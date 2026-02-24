Meteo Gela, 25 febbraio 2026: giornata stabile con cielo sereno e temperature miti

Gela, 25 febbraio 2026 — giornata stabile e soleggiata, temperature tra 10 °C e 16 °C e vento debole: le previsioni orarie.

Nella giornata di domani a Gela si prospetta una situazione meteorologica stabile e asciutta. Scorrendo le previsioni orarie si noterà un progressivo aumento delle temperature mattutine, cieli per lo più sereni e venti generalmente deboli: i dettagli orari consentiranno di organizzare al meglio le attività all'aperto.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cielo sereno. Temperatura intorno a 10.4 °C (percepita 9.4 °C). Umidità al 75%, pressione 1020 hPa. Vento debole da NNE con raffiche fino a 1.3 m/s, velocità media 2.0 m/s. Visibilità 10 000 m. Precipitazioni attese: 0 mm.

Prima mattina (03:00): Cielo sereno e lieve aumento termico a 12.8 °C (percepita 12.0 °C). Umidità 70%, pressione stabile a 1020 hPa. Vento debole da ENE, intorno a 2.1 m/s con raffiche fino a 2.0 m/s. Condizioni ancora asciutte e cielo sgombro da nubi.

Mattina (06:00): Cielo sereno. Temperatura circa 12.7 °C (percepita 12.0 °C), umidità 77% e pressione 1021 hPa. Vento debole orientale attorno a 2.4 m/s, raffiche fino a 2.8 m/s. Atmosfera calma e ottima visibilità.

Mezza mattinata (09:00): Cielo prevalentemente sereno con modesta copertura (5%). Temperatura in aumento a 14.4 °C (percepita 13.8 °C). Umidità 71%, pressione 1023 hPa. Vento molto debole da ESE intorno a 1.4 m/s, raffiche fino a 2.6 m/s. Nessuna precipitazione attesa.

Mezzogiorno (12:00): Cielo sereno e temperatura massima diurna nelle prime ore del pomeriggio, attorno a 15.5 °C (percepita 15.2 °C). Umidità 77%, pressione 1023 hPa. Vento ancora debole ma leggermente più sostenuto da S (circa 4.3 m/s) con raffiche fino a 4.9 m/s. Condizioni favorevoli per attività all'aperto.

Primo pomeriggio (15:00): Cielo sereno. Temperatura intorno a 15.4 °C (percepita 15.1 °C), umidità 79% e pressione 1023 hPa. Vento debole da S-sudest, circa 3.8 m/s con raffiche fino a 4.5 m/s. Tempo stabile e asciutto.

Tardo pomeriggio (18:00): Cielo sereno con lieve aumento dell'umidità al 85%. Temperatura in calo a 14.1 °C (percepita 13.7 °C), pressione 1024 hPa. Vento debole da SE intorno a 3.0 m/s, raffiche fino a 3.9 m/s. Visibilità buona, nessuna precipitazione prevista.

Sera (21:00): Cielo sereno o scarso passaggio di nubi (2%). Temperatura sui 13.5 °C (percepita 13.0 °C), umidità 83% e pressione a 1025 hPa. Vento molto debole da E intorno a 1.5 m/s con raffiche fino a 2.1 m/s. Serata asciutta e tranquilla.

Riepilogo del giorno

Giornata stabile e prevalentemente soleggiata a Gela il 25 febbraio 2026. Temperature miti tra circa 10 °C e 16 °C, pressione leggermente alta (1020–1025 hPa) e venti generalmente deboli (1–4 m/s) con qualche raffica al mezzogiorno. Nessuna precipitazione attesa: condizioni favorevoli per attività all'aperto e spostamenti.