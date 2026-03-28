Meteo Gela — 29 marzo 2026: giornata stabile tra sole e nubi, temperature miti
A Gela il 29 marzo 2026 tempo stabile e asciutto: leggera ventilazione e alternanza sole-nubi. Dettaglio orario e consigli per la giornata.
Domani a Gela si profila una giornata complessivamente stabile e senza precipitazioni significative. La colonnina di mercurio rimarrà su valori miti per il periodo, con ventilazione variabile tra debole e moderata; la nuvolosità aumenterà nel corso del pomeriggio lasciando spazio a una serata più coperta. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura 10,1 °C (percepita 9,0 °C), umidità 71%, pressione 1011 hPa. Vento da NW a 4,5 m/s con raffiche fino a 7,0 m/s (318°). Visibilità 10.000 m. Probabilità di precipitazioni 0% (0 mm).
Prima mattina (03:00) — cielo sereno con poche velature (6%). Temperatura 10,4 °C (percepita 9,3 °C), umidità 72%, pressione 1010 hPa. Vento debole da NNW intorno a 3,4 m/s, raffiche 4,4 m/s (340°). Nessuna pioggia prevista.
Mattina (06:00) — cielo sereno. Temperatura in leggero calo a 9,8 °C (percepita 9,0 °C), umidità 71%, pressione 1010 hPa. Vento molto debole da N a 1,9 m/s, raffiche 2,1 m/s (8°). Condizioni asciutte e buona visibilità.
Mezza mattinata (09:00) — nubi sparse (27%). Temperature in aumento a 12,6 °C (percepita 11,5 °C), umidità 62%, pressione 1010 hPa. Vento debole da WSW a 2,0 m/s, raffiche 2,1 m/s (252°). Nessuna precipitazione attesa.
Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse con più addensamenti (64%). Massima prevista 13,9 °C (percepita 13,1 °C), umidità 65%, pressione 1010 hPa. Vento più marcato da WSW attorno a 5,4 m/s, raffiche indicate fino a 4,8 m/s (245°). Cielo variabilmente nuvoloso ma asciutto.
Primo pomeriggio (15:00) — cielo coperto (100%). Temperatura 13,9 °C (percepita 13,2 °C), umidità 68%, pressione 1010 hPa. Vento da W intorno a 5,6 m/s con raffiche fino a 5,1 m/s (257°). Non sono previste precipitazioni, ma la copertura nuvolosa aumenta.
Tardo pomeriggio (18:00) — cielo coperto (100%). Temperatura 13,4 °C (percepita 12,6 °C), umidità 69%, pressione 1011 hPa. Vento da WNW a 3,5 m/s, raffiche 3,4 m/s (288°). Condizioni asciutte e cielo grigio verso il tramonto.
Sera (21:00) — cielo coperto (100%). Temperatura 12,8 °C (percepita 12,0 °C), umidità 71%, pressione 1013 hPa. Vento debole da ENE a 1,8 m/s, raffiche 1,3 m/s (60°). Nessuna pioggia prevista, visibilità buona.
Riepilogo del giorno
Giornata stabile e prevalentemente asciutta a Gela il 29 marzo 2026: temperature primaverili intorno ai 10–14 °C, ventilazione variabile tra debole e moderata con punte nel primo pomeriggio, e aumento della nuvolosità nel pomeriggio fino a cielo coperto serale. Probabilità di precipitazioni praticamente nulla (0%), pressione intorno a 1010–1013 hPa. Consiglio pratico: giornata adatta alle attività all'aperto nelle ore centrali, con una giacca leggera per la sera e possibili raffiche moderate nel pomeriggio.