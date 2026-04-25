Meteo Gela — 26 aprile 2026: giornata stabile con cielo sereno e temperature miti

A Gela il 26 aprile 2026 tempo stabile e soleggiato: cielo sereno, venti deboli e temperature tra 13,5°C e 17,7°C. Previsioni dettagliate per fasce orarie.

A cura di Meteorologo 25 aprile 2026 15:00

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