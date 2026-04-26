Meteo Gela, 27 aprile 2026: giornata stabile tra cielo sereno e nubi passeggere
Previsioni per Gela del 27 aprile 2026: tempo generalmente stabile, temperature miti e vento debole. Dettaglio orario e consigli per la giornata.
L'aria sopra Gela per il 27 aprile 2026 sembra voler mantenere un profilo tranquillo: nulla di drammatico all'orizzonte, ma qualche variazione di nuvolosità che potrebbe cambiare l'aspetto della giornata. Di seguito il dettaglio orario per organizzare al meglio le attività all'aperto.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00) — cielo sereno. Temperatura intorno a 14,3 °C (sensazione termica 13,7 °C), umidità 74% e pressione 1020 hPa. Vento molto debole da nord, circa 1,1 m/s con raffiche fino a 1,07 m/s. Visibilità buona (10 km). Probabilità di precipitazioni: 0% (accumuli previsti 0 mm).
Prima mattina (03:00) — poche nuvole. Leggero aumento della temperatura a 14,8 °C (feels like 14,2 °C), umidità 72% e pressione 1019 hPa. Vento debole da nord-est, intorno a 1,5 m/s (raffiche 1,47 m/s). Cielo limpido a tratti, nessuna precipitazione attesa.
Mattina (06:00) — cielo sereno con temperature in salita: 16,2 °C (sensazione 15,6 °C), umidità 66% e pressione stabile intorno a 1019 hPa. Vento debole da est-nordest a circa 1,3 m/s. Condizioni ideali per attività all'aperto nelle prime ore del giorno.
Mezza mattinata (09:00) — poche nuvole, temperatura attesa 17,6 °C (feels like 17,1 °C), umidità 65% e pressione 1020 hPa. Il vento ruota e si rinforza leggermente da sud-sudovest a 3,15 m/s con raffiche fino a 2,88 m/s riportate dai modelli. Cielo in prevalenza sereno con qualche banco di nubi leggere.
Mezzogiorno (12:00) — nubi sparse. Massima prevista di giornata intorno a 18,2 °C (sensazione 17,8 °C), umidità 65% e pressione 1019 hPa. Vento da sud-ovest sui 2,9 m/s (raffiche 2,63 m/s). Nessuna precipitazione attesa e visibilità buona.
Primo pomeriggio (15:00) — cielo coperto ma senza fenomeni significativi. Temperatura lieve salita fino a 18,6 °C (feels like 18,1 °C), umidità 64% e pressione 1018 hPa. Vento debole da sud-ovest intorno a 3,0 m/s (raffiche 2,82 m/s). Anche nelle ore centrali del pomeriggio la probabilità di pioggia resta 0%.
Tardo pomeriggio (18:00) — nubi sparse con temperatura in calo a 17,1 °C (sensazione 16,7 °C), umidità 73% e pressione 1017 hPa. Vento molto debole da sud-sudovest intorno a 0,8 m/s. La copertura nuvolosa tende a diradare verso sera.
Sera (21:00) — cielo sereno. Temperature sui 16,5 °C (feels like 16,0 °C), umidità 72% e pressione 1018 hPa. Vento da nord-est moderato, circa 2,2 m/s con raffiche fino a 2,13 m/s. Condizioni ottime per attività serali all'aperto, senza precipitazioni.
Riepilogo del giorno
Gela vivrà il 27 aprile 2026 una giornata generalmente stabile, con temperature miti tra circa 14 °C nelle ore più fresche e picchi intorno a 18–19 °C nelle ore centrali. Il cielo presenterà alternanza tra cielo sereno e nubi sparse: il pomeriggio potrà risultare più coperto, ma senza pioggia (probabilità 0%, accumuli previsti 0 mm). Venti deboli-moderati da componenti meridionali nella prima parte della giornata, in attenuazione serale. Visibilità buona; condizioni favorevoli per attività all'aperto.