Meteo Gela - 23 luglio 2026: giornata calda e prevalentemente serena

Previsioni per Gela, 23 luglio 2026: cielo sereno, temperature fino a ~31°C e vento debole-moderato; nessuna pioggia attesa.

La giornata del 23 luglio 2026 a Gela si preannuncia sostanzialmente stabile e priva di fenomeni di maltempo. Cieli sereni, umidità relativamente elevata e valori di "felt temperature" alti nelle ore centrali indicheranno condizioni estive intense: vale la pena organizzare attività all'aperto tenendo conto del caldo.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo sereno, temperatura intorno a 26.4 °C, umidità al 85%. Pressione stabile sui 1014 hPa. Vento debole da sud-ovest attorno a 0.98 m/s (raffiche fino a 1.48 m/s). Precipitazioni 0 mm (pop 0%), visibilità buona. Consiglio: notte umida, chi dorme con finestre aperte potrebbe trovare aria calda e appiccicosa.

Prima mattina (03:00) — Cielo sereno, temperatura in lieve calo a 23.3 °C, umidità molto alta (90%) con punto di rugiada prossimo alla temperatura. Vento debole 1.26 m/s da sud, pressione 1014 hPa. Nessuna pioggia prevista. Situazione ideale per attività precoci all'aperto ma ancora fresca rispetto al resto della giornata.

Mattina (06:00) — Cielo sereno, temperatura 25.8 °C, umidità 85%, punto di rugiada 23.6 °C. Vento quasi calmo 0.16 m/s da nord; pressione 1014 hPa. Nessuna precipitazione. La sensazione termica inizia a salire con l'aumentare dell'irraggiamento solare.

Mezza mattinata (09:00) — Cielo sereno, temperatura 29.97 °C, umidità 77%. Raffiche leggere intorno a 4.2 m/s da sud-sud-ovest. Pressione 1014 hPa. Nessuna pioggia. Attenzione: indice di calore già elevato, la sensazione percepita è significativamente superiore alla temperatura reale (feels like 36.8 °C).

Mezzogiorno (12:00) — Cielo sereno, massima prevista della giornata attorno a 31.3 °C, umidità 81%. Vento debole-moderato 4.16 m/s (raffiche fino a 4.81 m/s) da sud-sud-ovest, pressione 1013 hPa. Precipitazioni 0 mm. Avvertenza: sensazione di caldo intensa, feels like ~38.3 °C; idratarsi e limitare attività faticose nelle ore centrali.

Primo pomeriggio (15:00) — Cielo sereno, temperatura ancora alta 31.1 °C, umidità in leggero calo 75%, feels like ~38.1 °C. Vento intorno a 4.26 m/s con raffiche fino a 4.87 m/s da sud-ovest. Pressione sui 1011 hPa. Condizioni stabili e asciutte.

Tardo pomeriggio (18:00) — Cielo sereno, temporaneo calo termico a 27.2 °C, umidità 75%, feels like 29.6 °C. Vento debole-moderato 2.92 m/s da ovest-sud-ovest, pressione 1010 hPa. Nessuna precipitazione attesa. Serata che si avvia a essere più gradevole rispetto al picco diurno.

Sera (21:00) — Cielo sereno, temperatura intorno a 26.4 °C, umidità 83%, vento debole 1.6 m/s da ovest-sud-ovest (raffiche 2.75 m/s). Pressione 1011 hPa. Precipitazioni 0 mm (pop 0%). Notte che rimarrà calda e umida.

Riepilogo del giorno

Gela vivrà il 23 luglio 2026 una giornata prevalentemente serena e asciutta, con massime intorno a 31 °C e un elevato indice di calore nelle ore centrali (feels like fino a ~38 °C). Venti deboli-moderati da sud-sud-ovest (0.2–4.3 m/s) e pressione stabile; probabilità di pioggia trascurabile. Raccomandazioni: idratazione, protezione dal sole nelle ore più calde e attenzione per chi svolge lavoro fisico all'aperto.