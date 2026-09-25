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Meteo Gela, 26 settembre 2026: giornata tra sole e rovesci leggeri

A Gela il 26 settembre 2026 preparatevi a una giornata mite con momenti di cielo sereno e brevi piovaschi dal primo pomeriggio alla sera.

A cura di Meteorologo
25 settembre 2026 15:00
Meteo Gela, 26 settembre 2026: giornata tra sole e rovesci leggeri -
Meteo
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La giornata di domenica 26 settembre 2026 a Gela presenterà un’alternanza di cielo sereno e annuvolamenti con brevi piogge nel pomeriggio e nella sera. Temperature miti e venti generalmente deboli renderanno il tempo in gran parte tranquillo, ma vale la pena monitorare i rovesci locali nel corso del pomeriggio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cielo sereno, temperatura intorno a 19,5 °C, umidità alta (94%). Vento debole da NE a circa 1,8 m/s con raffiche fino a 3,3 m/s. Pressione sui 1016 hPa. Visibilità buona (10 km). Condizioni stabili e senza precipitazioni previste.

Prima mattina (03:00): Nubi sparse con cielo in parziale aumento; temperatura ~19,2 °C, umidità 88%. Vento moderato leggermente più sostenuto da NE a 3,6 m/s con raffiche fino a 6,3 m/s. Nessuna precipitazione attesa al momento, cielo più velato.

Mattina (06:00): Ancora nubi sparse, temperatura in lieve salita a 20,96 °C, umidità 84%. Vento da NE a circa 3,8 m/s con raffiche fino a 7,1 m/s. Tempo generalmente asciutto, cielo parzialmente nuvoloso.

Mezza mattinata (09:00): Cielo in prevalenza sereno, temperatura attesa sui 24,3 °C, umidità in calo al 58%. Vento leggero da NE a 2,8 m/s, raffiche intorno a 6,6 m/s. Giornata che prende quota dal punto di vista termico.

Mezzogiorno (12:00): Condizioni in prevalenza soleggiate ma con aumento della probabilità di pioggia (p_{prec} ~53%). Massima attesa nella giornata su valori di 25,8 °C, umidità bassa (42%) e vento molto debole da Ovest a 0,5 m/s (raffiche fino a 4,4 m/s). Possibili addensamenti che potrebbero dare qualche breve piovasco locale.

Primo pomeriggio (15:00): Primo segnale di instabilità con pioggia leggera prevista e accumulo stimato ~0,85 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 24,9 °C, umidità 62%. Vento da SW a 3,7 m/s con raffiche fino a 6,5 m/s. Prestare attenzione a rovesci locali e a variazioni rapide del cielo.

Tardo pomeriggio (18:00): Ancora pioggia leggera possibile con accumulo aggiuntivo ~0,24 mm. Temperatura in discesa a 20,96 °C, umidità 76%. Vento debole da E a 1,3 m/s con raffiche fino a 3,2 m/s. Cieli parzialmente nuvolosi, fenomeni comunque deboli.

Sera (21:00): Persistono rovesci deboli (pioggia leggera, ~0,26 mm) e cielo parzialmente nuvoloso. Temperatura intorno a 19,6 °C, umidità 83%. Vento debole da N a 2,2 m/s con raffiche intorno a 3,9 m/s. Tempo fresco e localmente umido verso la notte.

Riepilogo del giorno

Giornata mite con massima intorno a 25,8 °C e minima notturna intorno a 19,2 °C. Cieli in generale da sereni a parzialmente nuvolosi, con piogge deboli e localizzate nel pomeriggio e nella sera (accumulo totale stimato modesto, ~1–1,5 mm). Venti generalmente deboli, con raffiche locali fino a circa 7 m/s. Consigli: portare un ombrello leggero nelle ore pomeridiane/serali e considerare abbigliamento a strati per la sera.

Previsioni meteo 26 settembre 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +19.5° (perc. +20.0°)
Precip. -
Vento 1.8 NE (max 3.3)
Umidità 94%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +19.2° (perc. +19.5°)
Precip. -
Vento 3.6 NE (max 6.3)
Umidità 88%
06:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +21.0° (perc. +21.3°)
Precip. -
Vento 3.8 NE (max 7.1)
Umidità 84%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.3° (perc. +24.3°)
Precip. -
Vento 2.8 NE (max 6.6)
Umidità 58%
12:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +25.8° (perc. +25.6°)
Precip. -
Vento 0.5 O (max 4.4)
Umidità 42%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +24.9° (perc. +25.1°)
Precip. 0.85mm (prob. 27%)
Vento 3.7 SO (max 6.5)
Umidità 62%
18:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +21.0° (perc. +21.1°)
Precip. 0.24mm (prob. 47%)
Vento 1.3 E (max 3.2)
Umidità 76%
21:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +19.6° (perc. +19.7°)
Precip. 0.26mm (prob. 20%)
Vento 2.2 NE (max 3.9)
Umidità 83%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +17.8° (perc. +17.8°)
Precip. -
Vento 2.7 N (max 4.8)
Umidità 81%
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