Meteo Gela — 22 giugno 2026: giornata prevalentemente serena con picco intorno a 30°C

A Gela il 22 giugno 2026 cielo in prevalenza sereno, temperature tra 24°C e 30°C e venti deboli: previsione dettagliata ora per ora.

Domani, 22 giugno 2026, Gela vivrà una giornata generalmente stabile e asciutta. Le condizioni rimarranno per lo più soleggiate con brezze deboli; solo nel tardo pomeriggio è atteso un aumento modesto della nuvolosità. Nel dettaglio ora per ora trovi le indicazioni su temperature, umidità, vento e probabilità di precipitazioni.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00) — Cielo sereno. Temperatura 24.21 °C (percepita 24.44 °C), umidità 67%, pressione 1021 hPa, punto di rugiada 17.45 °C. Vento debole 1.6 m/s da 28° (raffica 1.57 m/s). Nuvolosità 0%, visibilità 10.000 m. Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm).

Prima mattina (03:00) — Cielo sereno. Temperatura 24.41 °C (feels_like 24.58 °C), umidità 64%, pressione 1020 hPa, punto di rugiada 16.76 °C. Vento molto leggero 1.07 m/s da 359° (raffica 1.17 m/s). Nuvolosità 0%, visibilità 10.000 m. Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm).

Mattina (06:00) — Cielo sereno. Temperature in aumento a 27.64 °C (feels_like 28.74 °C), umidità 58%, pressione 1020 hPa, punto di rugiada 16.43 °C. Vento debole 1.55 m/s da 288° (raffica 1.53 m/s). Cielo quasi terso, visibilità 10.000 m. Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm).

Mezza mattinata (09:00) — Cielo sereno con caldo in aumento. Temperatura 29.30 °C (feels_like 31.39 °C), umidità 59%, pressione 1019 hPa, punto di rugiada 16.95 °C. Vento leggero 3.94 m/s da 237° (raffica 3.57 m/s). Nuvolosità 0%, visibilità 10.000 m. Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm).

Mezzogiorno (12:00) — Massimo di giornata e sensazione di caldo accentuata. Temperatura massima prevista 30.21 °C (feels_like 34.11 °C), umidità 64%, pressione 1018 hPa, punto di rugiada 18.48 °C. Vento moderato fino a 5.8 m/s da 237° (raffica 6.88 m/s). Cielo soleggiato, visibilità 10.000 m. Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm).

Primo pomeriggio (15:00) — Cielo prevalentemente sereno ma con timida presenza di nubi. Temperatura 28.36 °C (feels_like 30.94 °C), umidità 67%, pressione 1019 hPa, punto di rugiada 18.82 °C. Vento 3.12 m/s da 243° (raffica 3.72 m/s). Nuvolosità molto bassa (4%), visibilità 10.000 m. Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm).

Tardo pomeriggio (18:00) — Nubi sparse in aumento. Temperatura 26.15 °C (feels_like 26.15 °C), umidità 71%, pressione 1018 hPa, punto di rugiada 19.31 °C. Vento molto debole 1.2 m/s da 277° (raffica 1.38 m/s). Nuvolosità 41% con cielo a tratti nuvoloso, visibilità 10.000 m. Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm).

Sera (21:00) — Nubi sparse con clima mite. Temperatura 24.58 °C (feels_like 24.97 °C), umidità 72%, pressione 1018 hPa, punto di rugiada 19.00 °C. Vento 1.03 m/s da 288° (raffica 1.13 m/s). Nuvolosità 28%, visibilità 10.000 m. Probabilità precipitazioni: 0% (0 mm).

Riepilogo del giorno

Gela avrà il 22 giugno 2026 una giornata prevalentemente soleggiata e asciutta, con temperature comprese tra circa 24.2 °C e 30.2 °C. Il picco termico si registra a mezzogiorno con una sensazione di caldo accentuata (feels_like fino a 34.1 °C). Venti generalmente deboli, con un rinforzo moderato attorno a metà giornata; precipitazioni assenti. Consiglio: nelle ore centrali evitare esposizioni prolungate al sole e idratarsi, soprattutto per soggetti sensibili.