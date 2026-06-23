Meteo Gela — 24 giugno 2026: giornata soleggiata e caldo diurno con brezze deboli

A Gela il 24 giugno 2026 cieli sereni per tutta la giornata, temperature fino a 31°C e vento debole: il dettaglio orario per pianificare la giornata.

Domani a Gela si profila una giornata tipicamente estiva: cielo praticamente sereno per tutte le fasce orarie, assenza di piogge attese e brezze generalmente deboli. Leggi il dettaglio orario per sapere come evolveranno temperatura, umidità e vento e prepararti al meglio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte sarà serena con temperatura intorno a 23.7 °C, umidità alta (~77%) e sensazione di caldo moderato. Vento debole da Ovest-Sudovest a circa 1.25 m/s (raffiche fino a 1.24 m/s). Visibilità buona; precipitazioni assenti (0 mm).

Prima mattina (03:00) Tempo ancora sereno, lieve aumento termico a 24.1 °C. Umidità intorno al 74% e vento debole da Nord-Ovest a 1.93 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00) Cielo sereno, temperatura in salita a 27.4 °C. Umidità scende al 69% e punto di rugiada sui 18.8 °C. Vento molto debole, sotto 1 m/s, condizioni tranquille all'alba.

Mezza mattinata (09:00) Sole pieno e caldo in aumento: 29.97 °C con umidità 63%. Sensazione termica più elevata (feels like 33.4 °C). Vento da Sud-Ovest intorno a 4.19 m/s. Tempo stabile e soleggiato.

Mezzogiorno (12:00) Cielo sereno e temperatura intorno a 29.9 °C. Umidità 66%, punto di rugiada 18.9 °C; feels like circa 33.9 °C. Vento sostenuto ma moderato da Sud-Ovest a 6.75 m/s (raffiche fino a 8.33 m/s), utile per mitigare in parte la calura.

Primo pomeriggio (15:00) Picco termico del giorno: 30.7 °C con umidità al 64% ma forte sensazione di caldo (feels like 35.2 °C). Vento da Sud-Ovest intorno a 5.71 m/s (raffiche 7.3 m/s). Cielo terso, nessuna pioggia.

Tardo pomeriggio (18:00) Graduale calo termico a 27.6 °C e aumento dell'umidità al 72%. Vento sempre presente ma moderato a 4.02 m/s da Sud-Ovest; cielo ancora prevalente sereno con poche nubi sparse.

Sera (21:00) Sereno e temperature notturne in discesa a 24.8 °C, umidità elevata (~79%). Vento quasi calmo, circa 0.17 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0 mm) e visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà il 24 giugno 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e asciutta, con temperature massime intorno a 30–31 °C e sensazione di caldo più marcata nelle ore centrali (feels like fino a ~35 °C). Venti da Sud-Ovest deboli-moderati nel corso della giornata, precipitazioni assenti. Consigli: idratarsi nelle ore centrali e, se possibile, cercare ombra o aria condizionata nel primo pomeriggio.