Meteo Gela, 29 aprile 2026: giornata mite e per lo più soleggiata

Previsioni per Gela, 29 aprile 2026: temperature miti, vento moderato a mezzogiorno, precipitazioni assenti. Dettaglio orario per organizzare la giornata.

Domani a Gela si profila una giornata generalmente asciutta e mite, con cieli variabili nelle ore notturne e prevalenza di sole durante il giorno. Leggi il dettaglio orario per pianificare uscite, lavoro e attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): In avvio di giornata si prevedono nubi sparse con temperatura attorno a 14.5 °C (percepita 13.4 °C). Umidità 57%, pressione 1016 hPa. Vento debole da NE a 2.8 m/s con raffiche fino a 2.7 m/s. Precipitazioni praticamente assenti (0 mm, probabilità 0%). Visibilità 10 km.

Prima mattina (03:00): Cielo con nubi sparse ma senza fenomeni significativi. Temperatura in lieve aumento a 16.8 °C, umidità 53% e pressione 1015 hPa. Vento debole da NE a ~2.6 m/s, raffiche contenute. Precipitazioni attese: 0 mm.

Mattina (06:00): Tendenza a cielo più compatto con cielo coperto al mattino presto; temperatura intorno a 18.1 °C, umidità 52%, pressione 1015 hPa. Vento debole da NE a ~2.5 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0 mm).

Mezza mattinata (09:00): Miglioramento con poche nuvole e schiarite: la temperatura salirà verso 20.6 °C, umidità 48%, pressione 1016 hPa. Vento ruota dai quadranti meridionali (circa 3.2 m/s). Condizioni ideali per attività all'aperto.

Mezzogiorno (12:00): Giornata in prevalenza soleggiata, cielo sereno; temperatura attorno a 20.1 °C, umidità 60% e pressione 1015 hPa. Vento moderato da S a ~5.5 m/s con raffiche fino a 7.1 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm).

Primo pomeriggio (15:00): Continua il bel tempo con cielo sereno e temperatura stabile su 20.0 °C. Umidità 61%, pressione 1014 hPa. Vento da S a ~4.7 m/s, raffiche intorno a 7.2 m/s. Giornata confortevole ma ventilata al volante o in riva al mare.

Tardo pomeriggio (18:00): Le temperature calano leggermente a 18.8 °C; poche nuvole nel cielo, umidità 68% e pressione 1014 hPa. Vento debole da SE a ~2.0 m/s con raffiche modeste. Precipitazioni non previste (0 mm).

Sera (21:00): Serata con nubi sparse, temperatura intorno a 18.1 °C, umidità 68% e pressione 1015 hPa. Vento debole variabile a ~2.3 m/s. Nessuna precipitazione significativa attesa (0 mm).

Riepilogo del giorno

Gela, 29 aprile 2026: giornata complessivamente mite e asciutta, con cieli più nuvolosi nelle ore notturne e mattutine e prevalenza di cielo sereno tra mezza mattina e primo pomeriggio. Temperature tra circa 14.5 °C alla minima notturna e 20.6 °C nelle ore diurne. Vento generalmente debole-moderato, con raffiche più marcate intorno a mezzogiorno (fino a ~7 m/s). Precipitazioni non previste (0 mm).

Nota: le previsioni sono basate sui dati disponibili e possono variare; per attività sensibili al vento o alla temperatura consultare aggiornamenti più vicini all'orario desiderato.