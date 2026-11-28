Meteo Gela, 29 novembre 2026: cielo con poche nubi e temperature miti, previsioni ora per ora

Previsioni per Gela il 29 novembre 2026: poche nubi, ventilazione moderata e temperature tra 11°C e 18°C. Leggi l'analisi ora per ora.

Una giornata relativamente tranquilla in arrivo su Gela: poche nubi e assenza di precipitazioni caratterizzeranno il 29 novembre 2026, con valori termici miti per il periodo e venti generalmente moderati. Di seguito il quadro ora per ora per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cielo con poche nuvole (circa 18% di copertura). Temperatura intorno a 12,2 °C (percepita 11,6 °C). Umidità elevata, 83%, e pressione 1016 hPa. Vento da nord-nordovest a 3,7 m/s con raffiche fino a 6,6 m/s (direzione 337°). Precipitazioni assenti (0 mm attesi) e visibilità buona (10 km).

Prima mattina (03:00): Ancora nubi sparse (≈25%). Temperatura stabile a 13,0 °C; umidità 81% e pressione 1016 hPa. Vento più debole, circa 1,9 m/s da circa 301°, raffiche fino a 3,5 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00): Poche nuvole al mattino presto (23% di copertura). Temperatura intorno a 13,3 °C; umidità 82% e pressione in lieve aumento a 1018 hPa. Vento 2,2 m/s da WNW (286°) con raffiche contenute. Condizioni asciutte e visibilità ottimale.

Mezza mattinata (09:00): Cielo ancora a tratti sereno con poche nubi (16%). Temperatura in aumento a 15,95 °C; umidità scende a 60% mentre la pressione rimane intorno a 1018 hPa. Vento da nord-ovest a circa 4,0 m/s, raffiche fino a 8,0 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Mezzogiorno (12:00): Condizioni principali: cielo poco nuvoloso e temperatura massima della giornata. Temperatura intorno a 17,7 °C (percepita 16,8 °C), umidità 49% e pressione 1017 hPa. Vento più sostenuto da NNW a 6,0 m/s con raffiche fino a 11,2 m/s — è il momento con maggior intensità delle raffiche. Precipitazioni assenti.

Primo pomeriggio (15:00): Leggera diminuzione termica a 16,4 °C; umidità 56% e pressione 1018 hPa. Vento vira a nord (4°) e si mantiene moderato a 3,8 m/s con raffiche attorno a 6,8 m/s. Cielo con poche nubi (≈23%) e tempo asciutto.

Tardo pomeriggio (18:00): Nubi sparse (29%) e temperatura in calo a 13,6 °C; umidità risale al 72% mentre la pressione raggiunge 1020 hPa. Vento debole da NW a circa 2,1 m/s, raffiche fino a 4,0 m/s. Nulla indica precipitazioni.

Sera (21:00): Serata relativamente fresca con 12,0 °C circa (dato 10,98 °C alle 21:00), umidità alta al 84% e pressione 1021 hPa. Cielo con poche nuvole (21%) e vento leggero da NNW a 2,5 m/s, raffiche fino a 4,5 m/s. Visibilità buona e assenza di pioggia prevista.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà un 29 novembre 2026 senza precipitazioni significative e con cielo generalmente poco nuvoloso. Le temperature varieranno tra circa 11–18 °C, con il picco intorno a mezzogiorno. Venti moderati da nord-ovest, con raffiche fino a ~11 m/s nella fascia diurna. Condizioni favorevoli per attività all'aperto, ma in caso di esposizione al vento del primo pomeriggio è consigliabile una giacca leggera.