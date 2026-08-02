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Meteo Gela — 3 agosto 2026: giornata calda, sereno prevalente e breve pioggia in serata

Gela, 3 agosto 2026: giornata per lo più soleggiata con punte di 32°C, ventilazione debole e una debole pioggia possibile al tardo pomeriggio.

A cura di Meteorologo
02 agosto 2026 15:00
Meteo Gela — 3 agosto 2026: giornata calda, sereno prevalente e breve pioggia in serata -
Meteo
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La giornata meteorologica prevista per Gela il 3 agosto 2026 si presenta complessivamente stabile e calda, con ampie parentesi di sole e un momento di instabilità lieve nelle ore serali. Leggi il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)cielo sereno, temperatura intorno a 27,9°C. Umidità al 66% e sensazione di caldo notturno con "feels like" a 30,0°C. Vento molto debole da NE intorno a 0,7 m/s (raffiche fino a 0,6 m/s). Visibilità buona.

Prima mattina (03:00) — Ancora cielo sereno, 27,5°C e umidità al 67%. Sensazione termica di 29,5°C. Vento quasi calmo, circa 0,7 m/s da Nord. Condizioni ideali per chi preferisce la tranquillità notturna.

Mattina (06:00) — Sviluppo di mattinata con cielo sereno, aumento termico a 30,3°C; umidità 65% e punto di rugiada vicino a 19,7°C. Sensazione di caldo marcato (feels like 34,6°C). Vento debole intorno a 0,7 m/s.

Mezza mattinata (09:00)Nubi sparse ma prevale il sole, temperatura massima mattutina intorno a 32,3°C. Umidità più bassa (58%) ma sensazione di calore molto accentuata (feels like 37,1°C). Vento da SO moderato sui 3,1 m/s (raffiche fino a 2,6 m/s).

Mezzogiorno (12:00)poche nuvole, 31,8°C e elevata sensazione di calore (feels like 37,5°C). Pressione stabile (circa 1015 hPa). Vento leggermente rinforzato da SW intorno a 5,0 m/s con raffiche fino a 5,3 m/s: lievi rinforzi che possono dare sollievo sulla costa.

Primo pomeriggio (15:00) — Ritorno del cielo sereno, temperatura 31,3°C e umidità al 66%. Sensazione di caldo intensa (feels like 37,3°C). Vento debole variabile intorno a 1,8 m/s.

Tardo pomeriggio (18:00) — Probabile episodio di pioggia leggera: pioggia prevista di circa 0,22 mm nelle tre ore e probabilità di precipitazione intorno al 29%. Temperatura in lieve calo a 29,7°C, umidità scesa al 52% e vento intorno a 2,1 m/s (raffiche ~2,3 m/s). Occasionali nuvole e una breve pioggia locale sono possibili; fenomeno di breve durata e di debole intensità.

Sera (21:00) — Torna il cielo sereno, temperatura intorno a 28,6°C e umidità al 54%. Sensazione termica circa 29,6°C. Vento debole da N a 1,9 m/s. Serata nel complesso asciutta dopo l'eventuale pioggia del tardo pomeriggio.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà il 3 agosto 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e calda, con punte massime vicine a 32°C e una sensazione di calore che può superare i 37°C nelle ore centrali. Venti generalmente deboli, con un lieve rinforzo a mezzogiorno; attesi soltanto un breve e debole episodio di pioggia leggera nel tardo pomeriggio (circa 0,22 mm, probabilità ~29%). Consigli: protezione dal sole e idratazione nelle ore calde; ombrello leggero solo per eventuali rovesci al tardo pomeriggio.

Previsioni meteo 3 agosto 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.9° (perc. +30.0°)
Precip. -
Vento 0.7 NE (max 0.6)
Umidità 66%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.5° (perc. +29.5°)
Precip. -
Vento 0.7 N (max 0.8)
Umidità 67%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.3° (perc. +34.6°)
Precip. -
Vento 0.7 NE (max 0.7)
Umidità 65%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +32.3° (perc. +37.1°)
Precip. -
Vento 3.1 SO (max 2.6)
Umidità 58%
12:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +31.8° (perc. +37.5°)
Precip. -
Vento 5.0 SO (max 5.3)
Umidità 63%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +31.3° (perc. +37.3°)
Precip. -
Vento 1.8 NE (max 2.3)
Umidità 66%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +29.7° (perc. +30.9°)
Precip. 0.22mm (prob. 29%)
Vento 2.1 NO (max 2.3)
Umidità 52%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.6° (perc. +29.6°)
Precip. -
Vento 1.9 N (max 2.2)
Umidità 54%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.3° (perc. +29.3°)
Precip. -
Vento 0.7 NO (max 0.9)
Umidità 55%
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