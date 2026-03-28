Meteo Gela — 29 marzo 2026: giornata stabile tra sole e nubi, temperature miti

A Gela il 29 marzo 2026 tempo stabile e asciutto: leggera ventilazione e alternanza sole-nubi. Dettaglio orario e consigli per la giornata.

A cura di Meteorologo 28 marzo 2026 15:00

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