordovest, moderati (4–8 m/s) con raffiche fino a ~9,8 m/s, possibili mari localmente mossi.
Consigli pratici: portare un ombrello per le ore centrali del giorno e prestare attenzione alle raffiche lungo la costa. La pressione tende a salire verso sera, suggerendo un miglioramento delle condizioni dopo il pomeriggio.