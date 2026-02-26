Meteo Gela, 27 febbraio 2026: giornata serena e temperature miti sul litorale

Previsioni per Gela, 27 febbraio 2026: cielo sereno, temperature tra 12 °C e 15 °C, venti deboli e nessuna precipitazione attesa.

La giornata di domani a Gela si annuncia stabile e in prevalenza soleggiata: poche nuvole e temperature miti per il periodo, con ventilazione generalmente debole. Di seguito il quadro orario per organizzare al meglio le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo limpido e aria relativamente umida. La temperatura si attesta intorno a 13,0 °C (percepita ~12,5 °C), umidità al 83% e pressione in lieve aumento a 1028 hPa. Venti deboli da NE a circa 1,5 m/s con raffiche fino a 1,4 m/s. Visibilità buona (10.000 m). Probabilità di pioggia nulla (0 mm).

Prima mattina (03:00) — Persistono condizioni di cielo sereno, temperatura in lieve diminuzione a 12,7 °C (sensazione termica 12,2 °C). Umidità stabile al 83% e pressione a 1027 hPa. Vento leggero da NE a 1,9 m/s, raffiche intorno a 1,7 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00) — Mattinata fresca e soleggiata: 12,6 °C la temperatura, percepita intorno a 12,1 °C. Umidità ancora elevata (83%) e pressione 1027 hPa. Vento molto debole da N-NE a 2,0 m/s con raffiche fino a 1,8 m/s. Cielo sereno, visibilità ottima, precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00) — Salita di qualche grado con sole pieno: 14,4 °C (percepita 13,9 °C), umidità scesa al 76% e pressione 1027 hPa. Vento ancora debole, proveniente da S-SO a 1,0 m/s. Condizioni ideali per attività all'aperto, nessuna pioggia prevista.

Mezzogiorno (12:00) — Punta di giornata intorno a metà giornata con 15,3 °C (sensazione 14,8 °C), umidità 75% e pressione 1026 hPa. Vento debole da S-SO a 2,4 m/s, raffiche fino a 2,4 m/s; cielo sempre sereno o con al più qualche velatura (copertura ~2%). Precipitazioni: 0 mm.

Primo pomeriggio (15:00) — Tempo stabile e mite: temperatura massima prevista 15,4 °C (percepita 14,9 °C), umidità al 75% e pressione in lieve calo a 1025 hPa. Vento debole da SO a 2,3 m/s, raffiche fino a 2,4 m/s. Cielo praticamente sereno (nuvolosità residua ~7%). Nessuna precipitazione attesa.

Tardo pomeriggio (18:00) — Calo termico contenuto a 14,2 °C (sensazione 13,9 °C), umidità in aumento all'84% e pressione 1024 hPa. Vento molto debole da O-NO a 0,8 m/s, con leggere raffiche. Cielo ancora sereno con qualche velatura sparsa (copertura ~4%). Precipitazioni: 0 mm.

Sera (21:00) — Serata tranquilla e limpida: temperatura intorno a 13,2 °C (percepita 12,8 °C), umidità 84% e pressione 1025 hPa. Vento debole da NE a 1,6 m/s, raffiche fino a 1,3 m/s. Visibilità buona e nessuna pioggia prevista.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata prevalentemente serena il 27 febbraio 2026, con temperature miti tra circa 12 °C e 15 °C, umidità variabile ma senza fenomenti significativi. I venti saranno generalmente deboli (intorno a 1–2,5 m/s) e non sono attese precipitazioni (0 mm). Condizioni favorevoli per attività all'aperto e per chi preferisce giornate soleggiate sul litorale.