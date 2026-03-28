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Meteo Gela — 29 marzo 2026: giornata stabile tra sole e nubi, temperature miti

A Gela il 29 marzo 2026 tempo stabile e asciutto: leggera ventilazione e alternanza sole-nubi. Dettaglio orario e consigli per la giornata.

A cura di Meteorologo
28 marzo 2026 15:00
Meteo Gela — 29 marzo 2026: giornata stabile tra sole e nubi, temperature miti -
Meteo
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Domani a Gela si profila una giornata complessivamente stabile e senza precipitazioni significative. La colonnina di mercurio rimarrà su valori miti per il periodo, con ventilazione variabile tra debole e moderata; la nuvolosità aumenterà nel corso del pomeriggio lasciando spazio a una serata più coperta. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)cielo sereno. Temperatura 10,1 °C (percepita 9,0 °C), umidità 71%, pressione 1011 hPa. Vento da NW a 4,5 m/s con raffiche fino a 7,0 m/s (318°). Visibilità 10.000 m. Probabilità di precipitazioni 0% (0 mm).

Prima mattina (03:00)cielo sereno con poche velature (6%). Temperatura 10,4 °C (percepita 9,3 °C), umidità 72%, pressione 1010 hPa. Vento debole da NNW intorno a 3,4 m/s, raffiche 4,4 m/s (340°). Nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00)cielo sereno. Temperatura in leggero calo a 9,8 °C (percepita 9,0 °C), umidità 71%, pressione 1010 hPa. Vento molto debole da N a 1,9 m/s, raffiche 2,1 m/s (8°). Condizioni asciutte e buona visibilità.

Mezza mattinata (09:00)nubi sparse (27%). Temperature in aumento a 12,6 °C (percepita 11,5 °C), umidità 62%, pressione 1010 hPa. Vento debole da WSW a 2,0 m/s, raffiche 2,1 m/s (252°). Nessuna precipitazione attesa.

Mezzogiorno (12:00)nubi sparse con più addensamenti (64%). Massima prevista 13,9 °C (percepita 13,1 °C), umidità 65%, pressione 1010 hPa. Vento più marcato da WSW attorno a 5,4 m/s, raffiche indicate fino a 4,8 m/s (245°). Cielo variabilmente nuvoloso ma asciutto.

Primo pomeriggio (15:00)cielo coperto (100%). Temperatura 13,9 °C (percepita 13,2 °C), umidità 68%, pressione 1010 hPa. Vento da W intorno a 5,6 m/s con raffiche fino a 5,1 m/s (257°). Non sono previste precipitazioni, ma la copertura nuvolosa aumenta.

Tardo pomeriggio (18:00)cielo coperto (100%). Temperatura 13,4 °C (percepita 12,6 °C), umidità 69%, pressione 1011 hPa. Vento da WNW a 3,5 m/s, raffiche 3,4 m/s (288°). Condizioni asciutte e cielo grigio verso il tramonto.

Sera (21:00)cielo coperto (100%). Temperatura 12,8 °C (percepita 12,0 °C), umidità 71%, pressione 1013 hPa. Vento debole da ENE a 1,8 m/s, raffiche 1,3 m/s (60°). Nessuna pioggia prevista, visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e prevalentemente asciutta a Gela il 29 marzo 2026: temperature primaverili intorno ai 10–14 °C, ventilazione variabile tra debole e moderata con punte nel primo pomeriggio, e aumento della nuvolosità nel pomeriggio fino a cielo coperto serale. Probabilità di precipitazioni praticamente nulla (0%), pressione intorno a 1010–1013 hPa. Consiglio pratico: giornata adatta alle attività all'aperto nelle ore centrali, con una giacca leggera per la sera e possibili raffiche moderate nel pomeriggio.

Previsioni meteo 29 marzo 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +10.1° (perc. +9.0°)
Precip. -
Vento 4.5 NO (max 7.0)
Umidità 71%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +10.4° (perc. +9.3°)
Precip. -
Vento 3.4 N (max 4.4)
Umidità 72%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +9.8° (perc. +9.0°)
Precip. -
Vento 1.9 N (max 2.1)
Umidità 71%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +12.6° (perc. +11.5°)
Precip. -
Vento 2.0 O (max 2.1)
Umidità 62%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +13.9° (perc. +13.1°)
Precip. -
Vento 5.4 SO (max 4.8)
Umidità 65%
15:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +13.9° (perc. +13.2°)
Precip. -
Vento 5.6 O (max 5.1)
Umidità 68%
18:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +13.4° (perc. +12.6°)
Precip. -
Vento 3.5 O (max 3.4)
Umidità 69%
21:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +12.8° (perc. +12.0°)
Precip. -
Vento 1.8 NE (max 1.3)
Umidità 71%
24:00 cielo coperto Cielo coperto
Temp. +11.4° (perc. +10.6°)
Precip. -
Vento 3.9 NE (max 4.2)
Umidità 77%
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