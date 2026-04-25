Meteo Gela — 26 aprile 2026: giornata stabile con cielo sereno e temperature miti
A Gela il 26 aprile 2026 tempo stabile e soleggiato: cielo sereno, venti deboli e temperature tra 13,5°C e 17,7°C. Previsioni dettagliate per fasce orarie.
Domani a Gela, 26 aprile 2026, si preannuncia una giornata dominata dal sole e dall'alta pressione: condizioni ideali per attività all'aperto e per chi cerca una giornata tranquilla sul litorale. Di seguito il dettaglio orario per prepararsi al meglio.
Dettaglio Previsioni
Notte (00:00 - 03:00): La notte si apre con cielo sereno e visibilità ottima (10.000 m). Temperatura intorno a 14,1°C alle 00:00, in lieve calo a 13,5°C alle 03:00; umidità tra 68% e 71%. Vento molto debole dai quadranti settentrionali (≈1,6–1,9 m/s) con raffiche contenute (fino a 2,15 m/s). Nessuna precipitazione prevista (0 mm).
Prima mattina (03:00 - 06:00): La tendenza rimane di cielo sereno; alle 06:00 la temperatura risale leggermente a 14,6°C. Pressione stabile attorno a 1018–1019 hPa. Sensazione termica gradevole (feels_like ≈13,9°C). Venti praticamente assenti (≈1,3–1,6 m/s) provenienti da N–NNE.
Mattina (06:00 - 09:00): Mattinata tersa con cielo sereno e aumento della temperatura fino a 16,7°C alle 09:00. Umidità in diminuzione (≈61–66%), pressione intorno a 1020 hPa. Il vento gira verso ovest e si porta su valori leggermente superiori (≈3,8–3,9 m/s) con raffiche fino a 3,9 m/s: brezza lieve dal mare.
Mezza mattinata (09:00 - 12:00): Continua il bel tempo con sole pieno e temperature che raggiungeranno i 17,7°C a mezzogiorno. Vento da W–WSW intorno a 3,8–3,9 m/s; umidità intorno al 63%. Nessuna pioggia attesa, ottime condizioni per attività all'aperto.
Mezzogiorno (12:00 - 15:00): Al picco diurno la giornata resta serena, temperatura massima prevista 17,7°C; sensación térmica simile (feels_like ≈17,2°C). Il vento aumenta lievemente con raffiche fino a 4,92 m/s intorno alle 15:00, proveniente da WSW. Pressione ancora sui 1019–1020 hPa.
Primo pomeriggio (15:00 - 18:00): Ancora cielo sereno e temperature che si mantengono sui 17,6°C–16,5°C nel primo pomeriggio. Vento moderato debole da WSW–W, con raffiche che possono rendere la brezza più percepibile (fino a ~4,9 m/s). Umidità attorno al 66%.
Tardo pomeriggio (18:00 - 21:00): Dal tardo pomeriggio si avverte un calo termico graduale a 16,5°C alle 18:00 e poi a 15,9°C verso le 21:00. Il cielo resta pulito (sereno); vento in attenuazione (≈2,2–0,6 m/s) e umidità in aumento fino al 73–75% serale.
Sera (21:00 - 00:00): Sera caratterizzata da cielo sereno, temperature gradevoli intorno a 15,9°C e vento quasi calmo (<1 m/s). Assenza totale di precipitazioni previste (0 mm) e ottima visibilità: condizioni ideali per chi desidera una serata all'aperto.
Riepilogo del giorno
Gela, 26 aprile 2026: giornata stabile e soleggiata con cielo sereno per l'intera giornata. Temperature comprese tra circa 13,5°C e 17,7°C, ventilazione generalmente debole/moderata con piccole raffiche nel primo pomeriggio (fino a ~5 m/s). Precipitazioni assenti (0 mm previsi), pressione in lieve predominanza (≈1018–1020 hPa) e visibilità ottima. Clima mite e tranquillo, adatto ad attività all'aperto e alla vita di mare.