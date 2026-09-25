Meteo Gela, 26 settembre 2026: giornata tra sole e rovesci leggeri

A Gela il 26 settembre 2026 preparatevi a una giornata mite con momenti di cielo sereno e brevi piovaschi dal primo pomeriggio alla sera.

La giornata di domenica 26 settembre 2026 a Gela presenterà un’alternanza di cielo sereno e annuvolamenti con brevi piogge nel pomeriggio e nella sera. Temperature miti e venti generalmente deboli renderanno il tempo in gran parte tranquillo, ma vale la pena monitorare i rovesci locali nel corso del pomeriggio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cielo sereno, temperatura intorno a 19,5 °C, umidità alta (94%). Vento debole da NE a circa 1,8 m/s con raffiche fino a 3,3 m/s. Pressione sui 1016 hPa. Visibilità buona (10 km). Condizioni stabili e senza precipitazioni previste.

Prima mattina (03:00): Nubi sparse con cielo in parziale aumento; temperatura ~19,2 °C, umidità 88%. Vento moderato leggermente più sostenuto da NE a 3,6 m/s con raffiche fino a 6,3 m/s. Nessuna precipitazione attesa al momento, cielo più velato.

Mattina (06:00): Ancora nubi sparse, temperatura in lieve salita a 20,96 °C, umidità 84%. Vento da NE a circa 3,8 m/s con raffiche fino a 7,1 m/s. Tempo generalmente asciutto, cielo parzialmente nuvoloso.

Mezza mattinata (09:00): Cielo in prevalenza sereno, temperatura attesa sui 24,3 °C, umidità in calo al 58%. Vento leggero da NE a 2,8 m/s, raffiche intorno a 6,6 m/s. Giornata che prende quota dal punto di vista termico.

Mezzogiorno (12:00): Condizioni in prevalenza soleggiate ma con aumento della probabilità di pioggia (p_{prec} ~53%). Massima attesa nella giornata su valori di 25,8 °C, umidità bassa (42%) e vento molto debole da Ovest a 0,5 m/s (raffiche fino a 4,4 m/s). Possibili addensamenti che potrebbero dare qualche breve piovasco locale.

Primo pomeriggio (15:00): Primo segnale di instabilità con pioggia leggera prevista e accumulo stimato ~0,85 mm nelle tre ore. Temperatura intorno a 24,9 °C, umidità 62%. Vento da SW a 3,7 m/s con raffiche fino a 6,5 m/s. Prestare attenzione a rovesci locali e a variazioni rapide del cielo.

Tardo pomeriggio (18:00): Ancora pioggia leggera possibile con accumulo aggiuntivo ~0,24 mm. Temperatura in discesa a 20,96 °C, umidità 76%. Vento debole da E a 1,3 m/s con raffiche fino a 3,2 m/s. Cieli parzialmente nuvolosi, fenomeni comunque deboli.

Sera (21:00): Persistono rovesci deboli (pioggia leggera, ~0,26 mm) e cielo parzialmente nuvoloso. Temperatura intorno a 19,6 °C, umidità 83%. Vento debole da N a 2,2 m/s con raffiche intorno a 3,9 m/s. Tempo fresco e localmente umido verso la notte.

Riepilogo del giorno

Giornata mite con massima intorno a 25,8 °C e minima notturna intorno a 19,2 °C. Cieli in generale da sereni a parzialmente nuvolosi, con piogge deboli e localizzate nel pomeriggio e nella sera (accumulo totale stimato modesto, ~1–1,5 mm). Venti generalmente deboli, con raffiche locali fino a circa 7 m/s. Consigli: portare un ombrello leggero nelle ore pomeridiane/serali e considerare abbigliamento a strati per la sera.