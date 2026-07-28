Meteo Gela, 29 luglio 2026: giornata estiva tra cielo sereno e brezze leggere

Previsioni per Gela, 29 luglio 2026: giornata generalmente stabile con temperature intorno a 26-29°C, vento debole-moderato e bassa probabilità di pioggia.

Un promemoria per chi si muove nella giornata di domani: Gela si prepara a un 29 luglio stabile e tipicamente estivo. Nessuna sorpresa precipitativa prevista, ma l'umidità farà percepire le temperature leggermente più alte in alcune fasce orarie. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio attività all'aperto e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizione: cielo sereno

cielo sereno Temperatura: 26,4 °C

26,4 °C Umidità: 83%

83% Temperatura percepita: 26,4 °C

26,4 °C Vento: 4,0 m/s da ENE (raffiche fino a 6,8 m/s)

4,0 m/s da ENE (raffiche fino a 6,8 m/s) Precipitazioni: 0 mm (probabilità 0%)

0 mm (probabilità 0%) Pressione: 1016 hPa

La notte sarà tranquilla e con cielo limpido; l'umidità rimane elevata, quindi le condizioni saranno ancora un po' afose.

Prima mattina (03:00)

Condizione: cielo sereno (qualche velatura)

cielo sereno (qualche velatura) Temperatura: 25,6 °C

25,6 °C Umidità: 83%

83% Temperatura percepita: 26,4 °C

26,4 °C Vento: 3,7 m/s da ENE (raffiche fino a 6,3 m/s)

3,7 m/s da ENE (raffiche fino a 6,3 m/s) Precipitazioni: 0 mm

0 mm Visibilità: 10 km

Persistono condizioni di calma con brezze leggere; l'alto tasso di umidità mantiene la sensazione di calore notturno.

Mattina (06:00)

Condizione: cielo sereno

cielo sereno Temperatura: 27,6 °C

27,6 °C Umidità: 75%

75% Temperatura percepita: 30,4 °C

30,4 °C Vento: 5,0 m/s da ENE (raffiche fino a 6,8 m/s)

5,0 m/s da ENE (raffiche fino a 6,8 m/s) Precipitazioni: 0 mm

Al sorgere del sole la temperatura sale: attenzione alla componente afa, la temperatura percepita supera i 30 °C nonostante il cielo sereno.

Mezza mattinata (09:00)

Condizione: nubi sparse (aumento della nuvolosità)

(aumento della nuvolosità) Temperatura: 28,0 °C

28,0 °C Umidità: 62%

62% Temperatura percepita: 29,7 °C

29,7 °C Vento: 3,3 m/s da SSW (raffiche fino a 4,3 m/s)

3,3 m/s da SSW (raffiche fino a 4,3 m/s) Precipitazioni: 0 mm

La copertura nuvolosa aumenta leggermente, ma senza fenomeni significativi; ventilazione da meridione, tenue sollievo dall'insolazione diretta.

Mezzogiorno (12:00)

Condizione: nubi sparse (nuvolosità variabile)

(nuvolosità variabile) Temperatura: 27,4 °C

27,4 °C Umidità: 64%

64% Temperatura percepita: 29,0 °C

29,0 °C Vento: 7,8 m/s da S (raffiche fino a 9,5 m/s)

7,8 m/s da S (raffiche fino a 9,5 m/s) Precipitazioni: 0 mm

0 mm Pressione: 1017 hPa

Al centro della giornata il vento si intensifica diventando moderato da sud: condizioni ottime per chi cerca ventilazione sul litorale.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizione: poche nuvole

Temperatura: 27,9 °C

27,9 °C Umidità: 63%

63% Temperatura percepita: 29,6 °C

29,6 °C Vento: 8,4 m/s da S (raffiche fino a 10,0 m/s)

8,4 m/s da S (raffiche fino a 10,0 m/s) Precipitazioni: 0 mm

Vento moderato, cielo generalmente poco nuvoloso e temperatura gradevole: buona finestra per attività all'aperto con ventilazione più sostenuta.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizione: cielo sereno

cielo sereno Temperatura: 28,5 °C

28,5 °C Umidità: 67%

67% Temperatura percepita: 31,3 °C

31,3 °C Vento: 3,9 m/s da SSE (raffiche fino a 6,3 m/s)

3,9 m/s da SSE (raffiche fino a 6,3 m/s) Precipitazioni: 0 mm

Nel tardo pomeriggio la temperatura resta relativamente alta e, con l'umidità, la sensazione di caldo percepito può risultare accentuata nonostante la riduzione del vento.

Sera (21:00)

Condizione: cielo sereno

cielo sereno Temperatura: 27,8 °C

27,8 °C Umidità: 70%

70% Temperatura percepita: 30,3 °C

30,3 °C Vento: 2,0 m/s da NNE (raffiche fino a 1,8 m/s)

2,0 m/s da NNE (raffiche fino a 1,8 m/s) Precipitazioni: 0 mm

La serata rimane stabile e senza piogge. Il calo termico è lento a causa dell'umidità residua; vento molto debole.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà un 29 luglio sostanzialmente stabile e soleggiato, con assenza di precipitazioni e ventilazione che risulterà variabile: debole la notte e all'alba, moderata al centro giornata da sud, poi nuovamente più debole in serata. Temperature tra circa 25,6 °C e 28,5 °C, ma la combinazione di calore e umidità potrà far percepire valori superiori ai 30 °C in alcune fasce orarie. Consigli: idratarsi, prediligere attività all'aperto nelle ore ben ventilate e prestare attenzione al disagio da afa durante le ore più calde.