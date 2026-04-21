Meteo Gela, 22 aprile 2026 — giornata stabile e primaverile

Gela, 22 aprile 2026: tempo generalmente stabile e soleggiato, temperature 15–20°C e venti deboli. Analisi ora per ora.

A Gela la giornata di mercoledì 22 aprile 2026 si annuncia tranquilla e tipicamente primaverile. Venti deboli e un cielo che oscillerà tra qualche velatura e ampi rasserenamenti favoriranno condizioni piacevoli sia per le attività all'aperto sia per gli spostamenti. Di seguito il dettaglio ora per ora per orientarsi al meglio.

Dettaglio Previsioni

Notte (00:00): nubi sparse con temperatura intorno a 15,7 °C e umidità al 72%. Pressione sui 1012 hPa. Il vento è debole da nord‑est a circa 2,3 m/s (direzione 32°). Probabilità di precipitazione trascurabile (POP 0, precipitazioni 0 mm).

Prima mattina (03:00): Cielo con nubi sparse (copertura 64%) e temperatura leggermente in rialzo a 16,7 °C; umidità stabile al 72% e pressione 1011 hPa. Vento molto debole da N‑NE intorno a 2,0 m/s. Nessuna pioggia prevista.

Mattina (06:00): Condizioni ancora in prevalenza con nubi sparse ma più aperte, temperatura 17,7 °C e umidità al 70%. Vento molto debole da NE a 0,9 m/s. Visibilità piena e tempo stabile, ideale per attività all'aperto nelle prime ore del mattino.

Mezza mattinata (09:00): Si apre il cielo con cielo sereno e temperatura che sale a circa 20,0 °C. Umidità scende al 57% e pressione lieve aumento a 1013 hPa. Vento debole da S‑SW attorno a 1,6 m/s. Giornata che prende quota in termini di soleggiamento.

Mezzogiorno (12:00): cielo sereno e temperatura massima diurna sui 20,3 °C; sensazione termica gradevole attorno a 20,0 °C. Umidità intorno al 61%, pressione 1012 hPa. Vento moderatamente debole da S intorno a 3,6 m/s con raffiche fino a 3,45 m/s: non significativo ma avvertibile lungo la costa.

Primo pomeriggio (15:00): Persistono condizioni di cielo sereno, temperatura leggermente in calo a 19,3 °C e umidità che risale al 70%. Vento debole da S attorno a 3,2 m/s con raffiche contenute. Nessuna precipitazione attesa.

Tardo pomeriggio (18:00): Serata in avvio tranquilla con cielo sereno, temperatura intorno a 17,4 °C e umidità elevata (83%). Vento molto debole da S a circa 0,8 m/s. La radiazione solare cala ma le condizioni restano stabili.

Sera (21:00): Aumento della copertura nuvolosa con nubi sparse (55%) e temperatura sui 17,1 °C; umidità circa 80% e pressione 1014 hPa. Vento da N‑NE intorno a 2,6 m/s. Nessuna precipitazione prevista per la notte.

Riepilogo del giorno

Giornata generalmente stabile e prevalentemente serena a Gela il 22 aprile 2026, con temperature comprese tra circa 15,7 °C (notte) e 20,3 °C (mezzogiorno). Venti deboli, variabili nel corso della giornata, e probabilità di pioggia trascurabile (POP 0). Condizioni favorevoli per attività all'aperto e spostamenti, con sensazione termica gradevole.