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Meteo Gela — 24 giugno 2026: giornata soleggiata e caldo diurno con brezze deboli

A Gela il 24 giugno 2026 cieli sereni per tutta la giornata, temperature fino a 31°C e vento debole: il dettaglio orario per pianificare la giornata.

A cura di Meteorologo
23 giugno 2026 15:00
Meteo Gela — 24 giugno 2026: giornata soleggiata e caldo diurno con brezze deboli -
Meteo
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Domani a Gela si profila una giornata tipicamente estiva: cielo praticamente sereno per tutte le fasce orarie, assenza di piogge attese e brezze generalmente deboli. Leggi il dettaglio orario per sapere come evolveranno temperatura, umidità e vento e prepararti al meglio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) La notte sarà serena con temperatura intorno a 23.7 °C, umidità alta (~77%) e sensazione di caldo moderato. Vento debole da Ovest-Sudovest a circa 1.25 m/s (raffiche fino a 1.24 m/s). Visibilità buona; precipitazioni assenti (0 mm).

Prima mattina (03:00) Tempo ancora sereno, lieve aumento termico a 24.1 °C. Umidità intorno al 74% e vento debole da Nord-Ovest a 1.93 m/s. Nessuna precipitazione prevista.

Mattina (06:00) Cielo sereno, temperatura in salita a 27.4 °C. Umidità scende al 69% e punto di rugiada sui 18.8 °C. Vento molto debole, sotto 1 m/s, condizioni tranquille all'alba.

Mezza mattinata (09:00) Sole pieno e caldo in aumento: 29.97 °C con umidità 63%. Sensazione termica più elevata (feels like 33.4 °C). Vento da Sud-Ovest intorno a 4.19 m/s. Tempo stabile e soleggiato.

Mezzogiorno (12:00) Cielo sereno e temperatura intorno a 29.9 °C. Umidità 66%, punto di rugiada 18.9 °C; feels like circa 33.9 °C. Vento sostenuto ma moderato da Sud-Ovest a 6.75 m/s (raffiche fino a 8.33 m/s), utile per mitigare in parte la calura.

Primo pomeriggio (15:00) Picco termico del giorno: 30.7 °C con umidità al 64% ma forte sensazione di caldo (feels like 35.2 °C). Vento da Sud-Ovest intorno a 5.71 m/s (raffiche 7.3 m/s). Cielo terso, nessuna pioggia.

Tardo pomeriggio (18:00) Graduale calo termico a 27.6 °C e aumento dell'umidità al 72%. Vento sempre presente ma moderato a 4.02 m/s da Sud-Ovest; cielo ancora prevalente sereno con poche nubi sparse.

Sera (21:00) Sereno e temperature notturne in discesa a 24.8 °C, umidità elevata (~79%). Vento quasi calmo, circa 0.17 m/s. Nessuna precipitazione prevista (0 mm) e visibilità buona.

Riepilogo del giorno

Gela vedrà il 24 giugno 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e asciutta, con temperature massime intorno a 30–31 °C e sensazione di caldo più marcata nelle ore centrali (feels like fino a ~35 °C). Venti da Sud-Ovest deboli-moderati nel corso della giornata, precipitazioni assenti. Consigli: idratarsi nelle ore centrali e, se possibile, cercare ombra o aria condizionata nel primo pomeriggio.

Previsioni meteo 24 giugno 2026

00:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.7° (perc. +24.1°)
Precip. -
Vento 1.3 O (max 1.2)
Umidità 77%
03:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.1° (perc. +24.5°)
Precip. -
Vento 1.9 NO (max 1.9)
Umidità 74%
06:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.4° (perc. +29.5°)
Precip. -
Vento 0.7 O (max 0.7)
Umidità 69%
09:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.0° (perc. +33.4°)
Precip. -
Vento 4.2 SO (max 4.1)
Umidità 63%
12:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +29.9° (perc. +33.9°)
Precip. -
Vento 6.8 SO (max 8.3)
Umidità 66%
15:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +30.7° (perc. +35.2°)
Precip. -
Vento 5.7 SO (max 7.3)
Umidità 64%
18:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +27.6° (perc. +30.2°)
Precip. -
Vento 4.0 SO (max 4.8)
Umidità 72%
21:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +24.8° (perc. +25.3°)
Precip. -
Vento 0.2 O (max 1.0)
Umidità 79%
24:00 cielo sereno Cielo sereno
Temp. +23.1° (perc. +23.5°)
Precip. -
Vento 1.0 N (max 1.0)
Umidità 77%
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