Quotidiano di Gela

Meteo Gela, 29 luglio 2026: giornata estiva tra cielo sereno e brezze leggere

Previsioni per Gela, 29 luglio 2026: giornata generalmente stabile con temperature intorno a 26-29°C, vento debole-moderato e bassa probabilità di pioggia.

A cura di Meteorologo
28 luglio 2026 15:00
Meteo Gela, 29 luglio 2026: giornata estiva tra cielo sereno e brezze leggere -
Meteo
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Un promemoria per chi si muove nella giornata di domani: Gela si prepara a un 29 luglio stabile e tipicamente estivo. Nessuna sorpresa precipitativa prevista, ma l'umidità farà percepire le temperature leggermente più alte in alcune fasce orarie. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio attività all'aperto e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizione: cielo sereno
  • Temperatura: 26,4 °C
  • Umidità: 83%
  • Temperatura percepita: 26,4 °C
  • Vento: 4,0 m/s da ENE (raffiche fino a 6,8 m/s)
  • Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)
  • Pressione: 1016 hPa

La notte sarà tranquilla e con cielo limpido; l'umidità rimane elevata, quindi le condizioni saranno ancora un po' afose.

Prima mattina (03:00)

  • Condizione: cielo sereno (qualche velatura)
  • Temperatura: 25,6 °C
  • Umidità: 83%
  • Temperatura percepita: 26,4 °C
  • Vento: 3,7 m/s da ENE (raffiche fino a 6,3 m/s)
  • Precipitazioni: 0 mm
  • Visibilità: 10 km

Persistono condizioni di calma con brezze leggere; l'alto tasso di umidità mantiene la sensazione di calore notturno.

Mattina (06:00)

  • Condizione: cielo sereno
  • Temperatura: 27,6 °C
  • Umidità: 75%
  • Temperatura percepita: 30,4 °C
  • Vento: 5,0 m/s da ENE (raffiche fino a 6,8 m/s)
  • Precipitazioni: 0 mm

Al sorgere del sole la temperatura sale: attenzione alla componente afa, la temperatura percepita supera i 30 °C nonostante il cielo sereno.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizione: nubi sparse (aumento della nuvolosità)
  • Temperatura: 28,0 °C
  • Umidità: 62%
  • Temperatura percepita: 29,7 °C
  • Vento: 3,3 m/s da SSW (raffiche fino a 4,3 m/s)
  • Precipitazioni: 0 mm

La copertura nuvolosa aumenta leggermente, ma senza fenomeni significativi; ventilazione da meridione, tenue sollievo dall'insolazione diretta.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizione: nubi sparse (nuvolosità variabile)
  • Temperatura: 27,4 °C
  • Umidità: 64%
  • Temperatura percepita: 29,0 °C
  • Vento: 7,8 m/s da S (raffiche fino a 9,5 m/s)
  • Precipitazioni: 0 mm
  • Pressione: 1017 hPa

Al centro della giornata il vento si intensifica diventando moderato da sud: condizioni ottime per chi cerca ventilazione sul litorale.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizione: poche nuvole
  • Temperatura: 27,9 °C
  • Umidità: 63%
  • Temperatura percepita: 29,6 °C
  • Vento: 8,4 m/s da S (raffiche fino a 10,0 m/s)
  • Precipitazioni: 0 mm

Vento moderato, cielo generalmente poco nuvoloso e temperatura gradevole: buona finestra per attività all'aperto con ventilazione più sostenuta.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizione: cielo sereno
  • Temperatura: 28,5 °C
  • Umidità: 67%
  • Temperatura percepita: 31,3 °C
  • Vento: 3,9 m/s da SSE (raffiche fino a 6,3 m/s)
  • Precipitazioni: 0 mm

Nel tardo pomeriggio la temperatura resta relativamente alta e, con l'umidità, la sensazione di caldo percepito può risultare accentuata nonostante la riduzione del vento.

Sera (21:00)

  • Condizione: cielo sereno
  • Temperatura: 27,8 °C
  • Umidità: 70%
  • Temperatura percepita: 30,3 °C
  • Vento: 2,0 m/s da NNE (raffiche fino a 1,8 m/s)
  • Precipitazioni: 0 mm

La serata rimane stabile e senza piogge. Il calo termico è lento a causa dell'umidità residua; vento molto debole.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà un 29 luglio sostanzialmente stabile e soleggiato, con assenza di precipitazioni e ventilazione che risulterà variabile: debole la notte e all'alba, moderata al centro giornata da sud, poi nuovamente più debole in serata. Temperature tra circa 25,6 °C e 28,5 °C, ma la combinazione di calore e umidità potrà far percepire valori superiori ai 30 °C in alcune fasce orarie. Consigli: idratarsi, prediligere attività all'aperto nelle ore ben ventilate e prestare attenzione al disagio da afa durante le ore più calde.

Previsioni meteo 29 luglio 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +26.4° (perc. +26.4°)
Precip. -
Vento 4.0 NE (max 6.8)
Umidità 83%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.6° (perc. +26.4°)
Precip. -
Vento 3.7 NE (max 6.3)
Umidità 83%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.6° (perc. +30.4°)
Precip. -
Vento 5.0 E (max 6.8)
Umidità 75%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +28.0° (perc. +29.7°)
Precip. -
Vento 3.3 SO (max 4.3)
Umidità 62%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +27.4° (perc. +29.0°)
Precip. -
Vento 7.8 S (max 9.5)
Umidità 64%
15:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +27.9° (perc. +29.6°)
Precip. -
Vento 8.4 S (max 10.0)
Umidità 63%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +28.5° (perc. +31.3°)
Precip. -
Vento 3.9 SE (max 6.3)
Umidità 67%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.8° (perc. +30.3°)
Precip. -
Vento 2.0 N (max 1.8)
Umidità 70%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +25.3° (perc. +25.7°)
Precip. -
Vento 2.3 NE (max 2.2)
Umidità 70%
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