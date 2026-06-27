Meteo Gela — 28 giugno 2026: giornata calda e prevalentemente serena
Previsioni per Gela il 28 giugno 2026: sole e nubi sparse, temperature fino a 31°C, vento debole e zero precipitazioni attese.
L'aria estiva si conferma su Gela per la giornata del 28 giugno 2026: poche nuvole, temperature elevate soprattutto nelle ore centrali e scarsa probabilità di pioggia. Di seguito il quadro orario dettagliato per organizzare al meglio la giornata.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00): temperatura di 24,4 °C, umidità 68%. Cielo con nubi sparse (circa 27%), visibilità 10 km. Vento molto debole intorno a 1,1 m/s con raffiche fino a 1,1 m/s. Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Sensazione termica intorno a 24,7 °C.
Prima mattina (03:00): lieve aumento termico a 24,8 °C, umidità 64% e cielo sereno. Vento debole 2,1 m/s (raffiche 2,1 m/s). Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Sensazione termica 25,0 °C, condizioni favorevoli per attività all'aperto nelle prime ore.
Mattina (06:00): la temperatura sale a 28,0 °C, umidità 61% e cielo sereno. Vento calmo intorno a 1,1 m/s con raffiche leggere. Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Sensazione di caldo accentuata (feels like 29,6 °C) per il progressivo aumento del sole.
Mezza mattinata (09:00): mattinata già calda con 30,8 °C, umidità 54% e poche nuvole (19%). Vento da S-SV moderato a 3,6 m/s con raffiche fino a 4,0 m/s. Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Sensazione di caldo più marcata: 33,1 °C.
Mezzogiorno (12:00): picco termico attorno a 30,7 °C, umidità risalita al 63% e nubi sparse (28%). Vento da S-SV 4,5 m/s con raffiche fino a 5,0 m/s. Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Sensazione di caldo elevata (feels like 35,0 °C): prestare attenzione all'esposizione solare.
Primo pomeriggio (15:00): temperature intorno a 30,0 °C, umidità 68% e nubi sparse (32%). Vento 3,8 m/s con raffiche fino a 4,8 m/s. Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Sensazione termica ancora alta (feels like 34,6 °C), caldo afoso per l'aumento dell'umidità.
Tardo pomeriggio (18:00): calo termico a 26,9 °C, umidità 73% e aumento della nuvolosità (67%). Vento debole 0,9 m/s con raffiche intorno a 1,5 m/s. Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Sensazione termica 29,0 °C; serata che si prepara più umida ma senza piogge previste.
Sera (21:00): temperatura intorno a 26,0 °C, umidità 74% e nubi sparse (66%). Vento molto debole 0,8 m/s (raffiche 1,1 m/s). Probabilità di precipitazioni: 0% (0 mm). Condizioni miti e umide per la notte, visibilità 10 km.
Riepilogo del giorno
Giornata a Gela prevalentemente soleggiata con nubi sparse, senza precipitazioni attese (probabilità 0%). Massime intorno a 31 °C con sensazioni di caldo superiori (feels like fino a 35 °C) nelle ore centrali a causa dell'umidità. Venti generalmente deboli, leggermente più sostenuti a metà giornata. Consigli: idratazione, protezione solare nelle ore centrali e attenzione al disagio da caldo per le persone sensibili.