Meteo Gela, 25 aprile 2026: giornata prevalentemente serena con breeze leggere

Gela, 25 aprile 2026 — cielo sereno per l'intera giornata; temperature tra ~12.6 °C e 17.3 °C e venti deboli-moderati. Dettagli orari.

L'anticipo primaverile manterrà Gela sotto un cielo limpido per l'intera giornata di sabato 25 aprile 2026. Le condizioni saranno stabili e favorevoli alle attività all'aperto, con venti generalmente deboli e assenza di precipitazioni significative. Di seguito il quadro orario per pianificare la giornata.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): Cielo sereno con temperatura intorno a 13,1 °C (percepita ~12,3 °C). Umidità al 69%, pressione 1019 hPa. Vento debole da nord (7°) a 2,0 m/s, raffiche fino a 2,3 m/s. Visibilità 10 km. Probabilità di pioggia: 0% (0 mm).

Prima mattina (03:00): Ancora cielo sereno, temperatura in lieve calo a 12,6 °C (felt 11,8 °C). Umidità 72%, pressione 1018 hPa. Vento molto debole da nord (19°) a circa 2,1 m/s, raffiche 1,8 m/s. Precipitazioni assenti.

Mattina (06:00): Alba con tempo stabile e cielo sereno, temperatura intorno a 13,7 °C (felt 12,8 °C). Umidità 62%, pressione 1019 hPa. Vento debole da nord (351°) ~2,1 m/s, raffiche 2,4 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Mezza mattinata (09:00): Aumento termico fino a 16,1 °C, cielo sereno e condizioni ideali per attività all'aperto. Umidità 56%, pressione 1019 hPa. Vento leggermente più sostenuto da ovest (262°) a 3,6 m/s, raffiche fino a 4,0 m/s. Pioggia: 0% (0 mm).

Mezzogiorno (12:00): Pieno stabilità e temperatura massima diurna prevista vicino a 17,3 °C (felt 16,6 °C). Umidità 58%, pressione 1019 hPa. Vento moderato da ovest-sudovest (245°) a 6,2 m/s, con raffiche fino a 5,8 m/s riportate nello slot; condizioni ideali per uscite e passeggiate.

Primo pomeriggio (15:00): Condizioni ancora serene, temperatura circa 17,3 °C (felt 16,7 °C). Leggera nuvolosità residua (2%), umidità 63%, pressione 1018 hPa. Vento da ovest-sudovest (254°) ~6,2 m/s con raffiche fino a 6,4 m/s — è il momento con le raffiche più marcate della giornata.

Tardo pomeriggio (18:00): Cielo sereno e lieve attenuazione termica a 16,1 °C (felt 15,6 °C). Umidità risale al 71%, pressione 1019 hPa. Vento in calo, da ovest (271°) a 3,7 m/s, raffiche 4,6 m/s. Precipitazioni assenti.

Sera (21:00): Chiusura della giornata con cielo sereno, temperatura intorno a 15,5 °C (felt 15,0 °C). Umidità 72%, pressione 1020 hPa. Vento debole da ovest-nordovest (284°) ~2,5 m/s, raffiche 3,2 m/s. Visibilità 10 km. Pioggia: 0% (0 mm).

Riepilogo del giorno

Gela vivrà una giornata del 25 aprile 2026 caratterizzata da cielo sereno e assenza di precipitazioni, con temperature comprese tra circa 12.6 °C nelle ore più fresche e 17.3 °C nelle ore centrali. Venti generalmente deboli, locali rinforzi da ovest nel primo pomeriggio (raffiche fino a ~6 m/s). Condizioni favorevoli per attività all'aperto e turismo costiero.