Quotidiano di Gela

Meteo Gela, 26 ottobre 2026: lieve instabilità a metà giornata, temperature miti

Gela, 26 ottobre 2026 — giornata complessivamente mite con **pioggia leggera intorno a mezzogiorno** e vento debole-moderato; i dettagli ora per ora.

A cura di Meteorologo
25 ottobre 2026 15:00
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Meteo Gela, 26 ottobre 2026: lieve instabilità a metà giornata, temperature miti -
Meteo
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Domani, 26 ottobre 2026, a Gela si prospetta una giornata generalmente mite ma con un episodio di instabilità intorno a metà giornata: nuvolosità variabile e brevi piovaschi potranno interessare la costa. Di seguito il quadro orario dettagliato per organizzare al meglio la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00)

  • Condizioni: nubi sparse.
  • Temperatura: 16,4 °C (percepita 16,3 °C).
  • Umidità: 82% — punto di rugiada 12,1 °C.
  • Pressione: 1016 hPa.
  • Vento: debole da NNW (339°) a 1,5 m/s, raffiche fino a 3,1 m/s.
  • Visibilità: 10 km.

Breve nucleo di nubi notturne ma senza precipitazioni previste: la notte resta relativamente mite e umida.

Prima mattina (03:00)

  • Condizioni: nubi diffuse.
  • Temperatura: 16,0 °C (percepita 15,9 °C).
  • Umidità: 85% — punto di rugiada 12,7 °C.
  • Pressione: 1015 hPa.
  • Vento: 1,6 m/s da circa 330° (NNW), raffiche fino a 3,2 m/s.
  • Visibilità: 10 km.

Cielo ancora coperto da nubi stratificate ma condizioni asciutte, con umidità elevata al suolo.

Mattina (06:00)

  • Condizioni: poche nuvole / schiarite.
  • Temperatura: 16,7 °C (percepita 16,5 °C).
  • Umidità: 83% — punto di rugiada 13,0 °C.
  • Pressione: 1015 hPa.
  • Vento: 1,8 m/s da 329° (NNW), raffiche fino a 3,5 m/s.
  • Visibilità: 10 km.

Mattinata con maggiori schiarite rispetto alle ore precedenti; temperatura in lieve aumento.

Mezza mattinata (09:00)

  • Condizioni: nuvolosità variabile.
  • Temperatura: 21,1 °C (percepita 20,9 °C).
  • Umidità: 63% — punto di rugiada 13,8 °C.
  • Pressione: 1016 hPa.
  • Vento: 2,6 m/s da 284° (WNW), raffiche fino a 6,0 m/s.
  • Visibilità: 10 km.

Aumento netto della temperatura: giornata che volge verso valori miti, con nubi in transito e vento leggermente più sostenuto.

Mezzogiorno (12:00)

  • Condizioni: pioggia leggera probabile.
  • Temperatura: 21,8 °C (percepita 21,8 °C).
  • Umidità: 64% — punto di rugiada 15,3 °C.
  • Pressione: 1015 hPa.
  • Precipitazioni: circa 0,18 mm nelle 3 ore; probabilità di pioggia elevata (pop 79%).
  • Vento: 3,3 m/s da 269° (quasi Ovest), raffiche fino a 7,3 m/s.
  • Visibilità: ridotta a ~7,3 km.

Fascia oraria con maggiore probabilità di fenomeni: attesi piovaschi leggeri e cielo coperto, visibilità in temporaneo calo.

Primo pomeriggio (15:00)

  • Condizioni: residui piovaschi.
  • Temperatura: 21,0 °C (percepita 20,4 °C).
  • Umidità: 50% — punto di rugiada 12,4 °C.
  • Pressione: 1014 hPa.
  • Precipitazioni: circa 0,23 mm nelle 3 ore; probabilità di pioggia bassa (pop 20%).
  • Vento: 4,3 m/s da 332° (NNW), raffiche fino a 7,3 m/s.
  • Visibilità: 10 km.

Dopo il passaggio diurno, l'instabilità tende a diradarsi; possibili brevi piovaschi residui, ma in generale condizioni in miglioramento.

Tardo pomeriggio (18:00)

  • Condizioni: tendenza a rasserenare.
  • Temperatura: 18,6 °C (percepita 18,4 °C).
  • Umidità: 70% — punto di rugiada 12,9 °C.
  • Pressione: 1016 hPa.
  • Vento: 2,6 m/s da 6° (N), raffiche fino a 4,5 m/s.
  • Visibilità: 10 km.

Nuvole in progressivo dissolvimento e atmosfera più stabile: la temperatura scende ma resta mite per la stagione.

Sera (21:00)

  • Condizioni: sera parzialmente nuvolosa.
  • Temperatura: 16,6 °C (percepita 16,5 °C).
  • Umidità: 83% — punto di rugiada 13,3 °C.
  • Pressione: 1017 hPa.
  • Vento: 2,6 m/s da 32° (NNE), raffiche fino a 4,6 m/s.
  • Visibilità: 10 km.

Serata fresca e tranquilla, con cielo a tratti velato e senza precipitazioni significative previste.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà un 26 ottobre 2026 complessivamente mite, con temperature oscillanti tra circa 16 °C nelle ore notturne e serali e picchi intorno a 21–22 °C nella tarda mattinata e primo pomeriggio. Il momento critico sarà intorno a mezzogiorno, quando è prevista pioggia leggera (0,18 mm/3h stimati, pop 79%) e visibilità temporaneamente ridotta; nel pomeriggio sono possibili residui piovaschi più isolati (0,23 mm/3h). Il vento sarà generalmente debole-moderato, con raffiche fino a ~7 m/s, e la nuvolosità varierà da parziale copertura a schiarite nel tardo pomeriggio e in serata.

Consigli pratici: portare un ombrello o una giacca impermeabile se si prevede di uscire a mezzogiorno/primo pomeriggio; per il resto della giornata condizioni favorevoli per attività all'aperto.

Previsioni meteo 26 ottobre 2026

00:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +16.4° (perc. +16.3°)
Precip. -
Vento 1.5 N (max 3.1)
Umidità 82%
03:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +16.0° (perc. +15.9°)
Precip. -
Vento 1.6 NO (max 3.2)
Umidità 85%
06:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +16.7° (perc. +16.5°)
Precip. -
Vento 1.8 NO (max 3.5)
Umidità 83%
09:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +21.1° (perc. +20.9°)
Precip. -
Vento 2.6 O (max 6.0)
Umidità 63%
12:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +21.8° (perc. +21.8°)
Precip. 0.18mm (prob. 79%)
Vento 3.3 O (max 7.3)
Umidità 64%
15:00 pioggia leggera Pioggia leggera
Temp. +21.0° (perc. +20.4°)
Precip. 0.23mm (prob. 20%)
Vento 4.3 NO (max 7.3)
Umidità 50%
18:00 poche nuvole Poche nuvole
Temp. +18.6° (perc. +18.4°)
Precip. -
Vento 2.6 N (max 4.5)
Umidità 70%
21:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +16.6° (perc. +16.5°)
Precip. -
Vento 2.6 NE (max 4.6)
Umidità 83%
24:00 nubi sparse Nubi sparse
Temp. +15.9° (perc. +15.9°)
Precip. -
Vento 2.1 N (max 3.8)
Umidità 90%
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