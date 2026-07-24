Meteo Gela — 25 luglio 2026: sereno e temperature miti, giornata stabile

Previsioni per Gela, 25 luglio 2026: cielo sereno per l'intera giornata, temperature tra ~25°C e 28°C e vento debole. Dettaglio orario.

La giornata di domani a Gela si presenta all'insegna della stabilità atmosferica: cieli sereni e assenza di precipitazioni caratterizzeranno le diverse fasce orarie. Leggi il dettaglio orario per organizzare attività all'aperto, mare e spostamenti.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — cielo sereno e aria ancora tiepida: temperatura intorno a 25,3 °C (feels like 26,0 °C), umidità al 78%, pressione 1013 hPa. Vento debole da est a ~0,5 m/s con raffiche fino a 1,6 m/s. Probabilità precipitazioni 0% (0 mm).

Prima mattina (03:00) — Continua il cielo sereno con lieve calo termico a 24,96 °C, umidità al 79% e pressione 1014 hPa. Vento moderatamente debole da nord a 1,3 m/s (raffiche 1,4 m/s). Condizioni favorevoli per attività all'alba; nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00) — Sole già presente e temperatura in aumento a 26,24 °C, umidità 76%, pressione 1015 hPa. Vento quasi assente (~0,05 m/s) garantisce aria calma; cielo sereno e visibilità buona. Precipitazioni assenti.

Mezza mattinata (09:00) — Clima più caldo con 27,2 °C (feels like 28,7 °C) e umidità in diminuzione al 64%; pressione 1015 hPa. Vento leggero da sud-ovest a 3,2 m/s (raffiche ~3,0 m/s). Cielo sereno e condizioni stabili; nessuna pioggia prevista.

Mezzogiorno (12:00) — Punta di giornata con 27,7 °C e sensazione di caldo più accentuata (feels like 29,5 °C). Umidità 64%, pressione 1015 hPa. Vento moderato da sud-ovest a 5,4 m/s (raffiche 5,4 m/s) che può offrire una lieve ventilazione al mare. Cielo sereno, precipitazioni assenti.

Primo pomeriggio (15:00) — Condizioni sostanzialmente invariate: 27,8 °C (feels like 30,0 °C), umidità 68%, pressione 1014 hPa. Vento da sud-ovest a circa 4,3 m/s (raffiche fino a 5,2 m/s). Giornata ancora asciutta e soleggiata.

Tardo pomeriggio (18:00) — Leggero calo termico a 26,7 °C, umidità sale al 75%, pressione 1014 hPa. Vento debole-moderato da sud a 2,5 m/s (raffiche 2,6 m/s). Cielo sereno: ottime condizioni per attività all'aperto in serata.

Sera (21:00) — Serata calda e stabile con 25,8 °C, umidità elevata al 80% e pressione 1015 hPa. Vento calmo da sud-est a 0,7 m/s (raffiche 0,9 m/s). Cielo sereno e nessuna precipitazione prevista.

Riepilogo del giorno

Gela, 25 luglio 2026: giornata prevalentemente soleggiata e stabile, senza precipitazioni (probabilità 0%). Temperature tra circa 25 °C e 28 °C, umidità variabile ma accettabile; venti deboli-moderati soprattutto tra mezzogiorno e primo pomeriggio (fino a ~5 m/s). Condizioni favorevoli per attività marittime e all'aperto, con semplice precauzione al caldo nelle ore centrali.