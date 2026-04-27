Meteo Gela, 28 aprile 2026: giornata mite e in gran parte asciutta, dettagli orari

A Gela il 28 aprile 2026 tempo prevalentemente asciutto e mite con nubi variabili: leggi il dettaglio orario su temperature, vento e tendenza.

Domani a Gela, 28 aprile 2026, si profila una giornata generalmente stabile e senza precipitazioni significative. Le condizioni varieranno tra cieli sereni e tratti di nubi sparse, con temperature piacevoli e venti per lo più deboli: nel testo che segue trovate il dettaglio orario per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cielo: nubi sparse con visibilità buona (10 km). Temperatura intorno a 14,9 °C (percepita 14,3 °C), umidità 69% e pressione 1017 hPa. Vento debole da NE a circa 1,4 m/s con raffiche fino a 1,4 m/s. Precipitazioni assenti (0 mm).

Prima mattina (03:00): Cielo: sereno. La temperatura sale leggermente a 15,9 °C (percepita 15,3 °C), umidità 67% e pressione 1016 hPa. Vento debole da NE a circa 2,4 m/s (raffiche contenute). Nessuna precipitazione attesa.

Mattina (06:00): Cielo: sereno con temperature attorno a 17,1 °C (percepita 16,5 °C). Umidità 63%, pressione 1017 hPa. Vento molto debole da ESE intorno a 1,9 m/s. Condizioni asciutte, visibilità piena.

Mezza mattinata (09:00): Cielo: sereno, temperature in aumento fino a circa 19,0 °C (percepita 18,4 °C). Umidità in calo al 55% e pressione 1016 hPa. Vento da S lieve, attorno a 2,1 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Mezzogiorno (12:00): Cielo: sereno, massima giornata vicino a 19,3 °C (percepita 18,9 °C). Umidità 60% e pressione 1015 hPa. Notare un rinforzo del vento da S: velocità media circa 5,7 m/s con raffiche fino a 7,0 m/s; prestare attenzione se si è in mare o all'aperto. Ancora nessuna precipitazione attesa.

Primo pomeriggio (15:00): Cielo: nubi sparse (aumento della copertura fino al 67%). Temperatura leggermente in calo a 18,9 °C (percepita 18,3 °C), umidità 58% e pressione 1015 hPa. Vento moderato da S intorno a 4,0 m/s con raffiche fino a 6,0 m/s. Giornata comunque asciutta.

Tardo pomeriggio (18:00): Cielo: nubi sparse, temperatura intorno a 18,4 °C (percepita 18,0 °C), umidità 63% e pressione 1015 hPa. Vento nuovamente debole da S a circa 1,7 m/s con raffiche fino a 3,0 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Sera (21:00): Cielo: nubi sparse ma con schiarite; temperatura intorno a 17,7 °C (percepita 17,2 °C), umidità 64% e pressione in leggero aumento a 1016 hPa. Vento debole da NE a circa 1,3 m/s. Condizioni asciutte e visibilità buona.

Riepilogo del giorno

In sintesi, a Gela il 28 aprile 2026 si attende una giornata prevalentemente asciutta e mite, con massime attorno a 19 °C e minime intorno a 15 °C. I venti saranno generalmente deboli, con un rinforzo intorno a mezzogiorno e primo pomeriggio (raffiche fino a circa 7 m/s). Cieli tra il sereno e le nubi sparse, senza precipitazioni significative (0 mm). Per attività marine o all'aperto si raccomanda attenzione ai rinforzi di vento a metà giornata.