Meteo Gela, 26 ottobre 2026: lieve instabilità a metà giornata, temperature miti

Gela, 26 ottobre 2026 — giornata complessivamente mite con **pioggia leggera intorno a mezzogiorno** e vento debole-moderato; i dettagli ora per ora.

Domani, 26 ottobre 2026, a Gela si prospetta una giornata generalmente mite ma con un episodio di instabilità intorno a metà giornata: nuvolosità variabile e brevi piovaschi potranno interessare la costa. Di seguito il quadro orario dettagliato per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

Condizioni: nubi sparse .

. Temperatura: 16,4 °C (percepita 16,3 °C).

Umidità: 82% — punto di rugiada 12,1 °C.

Pressione: 1016 hPa.

Vento: debole da NNW (339°) a 1,5 m/s, raffiche fino a 3,1 m/s.

Visibilità: 10 km.

Breve nucleo di nubi notturne ma senza precipitazioni previste: la notte resta relativamente mite e umida.

Prima mattina (03:00)

Condizioni: nubi diffuse .

. Temperatura: 16,0 °C (percepita 15,9 °C).

Umidità: 85% — punto di rugiada 12,7 °C.

Pressione: 1015 hPa.

Vento: 1,6 m/s da circa 330° (NNW), raffiche fino a 3,2 m/s.

Visibilità: 10 km.

Cielo ancora coperto da nubi stratificate ma condizioni asciutte, con umidità elevata al suolo.

Mattina (06:00)

Condizioni: poche nuvole / schiarite .

. Temperatura: 16,7 °C (percepita 16,5 °C).

Umidità: 83% — punto di rugiada 13,0 °C.

Pressione: 1015 hPa.

Vento: 1,8 m/s da 329° (NNW), raffiche fino a 3,5 m/s.

Visibilità: 10 km.

Mattinata con maggiori schiarite rispetto alle ore precedenti; temperatura in lieve aumento.

Mezza mattinata (09:00)

Condizioni: nuvolosità variabile .

. Temperatura: 21,1 °C (percepita 20,9 °C).

Umidità: 63% — punto di rugiada 13,8 °C.

Pressione: 1016 hPa.

Vento: 2,6 m/s da 284° (WNW), raffiche fino a 6,0 m/s.

Visibilità: 10 km.

Aumento netto della temperatura: giornata che volge verso valori miti, con nubi in transito e vento leggermente più sostenuto.

Mezzogiorno (12:00)

Condizioni: pioggia leggera probabile .

. Temperatura: 21,8 °C (percepita 21,8 °C).

Umidità: 64% — punto di rugiada 15,3 °C.

Pressione: 1015 hPa.

Precipitazioni: circa 0,18 mm nelle 3 ore; probabilità di pioggia elevata (pop 79%).

nelle 3 ore; probabilità di pioggia elevata (pop 79%). Vento: 3,3 m/s da 269° (quasi Ovest), raffiche fino a 7,3 m/s.

Visibilità: ridotta a ~7,3 km.

Fascia oraria con maggiore probabilità di fenomeni: attesi piovaschi leggeri e cielo coperto, visibilità in temporaneo calo.

Primo pomeriggio (15:00)

Condizioni: residui piovaschi .

. Temperatura: 21,0 °C (percepita 20,4 °C).

Umidità: 50% — punto di rugiada 12,4 °C.

Pressione: 1014 hPa.

Precipitazioni: circa 0,23 mm nelle 3 ore; probabilità di pioggia bassa (pop 20%).

nelle 3 ore; probabilità di pioggia bassa (pop 20%). Vento: 4,3 m/s da 332° (NNW), raffiche fino a 7,3 m/s.

Visibilità: 10 km.

Dopo il passaggio diurno, l'instabilità tende a diradarsi; possibili brevi piovaschi residui, ma in generale condizioni in miglioramento.

Tardo pomeriggio (18:00)

Condizioni: tendenza a rasserenare .

. Temperatura: 18,6 °C (percepita 18,4 °C).

Umidità: 70% — punto di rugiada 12,9 °C.

Pressione: 1016 hPa.

Vento: 2,6 m/s da 6° (N), raffiche fino a 4,5 m/s.

Visibilità: 10 km.

Nuvole in progressivo dissolvimento e atmosfera più stabile: la temperatura scende ma resta mite per la stagione.

Sera (21:00)

Condizioni: sera parzialmente nuvolosa .

. Temperatura: 16,6 °C (percepita 16,5 °C).

Umidità: 83% — punto di rugiada 13,3 °C.

Pressione: 1017 hPa.

Vento: 2,6 m/s da 32° (NNE), raffiche fino a 4,6 m/s.

Visibilità: 10 km.

Serata fresca e tranquilla, con cielo a tratti velato e senza precipitazioni significative previste.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà un 26 ottobre 2026 complessivamente mite, con temperature oscillanti tra circa 16 °C nelle ore notturne e serali e picchi intorno a 21–22 °C nella tarda mattinata e primo pomeriggio. Il momento critico sarà intorno a mezzogiorno, quando è prevista pioggia leggera (0,18 mm/3h stimati, pop 79%) e visibilità temporaneamente ridotta; nel pomeriggio sono possibili residui piovaschi più isolati (0,23 mm/3h). Il vento sarà generalmente debole-moderato, con raffiche fino a ~7 m/s, e la nuvolosità varierà da parziale copertura a schiarite nel tardo pomeriggio e in serata.

Consigli pratici: portare un ombrello o una giacca impermeabile se si prevede di uscire a mezzogiorno/primo pomeriggio; per il resto della giornata condizioni favorevoli per attività all'aperto.