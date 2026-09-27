Meteo Gela — 28 settembre 2026: giornata stabile con mari tranquilli e poche nubi

A Gela il 28 settembre 2026: prevale il cielo sereno, temperature tra ~19°C e 25°C e vento generalmente debole; qualche rinforzo intorno a mezzogiorno.

L'aria a Gela per il 28 settembre 2026 promette una giornata tranquilla e ben definita: pressione in lieve sopravvento e condizioni generalmente asciutte. I dettagli orari suggeriscono solo qualche nube innocua nelle ore centrali, con ventilazione generalmente debole ma progressivi rinforzi locali a metà giornata. Scorrendo le fasce orarie troverete le informazioni utili per organizzare la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 19,8 °C, umidità 76%, pressione 1022 hPa. Vento debole da NE a 1,7 m/s con raffiche fino a 3,0 m/s; visibilità 10 km. Probabilità di precipitazioni nulla (0%). Sensazione termica in linea con la temperatura reale.

Prima mattina (03:00) — cielo sereno con poche velature isolate. Temperatura circa 19,0 °C, umidità elevata al 84%, pressione 1021 hPa. Vento molto debole da NNE a 1,7 m/s, raffiche fino a 3,2 m/s. Nessuna precipitazione attesa (0%).

Mattina (06:00) — cielo sereno. Temperatura in lieve aumento a 19,7 °C, umidità 79%, pressione 1022 hPa. Vento ancora debole da NNE a 2,2 m/s con raffiche fino a 4,1 m/s. Condizioni stabili, rugiada mattutina possibile nelle zone più interne (punto di rugiada ~14,9 °C).

Mezza mattinata (09:00) — cielo sereno con trasparenza buona. Rapido rialzo termico a 24,7 °C, umidità scesa al 53%, pressione 1022 hPa. Vento leggero da Ovest a 1,0 m/s; raffiche fino a 4,1 m/s. Visibilità ottima; aria più secca e gradevole.

Mezzogiorno (12:00) — poche nuvole in transito. Massima di giornata intorno a 25,1 °C, umidità 55%, pressione 1021 hPa. Vento moderato da SW a 3,4 m/s con raffiche fino a 7,5 m/s; lieve aumento dell'instabilità locale ma precipitazioni non significative: probabilità di pioggia ~21% (pop 0,21). Consigliata attenzione per attività marine o in mare aperto a causa delle raffiche.

Primo pomeriggio (15:00) — poche nuvole sparse. Temperatura intorno a 24,6 °C, umidità 61%, pressione 1020 hPa. Vento da WSW a 3,8 m/s con raffiche fino a 7,4 m/s; condizioni ancora asciutte ma vento percepibile.

Tardo pomeriggio (18:00) — poche nubi al crepuscolo. Temperatura in calo a 22,4 °C, umidità 72%, pressione 1021 hPa. Vento debole da SW a 1,1 m/s con raffiche modeste fino a 2,0 m/s. Cielo terso, visibilità mantenuta sui 10 km.

Sera (21:00) — poche nuvole e poi stabilizzazione notturna. Temperatura sui 21,6 °C, umidità 74%, pressione 1022 hPa. Vento quasi assente da ESE a 0,2 m/s, raffiche sotto 1,0 m/s. Tempo prevalentemente asciutto e gradevole per le attività serali.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà il 28 settembre 2026 una giornata complessivamente serena e stabile, con massime intorno a 25 °C e minime intorno a 19 °C. Pressione elevata (circa 1020–1022 hPa) e visibilità buona garantiscono condizioni favorevoli; il vento sarà generalmente debole, con raffiche fino a ~7,5 m/s attese intorno a mezzogiorno e primo pomeriggio. Rischio di pioggia praticamente nullo, eccetto una modesta probabilità (~21%) a metà giornata per passaggi nuvolosi. In sintesi: tempo buono, pochi disagi attesi, portare con sé eventualmente un capo leggero per le ore notturne e fare attenzione alle raffiche in mare nelle ore centrali.